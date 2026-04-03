"Burada olmaktan çok memnunum" - Dominik Szoboszlai, Liverpool ile sözleşme görüşmeleri sürerken Real Madrid'e transfer olacağına dair söylentilere yanıt verdi
Anfield davasına bağlılık
Real Madrid'in ilgilendiği söylentileri ve devam eden sözleşme görüşmelerine rağmen Szoboszlai, Merseyside'daki istikrarlı aile yaşamını kilit bir faktör olarak göstererek Liverpool'a bağlılığını sürdürüyor. Takımın istikrarsız sonuçlarına rağmen odaklanmasını korumasına yardımcı olan zihinsel olgunluğunu babalığa borçlu olduğunu belirtiyor.
Liverpool Echo'ya verdiği röportajda Szoboszlai, geleceği ve kişisel gelişimi hakkında samimi bir şekilde konuştu. "Burada olmayı seviyorum," dedi vurgulu bir şekilde. "Ailem mutlu, kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum, bu kulüpte oynamayı seviyorum ve hepsi bu."
Ayrıca babalığın zihniyetini nasıl değiştirdiğini de değerlendirdi ve şunları söyledi: "Beni çok değiştirdi. Bilirsiniz, maçlardan sonra işler istediğim gibi gitmezse çok öfkeli bir insandım, ama o doğduğundan beri artık iki dakika öfkeleniyorum, sonra onu düşünüyorum ve hayattaki en önemli şeyin ne olduğunu anlıyorum."
8 numaranın mirasını yaşatmak
Szoboszlai, 2023 yılında RB Leipzig'den 60 milyon sterlinlik transferiyle Liverpool'a katıldığından beri, kulübün efsanevi 8 numaralı forması getirdiği baskıyı göğüslemiştir. Steven Gerrard ile kaçınılmaz olarak yapılan karşılaştırmaları "büyük bir iltifat" olarak kabul eden Macar oyuncu, kendi yolunu çizmeye ve yeni takım arkadaşlarına destek olmaya odaklanmış durumda ve şöyle diyor: "Ben sadece kendi hikayemi yazmaya çalışıyorum... Yeni bir oyuncu olmanın nasıl bir his olduğunu ve Premier Lig'e, özellikle de her zaman kupa kazanmanın beklendiği Liverpool'a gelmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum."
Avrupa rüyasının peşinde
Arne Slot’un takımının bu sezon karşılaştığı zorluklara rağmen, Szoboszlai memleketi Budapeşte’de Şampiyonlar Ligi finaline ulaşma hayaliyle motivasyonunu koruyor. PSG ile zorlu bir çeyrek final maçı öncesinde 25 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Bu konu hakkında konuşmayı sevmiyorum ama bunu düşünmemek imkansız. Bu yüzden bazen kafamda ufak bir fikir oluşuyor ve bazen eşimle bunun nasıl olacağı hakkında konuşuyorum. Dürüst olmak gerekirse, Budapeşte'de olmak, finalde oynamak... Bunu hayal bile edemiyorum. Her gün bunun için çalışıyorum. Özellikle ülkem Macaristan'da herkes Macar olmanın ne anlama geldiğini bilir ve kariyerim boyunca en büyük hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Orada kazanabilirsem, hemen imzalarım."
Kupa yarışı devam ediyor
Liverpool, Cumartesi günü FA Cup çeyrek finallerinde Manchester City deplasmanıyla sahalara geri dönüyor. Bu maç, Mohamed Salah’ın bu yaz kulüpten ayrılacağını açıklamasının ardından, bir Liverpool oyuncusu olarak Citizens’a karşı son kez sahaya çıkacağı için özel bir öneme sahip.