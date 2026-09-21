Chelsea, yaz transfer döneminin kapanış aşamasında Enzo'nun yerine geçecek oyuncuyu umutsuzca arıyordu ve öncelikli hedef olarak Camara'yı belirledi; Chelsea, 22 yaşındaki oyuncuyu 47 milyon £ karşılığında kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Xabi Alonso, Senegalli milli oyuncunun geleceğini beklemesine rağmen Monaco, son gün tam da transferin bitiş anında görüşmeleri aniden terk etti. Bu durum, batı Londra ekibini orta sahada eksik bıraktı ve çok beğenilen genç oyuncunun prenslikte kalmasına neden oldu.

Transferin gerçekleşmemesinden bu yana Camara, Monaco'nun ilk 11'indeki yerini sağlamlaştırdı. Avrupa Konferans Ligi'ndeki açılış maçlarının tamamında bir dakika bile kaçırmadan oynadı, Gornik Zabrze'yi 3-2 yendikleri maçta ağları sarstı ve takımının ligin zirvesinde yer almasına yardımcı olmak için Ligue 1'deki beş maçın tamamında forma giydi.



