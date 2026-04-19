"Burada olmayı çok seviyorum" - Michael Carrick, Manchester United'a dair umutlarını açıkça dile getiriyor ancak kararın "kendi elinde olmadığını" kabul ediyor
Carrick belirsizliğe değindi
Bu sonuçla United, altıncı sıradaki Chelsea'nin 10 puan önünde, rahat bir şekilde üçüncü sırada yer alıyor. Bu galibiyetle United, Carrick'in yönetiminde oynadığı 12 maçın sekizini kazanmış oldu. Bu, kulübün 2025-26 sezonunun ilk 21 maçındaki toplam galibiyet sayısına eşit olan, dikkat çekici bir form dönüşü. Old Trafford'daki kalıcı teknik direktörlük pozisyonu etrafındaki belirsizlik devam etse de, Carrick kulübü yönetmeye devam etme arzusunu gizlemedi. "Burada olmayı seviyorum. Durumu anlıyorum, bu biraz benim kontrolüm dışında," diye konuştu Carrick, TNT Sports'a geleceği hakkında sorulduğunda. "Böyle gecelerin, özel anların bir parçası olmak, bir takım oluşturmak istersiniz. Bir zaman dilimim yok," diye ekledi.
Stamford Bridge'de savunma dersleri
United’ın galibiyeti, teknik direktörün büyük övgüsünü kazanan geçici bir dörtlü savunma hattı üzerine inşa edildi. Artan sakatlıklar nedeniyle, genç oyuncular ve kendi pozisyonlarının dışında oynayan oyuncular, top hakimiyetini elinde tutan Chelsea karşısında sahneye çıkmak zorunda kaldı. Carrick, "Bunu küçümseyemem, bu çok önemliydi, bizim için büyük bir galibiyetti" dedi. "Onların da bazı fırsatları vardı ama gol yemeden ve bizim gibi savunma yaparak, yeni dörtlü savunma ile takımı hazırlamak için son bir iki gün içinde çok çalışmak gerekti."
"Ayden Heaven ve Noussair Mazraoui'nin oyuna girmesi inanılmazdı. Ayden çok genç ve Noussair dörtlü savunmada stoper olarak pek oynamıyor. Çocukları buna hazırlayan teknik ekibe büyük bir övgü borçluyum. Oyuncularımızın bu akşam muhteşem bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Son birkaç gündür yaşadığımız aksilikler ve mevcut stoper ikilisi nedeniyle biraz zorlanacağımızı düşünmüştük, ancak zor koşullarda savunmamızın muazzam olduğunu hissettim."
Fernandes, ilk dörtte yer alma mücadelesinde örnek oluyor
Kaptan Bruno Fernandes, Matheus Cunha’nın galibiyet golüne asist yaparak bir kez daha maçın kaderini belirleyen isim olduğunu kanıtladı. Carrick, bu sezon Premier Lig’de 18 asist kaydeden Portekizli milli oyuncuya övgüler yağdırdı. Carrick, “Bir süredir etkisi muazzam, bunu sonuna kadar sürdürdü” dedi. "Çoğu maçta oynuyor, formda ve hırslı. Orta sahada büyük bir görev üstlendi ama bunu takım için yapmaya hazırdı. Büyük bir kişiliğe sahip, kaptan olmasının bir nedeni var. Bazen örnek olarak liderlik etmek ve yolu göstermek gerekir. Sesini duyuruyor, sahada büyük bir varlık."
Gelecek için bir temel oluşturmak
Şampiyonlar Ligi dışı sıralarla aradaki fark oldukça iyi olsa da, Carrick rehavete kapılmaya izin vermiyor. Carrick, göreve geldiğinden beri öncelikli hedefi kulübün kimliğini yeniden tesis etmek ve oyuncuların temsil ettikleri armanın önemini kavramalarını sağlamak olmuştur. "Bu kulüp için oynamanın değerini anlamalarını ve takdir etmelerini sağlamalıyız. Bulunduğumuz konumu unutmak çok kolay," diye açıkladı. "Daha iyi oynayabiliriz, önümüzde daha birçok aşama var ama ivme kazanmak ve bir temel oluşturmak için sonuçlar aldık. Kendimizi kaptırmayacağız ama bu geceki sonucun tadını çıkaracağız."