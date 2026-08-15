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'Burada çok mutluyum' - Mikel Arteta, Community Shield karşılaşması öncesinde Arsenal taraftarlarına sözleşmesiyle ilgili net bir mesaj gönderdi
Arsenal teknik direktörü endişeleri yatıştırdı
Arteta, Emirates Stadyumu'ndaki sözleşmesinin son yılına girerken kontrat durumuyla ilgili endişe edilecek bir şey olmadığını söyleyerek taraftarlara güvence verdi. Aralık 2019'da göreve gelmesinden bu yana 44 yaşındaki teknik adam, bir FA Cup, iki Community Shield kazandı ve geçen sezon Premier League'deki 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Bu başarı, Arsenal'i kulüp tarihindeki yalnızca ikinci Şampiyonlar Ligi finaline taşımasıyla daha da pekişti.
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Teknik direktör, sözleşme yenileme konusundaki tavrını açıkladı
Eş başkan Josh Kroenke mayıs ayında sözleşme uzatmanın en büyük önceliklerden biri olduğunu belirtmiş olsa da, Arteta Cardiff'te Manchester City'ye karşı oynanacak sezonun açılış maçı öncesinde herhangi bir panik havası olmadığında ısrarcı.
Maç öncesi basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, taraftarların endişelerini gidermeye çalıştı: "Onların [taraftarların] bunların hiçbiri için endişelenmesine gerek yok, çünkü ben burada olmak istiyorum. Son derece mutluyum. Birlikte çalıştığım insanlarla çalıştığım için çok minnettar hissediyorum ve fırsatımız olduğunda bunu çözeceğiz. Hepsi bu."
Transfer piyasasının hâlâ birincil odak noktası olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Bence her zaman başka bir öncelik vardır! Ve sanırım buna bu şekilde yaklaştık, çünkü herkes sözleşmedeki sürenin bir sorun olmayacağı konusunda rahat hissediyor."
Arteta, kulüp yönetimiyle tamamen aynı çizgide olduğunu da şu sözlerle vurguladı: "Bence bunun nedeni, benim isteğimin kesinlikle burada olmak olması ve burada çok mutlu olmam. Kulüpten aldığım his de aynı. Bu yüzden herkes işleri gerçekten çok doğal bir şekilde yapıyor."
Kupa kazanma geçmişi iyimserliği artırıyor
Bu sakinlik, etkileyici bir teknik direktörlük karnesiyle de destekleniyor; Arteta, Arsenal'ın başında çıktığı 353 resmi maçın 213'ünü kazandı ve daha önce 2020 ile 2023'te oynadığı iki Community Shield maçını da penaltılarla kazandı. Bu zaferler, 2014 ve 2015'te üst üste yıllarda kupayı kaldırdığı oyunculuk kariyerindeki başarılarının da üzerine eklendi.
Kuzey Londra ekibi şimdi 18. Community Shield zaferini hedefliyor; İngiliz futbol tarihinde kupayı daha fazla kazanan tek takım Manchester United.
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Cardiff düellosu şampiyonları sınayacak
Arsenal, pazar günü Cardiff'te Community Shield'da Manchester City ile karşılaştığında üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Arsenal, Community Shield'daki son beş maçının tamamını kazandı. Bunlar arasında 1998, 2002 ve 2004'te son lig şampiyonu olarak çıktığı üç karşılaşmada elde ettiği kusursuz galibiyet serisi de bulunuyor. Bu mücadele, Arteta'nın ekibi Premier League şampiyonluğunu koruma yolculuğuna başlamadan önce hazır olup olmadığını erkenden ölçmek adına kritik bir gösterge sunuyor.
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