Real Madrid, yürüttüğü görüşmeleri başarıyla sonuçlandırarak Bellingham'ın yaklaşık on yıl daha kulübün temel taşlarından biri olarak kalmasını sağladı. Kısa sürede soyunma odasının en etkili isimlerinden biri hâline gelen İngiliz millî futbolcu, İspanya'nın başkentindeki kariyerini 30 Haziran 2031'e kadar sürdürmek için tam anlaşmaya vardı.

Bernabeu yönetimi, geçen sezonun son dönemlerinde sessiz sedasız başlayan görüşmelerin ardından anlaşmayı sonuçlandırmak için perde arkasında titizlikle çalıştı. Bellingham hem kulüpteki profesyonel yaşamından hem de Madrid'deki özel hayatından tamamen memnun olduğunu belirttiği için görüşmelerin sonucu konusunda hiçbir zaman ciddi bir şüphe olmadı.

Marca'nın haberine göre Bellingham'ın etkisi o kadar büyük oldu ki kulüp, sözleşmesi konusunda erkenden ve kararlı biçimde harekete geçmeyi gerekli gördü. Orta saha oyuncusu, yaşının çok ötesinde bir olgunluk sergileyerek zor dönemlerde takım arkadaşlarını ileri taşıma konusunda ender görülen bir yetenek ortaya koydu. Bu yeni sözleşme, yalnızca geçmiş performanslarının ödülü değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir kararlılık mesajı. Kulüp, önümüzdeki birkaç sezon boyunca takımı 23 yaşındaki oyuncunun etrafında kurmayı planlıyor.