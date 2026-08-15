Eş başkan Josh Kroenke mayıs ayında sözleşme uzatmanın en büyük önceliklerden biri olduğunu belirtmiş olsa da, Arteta Cardiff'te Manchester City'ye karşı oynanacak sezonun açılış maçı öncesinde herhangi bir panik havası olmadığında ısrarcı.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, taraftarların endişelerini gidermeye çalıştı: "Onların [taraftarların] bunların hiçbiri için endişelenmesine gerek yok, çünkü ben burada olmak istiyorum. Son derece mutluyum. Birlikte çalıştığım insanlarla çalıştığım için çok minnettar hissediyorum ve fırsatımız olduğunda bunu çözeceğiz. Hepsi bu."

Transfer piyasasının hâlâ birincil odak noktası olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Bence her zaman başka bir öncelik vardır! Ve sanırım buna bu şekilde yaklaştık, çünkü herkes sözleşmedeki sürenin bir sorun olmayacağı konusunda rahat hissediyor."

Arteta, kulüp yönetimiyle tamamen aynı çizgide olduğunu da şu sözlerle vurguladı: "Bence bunun nedeni, benim isteğimin kesinlikle burada olmak olması ve burada çok mutlu olmam. Kulüpten aldığım his de aynı. Bu yüzden herkes işleri gerçekten çok doğal bir şekilde yapıyor."