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"Burada olsak da olmasak da deneyeceğiz!" - Lionel Scaloni'den Arjantin'deki geleceğine dair büyük ipucu
Scaloni, Arjantin teknik direktörlüğündeki geleceği hakkında sessizliğini bozdu
Lionel Scaloni, Arjantin Milli Takımı teknik direktörü olarak geleceği hakkında ilk kez kamuoyu önünde konuştu. Lionel Messi için düzenlenecek veda maçı ve üç hazırlık karşılaşmasını içeren milli maç aralığı öncesinde, Pujato doğumlu çalıştırıcı görevdeki uzun vadeli devamlılığına değindi.
Arjantin'i son derece başarılı geçen sekiz yıllık bir süreçte yöneten Scaloni, açık bir doğrulama yapmaktan kaçınsa da görevine devam edeceğini güçlü şekilde ima etti.
Bu açıklamaları, kadroya bir sonraki rekabetçi evrim sürecinde rehberlik etmeye odaklanan uzatılmış bir görev süresinin kapısını aralıyor.
Menajer, yaklaşan gençlik devrimine liderlik etme niyetini doğruladı
MiGu'ya konuşan Scaloni, genç yeteneklerin A takımın kapısını çalmasıyla heyecan verici yeni bir dönemin başladığını vurguladı. 48 yaşındaki teknik direktör, yaşın önemsiz olduğunu belirterek kadroya seçimin form ve bağlılığa göre yapılacağını söyledi.
Temel hedefinin, takımın taktik kimliğini korurken sorunsuz bir geçiş süreci oluşturmak olduğunu anlattı.
Scaloni, "Mantıken deneyeceğiz, orada olsak da olmasak da. Önemli olan bu değil" dedi. "Bunu gerçekten hak ediyorlar, önümüzdeki maçlardaki niyetimiz de bu: genç oyunculara oyun tarzımıza uyum sağlama fırsatı vermek. Şimdi önemli ve heyecan verici bir dönem başlıyor."
Scaloni, Copa America sonrası belirsizlikle paralellik kurdu
Açlığı korumanın psikolojik zorluğu üzerine konuşan Scaloni, kıyaslamayı 2024 Copa America zaferinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan döneme yaptı. Teknik direktör, kupalarla dolu döngüleri tekrarlamanın zor olmaya devam ettiğini kabul etti, ancak grubun kolektif dayanıklılığına olan inancını dile getirdi.
Taraftarlarla takım arasında olumlu bir bağ kurmanın en önemli öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.
Scaloni, "2024 Copa America'dan sonra ben de işlerin zor geçeceğine dair bir hisse sahiptim" dedi. "Denemek zor, kolay olacağını söylemiyorum. Bir teknik direktör, grubun lideri olarak bunun zor olacağını bilmek zorundasınız."
Geçiş dönemi, Messi döneminin sonu yaklaşırken başlıyor
Arjantin, yaklaşan maçlarda ikonik kaptanı Messi'ye veda etmeye hazırlanırken, Scaloni efsanevi 10 numaraya saygı duruşunda bulunarak onu eşsiz bir futbolcu olarak nitelendirdi. Teknik direktör, birlikte çıktıkları yolculuk için minnettarlığını dile getirirken gelecek nesli inşa etme konusundaki kararlılığını da yineledi.
Arjantin Milli Takımı Buenos Aires'te toplanırken, Scaloni yeniden yapılanma sürecinin başına geçmeye hazır görünüyor.
Yaklaşan hazırlık maçları, teknik ekibe yeni yetenekleri uluslararası sahnede test etme konusunda ilk fırsatı sunuyor.
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