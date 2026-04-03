"Burada olmaktan çok memnunum" - Dominik Szoboszlai, Liverpool ile sözleşme görüşmeleri sürerken Real Madrid'e transfer olacağına dair söylentilere yanıt verdi

Real Madrid'in ilgilendiği söylentileri ve devam eden sözleşme görüşmelerine rağmen Szoboszlai, Merseyside'daki istikrarlı aile yaşamını kilit bir faktör olarak göstererek Liverpool'a bağlılığını sürdürüyor. Takımın istikrarsız sonuçlarına rağmen odaklanmasını korumasına yardımcı olan zihinsel olgunluğunu babalığa borçlu olduğunu belirtiyor.

Liverpool Echo'ya verdiği röportajda Szoboszlai, geleceği ve kişisel gelişimi hakkında samimi bir şekilde konuştu. "Burada olmayı seviyorum," dedi vurgulu bir şekilde. "Ailem mutlu, kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum, bu kulüpte oynamayı seviyorum ve hepsi bu."

Ayrıca babalığın zihniyetini nasıl değiştirdiğini de değerlendirdi ve şunları söyledi: "Beni çok değiştirdi. Bilirsiniz, maçlardan sonra işler istediğim gibi gitmezse çok öfkeli bir insandım, ama o doğduğundan beri artık iki dakika öfkeleniyorum, sonra onu düşünüyorum ve hayattaki en önemli şeyin ne olduğunu anlıyorum."