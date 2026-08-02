Polonyalı milli oyuncu, hem kulüp içinde hem de Chicago topluluğunda yeni çevresini kısa sürede benimsedi. Cumartesi günü attığı iki gol, onu kulüp tarihinin seçkin bir grubuna soktu; böylece Fire formasıyla iç sahadaki ilk maçında iki kez ağları havalandıran yalnızca dördüncü oyuncu oldu ve Frank Klopas, Andy Herron ile vatandaşı Tomasz Frankowski gibi isimlere katıldı.

Lewandowski, "Ne zaman yeni bir kulübe gitsem, ilk golü beklerim" dedi. "Burada olduğumu göstermek, gol atmak ve maçı kazanmamız benim için önemli. Bence bu, takım için de benim için de sonraki adımı biraz daha kolaylaştırıyor."

"Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Her günün tadını çıkarıyorum: yaşam tarzı, kulüp ve organizasyon. Her şey gerçekten üst düzey. Kulüp hakkında tek bir kötü söz söyleyemem ve hem sahada hem saha dışında her şeyin çok iyi işlemesinden çok etkilendim."