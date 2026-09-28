Galler Teknik Direktörü Bellamy, Uluslar Ligi'nin en üst kademesindeki zorlu mücadelede peş peşe gelen hayal kırıklığı yaratan sonuçların takımının hedeflerini gölgelemesine izin vermiyor. Galler, A Ligi'nde çok zorlu bir başlangıç yaptı; Lizbon'da Portekiz'e 1-0'lık kıl payı bir yenilgi almasının ardından deplasmanda Danimarka'ya 2-0 mağlup olarak henüz puanla tanışamadı.

Bununla birlikte, kulübedeki ilk döneminde ülkeyi B Ligi'nden yükselmeye başarıyla taşıyan Bellamy, takımının bu seviyeye ait olduğuna dair inancını koruyor. Eski Liverpool ve Manchester City forveti, dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynamanın, ortaya çıkan skorlar ne olursa olsun, gelişim planının tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olduğu konusunda kararlı.