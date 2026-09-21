Jonathan Moscrop
Çeviri:
'Burada daha iyi!' - Eski Chelsea fiyaskosundan, Liverpool da devreye girerken Lamine Camara'ya Chelsea transferini geri çevirmesi çağrısı
Geç gelen çöküş Stamford Bridge’e geçişi durdurdu
Chelsea, yaz transfer döneminin kapanış aşamasında Enzo'nun yerine geçecek oyuncuyu umutsuzca arıyordu ve öncelikli hedef olarak Camara'yı belirledi; Chelsea, 22 yaşındaki oyuncuyu 47 milyon £ karşılığında kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.
Teknik direktör Xabi Alonso, Senegalli milli oyuncunun geleceğini beklemesine rağmen Monaco, son gün tam da transferin bitiş anında görüşmeleri aniden terk etti. Bu durum, batı Londra ekibini orta sahada eksik bıraktı ve çok beğenilen genç oyuncunun prenslikte kalmasına neden oldu.
Transferin gerçekleşmemesinden bu yana Camara, Monaco'nun ilk 11'indeki yerini sağlamlaştırdı. Avrupa Konferans Ligi'ndeki açılış maçlarının tamamında bir dakika bile kaçırmadan oynadı, Gornik Zabrze'yi 3-2 yendikleri maçta ağları sarstı ve takımının ligin zirvesinde yer almasına yardımcı olmak için Ligue 1'deki beş maçın tamamında forma giydi.
- PRESSE SPORTS
Zakaria ve Camara, gerçekleşmeyen transferi değerlendirdi
Yakın zamanda Lens karşısında alınan galibiyette orta saha partnerinin parlamasını izleyen Zakaria, Camara'yı eski kulübüne katılmaktan aktif olarak vazgeçirmeye çalıştığını itiraf etti. İsviçreli milli oyuncu Stamford Bridge'de zorlu bir kiralık dönem geçirdi ve takım arkadaşına kariyeriyle ilgili bazı tavsiyeler verme ihtiyacı hissetti.
Zakaria, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Chelsea mi? Ona iyi olduğunu ama burada daha iyi olduğunu söyledim" dedi. "Nasıl bir oyuncu ve nasıl bir insan olduğunu biliyorum; çok profesyonel. Bence bu [transfer süreci] ona daha da fazla güç verdi. Bugün inanılmazdı."
Camara ise kazançlı bir Premier League transferini kaçırmasına rağmen ayakları yere basan tavrını koruyor. Yakın zamanda Strasbourg ile berabere kalınan maç öncesinde konuşan orta saha oyuncusu, hayal kırıklığını geride bıraktığını ve mevcut kulübüne tamamen bağlı olduğunu doğruladı.
Camara, "Ayrılma ihtimalim vardı" dedi. "Son anda gerçekleşmedi ve bu futbolun bir parçası. O sayfayı kapattım ve sezona odaklanıyorum. Takıma çok yardımcı olabilirim. Futbol hızlı ilerliyor. Belki başka fırsatlar ortaya çıkar. Ama şimdilik Monaco ile sezona odaklanmış durumdayım."
Rakipler orta saha oyuncusunun imzası için devrede
Chelsea, Monaco yıldızının peşini bırakmış değil ve transfer dönemi yeniden açıldığında yeni bir teklif yapmayı planlıyor. Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio, Fernandez'in ayrılığının ardından oluşan boşluğu doldurmak için Chelsea'nin hâlâ istekli olduğunu doğruladı.
"Chelsea, Camara'ya olan ilgisini yenileyecek mi? Bence evet, çünkü son anda Camara için her şey değişti" dedi Di Marzio. "Enzo ayrıldıktan sonra Chelsea'nin o bölgede bir oyuncuya ihtiyacı var, bu yüzden ocak ayında yeniden deneyeceklerini düşünüyorum. Elbette şu anda bir şeylerin ayarlanıp ayarlanmayacağını söylemek zor. Chelsea tekrar geri gelecek."
Ancak artık Liverpool'dan ciddi bir rekabetle karşı karşıyalar. Di Marzio'ya göre Merseyside ekibi, Alexis Mac Allister'in sözleşme durumunu değerlendirirken Camara'nın uygunluğunu takip ediyor ve yaz transfer dönemi öncesinde orta saha seçeneklerini güçlendirmeyi hedefliyor.
- Getty Images Sport
Ocak ayında transfer yarışı ufukta
Premier Lig'in ağır topları Camara'yı kadrosuna katmak için yarışmaya hazırlanırken, Monaco bu kış teklif yağmuruna karşı kendini hazırlayacak. Fransız ekibi Ligue 1'in zirvesinde yer alıyor ve Senegalli orta sahanın etkileyici formunu sürdürmesi, bonservis değerini yalnızca daha da artıracaktır.
Liverpool orta sahasını olası sözleşme anlaşmazlıklarına karşı güvence altına almak isterken ve Chelsea Alonso'nun kadro yapılanmasını tamamlamak için çaresiz durumdayken, Camara ocak ayında çok talep gören bir isim olmaya hazırlanıyor. Transfer söylentileri kaçınılmaz olarak yoğunlaşırken, onun artık Fransa'da odağını koruması gerekiyor.
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