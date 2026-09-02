Diego Carlos, Parma savunmasına Avrupa'nın üst düzey liglerinden önemli bir birikim getiriyor. İtalya'ya gelen Brezilyalı oyuncu, yeni takım arkadaşlarıyla buluşup lige hızlı bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

"Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" diyen Diego Carlos, anlaşmayı resmiyete kavuşturmak için geldiğinde konuştu. "Takım ve taraftarlarımızla mümkün olan en kısa sürede tanışmak istiyorum. Şu anda benim için en önemli şey burada olmak."

Stoperin, Gialloblu için savunmanın merkezine anında derinlik ve liderlik katması bekleniyor.