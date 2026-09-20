MiGu'ya konuşan Scaloni, genç yeteneklerin A takımın kapısını çalmasıyla heyecan verici yeni bir dönemin başladığını vurguladı. 48 yaşındaki teknik direktör, yaşın önemsiz olduğunu belirterek kadroya seçimin form ve bağlılığa göre yapılacağını söyledi.

Temel hedefinin, takımın taktik kimliğini korurken sorunsuz bir geçiş süreci oluşturmak olduğunu anlattı.

Scaloni, "Mantıken deneyeceğiz, orada olsak da olmasak da. Önemli olan bu değil" dedi. "Bunu gerçekten hak ediyorlar, önümüzdeki maçlardaki niyetimiz de bu: genç oyunculara oyun tarzımıza uyum sağlama fırsatı vermek. Şimdi önemli ve heyecan verici bir dönem başlıyor."



