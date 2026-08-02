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"Burada olduğumu göstermem benim için önemli" - Robert Lewandowski, MLS'te üst üste yaşanan iki zorlu deplasmanın ardından Chicago Fire formasıyla iç sahadaki ilk maçında iki gol attı
Lewandowski, Soldier Field'da sahneye çıktı
Polonyalı efsane golcü attığı müthiş iki golle Chicago Fire'ın Charlotte FC karşısında 2-1'lik galibiyet almasını sağladı ve iç sahadaki ilk maçına hayal edilebilecek en görkemli şekilde damga vurdu. Inter Miami ve New York City FC deplasmanlarında alınan iki yenilginin ardından, Soldier Field çimine ilk kez ayak basan tecrübeli santrforun üzerinde tüm gözler vardı.
Fire, 18. dakikada Pep Biel'in golüyle geriye düştükten sonra Lewandowski sorumluluk aldı ve ceza sahası çizgisi üzerinden çıkardığı sert vuruşla iki dakika sonra topu sol alt köşeden ağlara gönderdi. 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkan yıldız golcü, ev sahibine galibiyeti getiren golü kaydetti.
- Getty Images Sport
Çok önemli bir duble
Polonyalı milli oyuncu, hem kulüp içinde hem de Chicago topluluğunda yeni çevresini kısa sürede benimsedi. Cumartesi günü attığı iki gol, onu kulüp tarihinin seçkin bir grubuna soktu; böylece Fire formasıyla iç sahadaki ilk maçında iki kez ağları havalandıran yalnızca dördüncü oyuncu oldu ve Frank Klopas, Andy Herron ile vatandaşı Tomasz Frankowski gibi isimlere katıldı.
Lewandowski, "Ne zaman yeni bir kulübe gitsem, ilk golü beklerim" dedi. "Burada olduğumu göstermek, gol atmak ve maçı kazanmamız benim için önemli. Bence bu, takım için de benim için de sonraki adımı biraz daha kolaylaştırıyor."
"Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Her günün tadını çıkarıyorum: yaşam tarzı, kulüp ve organizasyon. Her şey gerçekten üst düzey. Kulüp hakkında tek bir kötü söz söyleyemem ve hem sahada hem saha dışında her şeyin çok iyi işlemesinden çok etkilendim."
Berhalter yeni bitirici yıldızını övüyor
Teknik direktör Gregg Berhalter için bu performans, kulübün agresif transfer stratejisinin doğrulanması anlamına geliyordu. Aynı zamanda Fire'ın futbol direktörü olarak da görev yapan Berhalter, Hugo Cuypers'in ayrılığının ardından yüksek profilli bir başarı elde etmesi yönünde baskı altındaydı. Berhalter övgülerinde oldukça cömert davranırken, 37 yaşındaki oyuncunun takıma kattığı üst düzey kaliteye dikkat çekti.
"[Lewandowski] burada olup bitene kendini adamış durumda ve en önemli şey de bu," dedi Berhalter. "Umursuyor ve bunu iletişimiyle, sahadaki çabasıyla ve antrenmandaki çalışmasıyla gösteriyor. O üst düzey bir profesyonel ve kazanmayı ne kadar çok istediğini biliyorum. Bunun bir parçası da bunun kendisi için harika bir fırsat olduğunu fark etmesi ve bundan sonuna kadar yararlanmak istemesi."
- Getty Images Sport
Rekabetçi bir sezon sonrasına doğru
Fire şimdi Doğu Konferansı'nda dördüncü sıraya kadar yükselmiş ve bir maçı eksik durumdayken, kulübün etrafındaki iyimserlik açıkça hissediliyor. Lewandowski kalibresinde bir oyuncunun takıma entegrasyonu bir süreç ve golcü oyuncu, yeni takım arkadaşlarının oyun tarzlarındaki incelikleri hâlâ öğrenmekte olduğunu kabul etti. Bu uyum döneminin, yaklaşan Leagues Cup maçları boyunca sürmesi bekleniyor; bu süreç, MLS normal sezonundaki son bölüm öncesinde takımın kaynaşması için kadroya değerli zaman sunacak.
"Elbette hâlâ üzerinde çalışmamız gereken birkaç şey var ama ileriye bakıyoruz. Umarım bir sonraki maçta daha da iyi oynayacağız ve ayrıca kazanacağız," diyerek sözlerini tamamladı Lewandowski.
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