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'Burada olmayı hak ettik!' - Craig Bellamy, kötü başlangıca rağmen Galler'in Uluslar Ligi'nin en üst kademesindeki yerini savundu
Zor sonuçlara rağmen meydan okuyan duruş
Galler Teknik Direktörü Bellamy, Uluslar Ligi'nin en üst kademesindeki zorlu mücadelede peş peşe gelen hayal kırıklığı yaratan sonuçların takımının hedeflerini gölgelemesine izin vermiyor. Galler, A Ligi'nde çok zorlu bir başlangıç yaptı; Lizbon'da Portekiz'e 1-0'lık kıl payı bir yenilgi almasının ardından deplasmanda Danimarka'ya 2-0 mağlup olarak henüz puanla tanışamadı.
Bununla birlikte, kulübedeki ilk döneminde ülkeyi B Ligi'nden yükselmeye başarıyla taşıyan Bellamy, takımının bu seviyeye ait olduğuna dair inancını koruyor. Eski Liverpool ve Manchester City forveti, dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynamanın, ortaya çıkan skorlar ne olursa olsun, gelişim planının tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olduğu konusunda kararlı.
- AFP
A Ligi'nde elitlere meydan okumak
Galler’in üst ligdeki istatistiksel görünümü açıkçası iç açıcı değil; zira ülke, 2022 sonuçları mevcut kampanyayla birlikte değerlendirildiğinde A Ligi’ndeki önceki sekiz maçının hiçbirinde galibiyet alamadı. Kamp dışından gelen baskı artmasına rağmen Bellamy, Erling Haaland’lı Norveç gibi üst düzey rakiplerle karşılaşmanın uzun vadeli faydalarına odaklanıyor.
Önündeki zorlu sınavı ve turnuvanın yapısını değerlendiren Bellamy, grup dinamiklerine dair bakış açısını anlattı. Bellamy, “Bizim için bu [Norveç maçı] bir maç daha; yoğunluk var, üst düzey oyuncular var, gerçek hız var” dedi. “A Grubu’nun olayı bu, tüm A gruplarında durum böyle. Torbadayken dördüncü torbadaydık ve ‘nerede olmak istiyorsunuz?’ diye düşündük. Hepsi harika ama burada olmayı hak ettik.” Teknik direktörün bu maçları bir yük olarak değil, Temmuz 2024’te görevi devralmasından bu yana kaydedilen ilerlemenin bir ödülü olarak gördüğü açık.
Norveç tehlikesine saygı
Cardiff'teki yaklaşan iki maçlık seride Galler, kısa süre önce Portekiz'e 2-1 yenilmesine rağmen özgüveni yüksek olan bir Norveç'i ağırlayacak. Bitiriciliği yüksek Haaland ile yaratıcı Martin Odegaard'ın önderlik ettiği Stale Solbakken'in ekibi, kampanyasına Danimarka karşısında aldığı etkileyici 3-2'lik galibiyetle başladı. Bellamy, perşembe gecesi savunmacılarını bekleyen görevin büyüklüğü konusunda hiçbir yanılgı içinde değil ve Norveç'in stratejik yatırım ile yerel altyapısını geliştirmesi sayesinde kendisini sürdürülebilir bir güç merkezine dönüştürdüğünü kabul ediyor.
Galler Teknik Direktörü, Norveç'in bu seviyeye ulaşmak için izlediği modele övgüler yağdırdı ve onların son turnuva başarısını bir ölçüt olarak gösterdi. Bellamy, Norveç hakkında, "Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkıyorlar ve şu anda gerçekten büyük bir yükseliş içindesiniz" dedi. "Bunu ülkenizde yıllar boyunca inşa ettiniz, Şampiyonlar Ligi'nde iki kulübünüz var. Bu artık gerçek bir yükseliş ve bunun sona ereceğini düşünmüyorum. Ülkenizin ne kadar zengin olduğu düşünüldüğünde, belirli alanlara ve spora gerçekten para harcıyor, birkaç yıl boyunca bir güç olmanızı bekliyorum."
- AFP
Açıklamalı bir galibiyet peşinde
Bellamy, görev süresinin başında etkileyici bir dokuz maçlık yenilmezlik serisi yakalasa da, eleştirmenler temkinli olunması gerektiğinin nedeni olarak bu süreçte karşılaşılan rakiplerin seviyesine işaret ediyor. Bugüne kadar Bellamy yönetimindeki Galler'in mağlup etmeyi başardığı dünya sıralamasındaki en üst basamaktaki ülke, şu anda dünyada 65. sırada yer alan Kuzey Makedonya oldu. Norveç'e karşı oynanacak yaklaşan maçlar ve Danimarka ile rövanş karşılaşması, Galler'in A Ligi'nde sadece yer almaktan fazlasını yapabildiğini, aynı zamanda grubun sıralamasının sonucuna gerçekten etki edebildiğini kanıtlaması adına önemli bir fırsat niteliği taşıyor.
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