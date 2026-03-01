"Burada büyük sorunlar var" - Öfkeli Igor Tudor, Tottenham'ın Fulham'a karşı aldığı ağır yenilgide "her şeyin eksik olduğunu" itiraf etti

Maçın bitiş düdüğünün ardından Tudor, belirleyici ilk gol hakkında sorulduğunda çekinmeden, Premier Lig hakemlerinin tutarsızlığını işaret ederek Jimenez'in "hile yaptığını" öne sürdü. O şöyle dedi: "Tabii ki faul, bence. 10 kişiden 9'u faul olduğunu söyleyecektir, çünkü çok bariz, biliyorsunuz. Bazen, küçük bir temasın bile yeterli olduğunu anlamıyorlar. Eğer bu, gol atmak için avantaj sağlıyorsa, bunu iptal etmeniz, bitirmeniz gerekir. Bu, normal bir mücadele değil, hayır, elleriyle ittiğinde ve topa bakmadığında, hayır. Bazen avantaj elde etmek çok kolay oluyor.

"Bu yüzden faul vermemek saçma, çünkü sonuç çok büyük. Bu sahanın ortasında küçük bir faul değil, ardından gelen bir gol. Yani bunda bir mantık var, bu yüzden hakem, burada oynamaya devam etmek güzel bir şey, güçlü oynayalım, düello yapalım, bu harika, hoşuma gidiyor. Ama bir mantık var, eğer golse, çünkü o avantaj elde etti, futbolu düşünmüyordu, topu düşünmüyordu, nasıl hile yapacağını düşünüyordu. Yani, iterek oyuncuyu aldattı ve gol attılar. Yani, bu bir mantık, bu bir hile ve faul var.

"Bu düello meselesi değil ve onlar burada futbolun daha sert olmasını istiyorlar, biliyorsunuz, biz düelloları seviyoruz, bununla bir ilgisi yok. Yani, bu kararda mantık yoktu ve mantık her şeyin üstündedir, sonra diğer şeyler gelir."