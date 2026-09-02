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Parma Calcio v Cremonese - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Alvino Hanafi

Çeviri:

'Burada olmak önemli!' - Olimpiyat şampiyonu Diego Carlos neden Fenerbahçe'den ayrılıp Serie A'ya geri döndü?

Transfers
Serie A
Parma Calcio 1913
D. Carlos
Fenerbahçe

Brezilyalı savunmacı Diego Carlos, Türk devi Fenerbahçe'den Serie A ekibi Parma'ya bir sezonluk kiralık transferini tamamladı. Tecrübeli 33 yaşındaki stoper, Como'daki geçici dönemin ardından İtalya futboluna geri dönüyor.

  • Diego Carlos, Parma'ya kiralık transferini tamamladı

    Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos'un Serie A ekibi Parma Calcio'ya bir sezonluğuna kiralandığını resmen açıkladı. 33 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe'nin bu sezonki kadro planlamasında yer almadığı için geçici olarak takımdan ayrıldı.

    Sarı-lacivertli kulüp, anlaşmayı doğrulayan resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2024-25 sezonunun ara transfer döneminde kadromuza katılan Diego Carlos, bir yıllığına Parma Calcio'ya kiralanmıştır."

    Bu anlaşma, tecrübeli savunmacının İtalya futbolundaki kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Diego Carlos, bir önceki 2025-26 sezonunu Como'da kiralık olarak geçirmişti.

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  • Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Serie A maçlarına dönüş

    Diego Carlos, Parma savunmasına Avrupa'nın üst düzey liglerinden önemli bir birikim getiriyor. İtalya'ya gelen Brezilyalı oyuncu, yeni takım arkadaşlarıyla buluşup lige hızlı bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

    "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" diyen Diego Carlos, anlaşmayı resmiyete kavuşturmak için geldiğinde konuştu. "Takım ve taraftarlarımızla mümkün olan en kısa sürede tanışmak istiyorum. Şu anda benim için en önemli şey burada olmak."

    Stoperin, Gialloblu için savunmanın merkezine anında derinlik ve liderlik katması bekleniyor.

  • Avrupa genelinde kanıtlanmış başarı geçmişi

    Brezilyalı oyuncunun kariyerinde, Avrupa'nın birçok büyük liginde önemli başarılar yer alıyor. Diego Carlos, Mayıs 2019'da Sevilla'ya transfer olmadan önce Fransa ekibi Nantes'ta adını duyurdu ve burada 2019-20 UEFA Avrupa Ligi zaferinde kilit rol oynadı.

    Daha sonra Mayıs 2022'de Premier League kulübü Aston Villa'ya ses getiren bir transfer gerçekleştirdi, ardından Ocak 2025'te üç buçuk yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'ye katıldı.

    Uluslararası arenada ise Diego Carlos, Tokyo 2020 Oyunları'nda Brezilya milli futbol takımıyla altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu.

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    Emilia-Romagna'da sonraki adımlar

    Resmi kiralık tanıtımını ve sağlık kontrollerini tamamlayan Diego Carlos, doğrudan Parma teknik ekibinin yönetimindeki A takım antrenmanlarına katılacak.

    Onun gelişi, Parma'nın yurt içi kampanyasını sürdürdüğü bu süreçte savunmaya hayati bir istikrar kazandırıyor.

    Brezilyalı oyuncu, ilk maçına çıkmak ve 2026-27 Serie A sezonunda Parma savunmasının temel taşlarından biri olarak kendini kabul ettirmek için kısa sürede maç formunu yakalamaya odaklanacak.

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