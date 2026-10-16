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Burada kalacak! İngiltere'nin yıldızı Jude Bellingham, Bernabeu'nun yeni lideri olarak öne çıkarken Real Madrid'le sözleşmesini 2031'e kadar uzatma konusunda anlaştı
Bir Galactico'nun geleceğini güvence altına almak
Real Madrid, yürüttüğü görüşmeleri başarıyla sonuçlandırarak Bellingham'ın yaklaşık on yıl daha kulübün temel taşlarından biri olarak kalmasını sağladı. Kısa sürede soyunma odasının en etkili isimlerinden biri hâline gelen İngiliz millî futbolcu, İspanya'nın başkentindeki kariyerini 30 Haziran 2031'e kadar sürdürmek için tam anlaşmaya vardı.
Bernabeu yönetimi, geçen sezonun son dönemlerinde sessiz sedasız başlayan görüşmelerin ardından anlaşmayı sonuçlandırmak için perde arkasında titizlikle çalıştı. Bellingham hem kulüpteki profesyonel yaşamından hem de Madrid'deki özel hayatından tamamen memnun olduğunu belirttiği için görüşmelerin sonucu konusunda hiçbir zaman ciddi bir şüphe olmadı.
Marca'nın haberine göre Bellingham'ın etkisi o kadar büyük oldu ki kulüp, sözleşmesi konusunda erkenden ve kararlı biçimde harekete geçmeyi gerekli gördü. Orta saha oyuncusu, yaşının çok ötesinde bir olgunluk sergileyerek zor dönemlerde takım arkadaşlarını ileri taşıma konusunda ender görülen bir yetenek ortaya koydu. Bu yeni sözleşme, yalnızca geçmiş performanslarının ödülü değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir kararlılık mesajı. Kulüp, önümüzdeki birkaç sezon boyunca takımı 23 yaşındaki oyuncunun etrafında kurmayı planlıyor.
- Getty Images Sport
Zorlukların ve fiziksel engellerin üstesinden gelmek
Bu sözleşme uzatmasına giden süreç, özellikle üst düzey futbolun genç oyuncuya fiziksel olarak getirdiği yük nedeniyle zorluklardan uzak değildi. Bellingham, geçen sezon sürekli tekrarlayan omuz sorunları yaşadı ve bunların giderilmesi için sonunda cerrahi müdahale gerekti.
Rahatsızlığına rağmen, kritik bir maç döneminde kulübü için sahada olabilmek amacıyla ameliyatı ertelemeyi seçti. Bu karar bireysel ritmini olumsuz etkilese de teknik ekibin büyük saygısını kazandı. Ağrılarına rağmen oynamayı sürdürmesi, takım içindeki “savaşçı” itibarını pekiştirdi ve kulübün ona uzun süreli, yüksek bedelli bir sözleşme uzatma teklif etme kararını daha da haklı çıkardı.
Jose Mourinho yönetiminde taktiksel evrim
Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğe getirilmesi, Bellingham’a doğal oyun anlayışına son derece uygun görünen bir taktik çerçeve sundu. İngiliz futbolcu, Portekizli teknik direktör yönetiminde geniş bir pozisyon özgürlüğüne sahip ve sık sık Kylian Mbappe’nin arkasındaki boşluklarda görev yapıyor. Bu rol, onun olağanüstü oyun görüşünden ve ceza sahasına sonradan yaptığı koşulardan yararlanmasını sağlarken takımın savunma düzeninde de kilit bir parça olarak kalmasına imkân tanıyor.
Son istatistikler bu yeni rolün etkisini ortaya koyuyor: Orta saha oyuncusu, bu sezon La Liga’da şimdiden üç gol ve üç asistlik katkı sağladı. Ancak önemi yalnızca gol katkısıyla ölçülmüyor. Savunmadaki performansı ve taktik zekâsı da Mourinho’nun sistemi için vazgeçilmez hâle geldi.
- Getty Images Sport
Uluslararası arenada yeniden yükseliş ve liderlik konumu
Bellingham, kulüp düzeyindeki formunu uluslararası sahneye de taşıyarak İngiltere'nin en önemli oyuncusu olduğunu kanıtladı. Thomas Tuchel'in kısa görev süresinde yaşadığı karmaşık dönemi geride bırakan Bellingham, İngiltere için vazgeçilmez bir isim hâline geldi ve yakın zamanda Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda attığı sekiz golle değerini gösterdi. En yüksek baskı altında bile performans sergileyebilmesi, onu ülkesindeki taraftarların gözdesi yaptı. Bellingham her iki takımda da tecrübeli bir isim hâline gelirken liderlik özellikleri hem kulübü hem de millî takımı tarafından takdir görüyor.
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