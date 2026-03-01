AFP
Çeviri:
"Burada büyük sorunlar var" - Öfkeli Igor Tudor, Tottenham'ın Fulham'a karşı aldığı ağır yenilgide "her şeyin eksik olduğunu" itiraf etti
Spurs serbest düşüşte: Fulham'da tartışmalı yenilgi
Maç, Tudor'un maç sonrası hayal kırıklığının tonunu belirleyen tartışmalı bir açılış golüyle başladı. Harry Wilson ev sahibi takıma üstünlük sağladı, ancak bu golün öncesinde Raul Jimenez'in Radu Dragusin'e yaptığı sert faul dikkatleri üzerine çekti. Tottenham savunmacılarının itirazlarına rağmen gol geçerli sayıldı ve Fulham, konuk takımın soğukkanlılığını kaybetmesini fırsat bilerek Alex Iwobi'nin güzel golüyle farkı ikiye çıkardı. Spurs son dakikalarda geri dönüşe çalışsa da, hasar büyük ölçüde kendi hatalarından kaynaklanıyordu ve Tudor, başkentte geçirdiği bir başka hayal kırıklığı dolu günün ardından toparlanmaya çalıştı.
Hakemlik ve tutarsızlık konusunda öfke
Maçın bitiş düdüğünün ardından Tudor, belirleyici ilk gol hakkında sorulduğunda çekinmeden, Premier Lig hakemlerinin tutarsızlığını işaret ederek Jimenez'in "hile yaptığını" öne sürdü. O şöyle dedi: "Tabii ki faul, bence. 10 kişiden 9'u faul olduğunu söyleyecektir, çünkü çok bariz, biliyorsunuz. Bazen, küçük bir temasın bile yeterli olduğunu anlamıyorlar. Eğer bu, gol atmak için avantaj sağlıyorsa, bunu iptal etmeniz, bitirmeniz gerekir. Bu, normal bir mücadele değil, hayır, elleriyle ittiğinde ve topa bakmadığında, hayır. Bazen avantaj elde etmek çok kolay oluyor.
"Bu yüzden faul vermemek saçma, çünkü sonuç çok büyük. Bu sahanın ortasında küçük bir faul değil, ardından gelen bir gol. Yani bunda bir mantık var, bu yüzden hakem, burada oynamaya devam etmek güzel bir şey, güçlü oynayalım, düello yapalım, bu harika, hoşuma gidiyor. Ama bir mantık var, eğer golse, çünkü o avantaj elde etti, futbolu düşünmüyordu, topu düşünmüyordu, nasıl hile yapacağını düşünüyordu. Yani, iterek oyuncuyu aldattı ve gol attılar. Yani, bu bir mantık, bu bir hile ve faul var.
"Bu düello meselesi değil ve onlar burada futbolun daha sert olmasını istiyorlar, biliyorsunuz, biz düelloları seviyoruz, bununla bir ilgisi yok. Yani, bu kararda mantık yoktu ve mantık her şeyin üstündedir, sonra diğer şeyler gelir."
Tottenham'da köklü sorunlar
Menajerin performansa ilişkin değerlendirmesi, hakemlere yönelik eleştirilerinden daha da sert oldu. Tudor, oyuncularının sahada sergilediği eksiklikler konusunda açık sözlüydü ve kulübü şu anda rahatsız eden sorunların kolayca çözülemeyeceğini ima etti. Tudor, Sky Sports'a "Burada büyük sorunlar var" dedi. "Her şeyden yoksunduk. Bu sadece bir gol veya bir hata meselesi değil. Bu kulüpte oynadığınızda, bugün hiçbir yerde görülmeyen bir mücadele ve kalite seviyesi beklersiniz. Zor bir dönemden geçiyoruz ve kendimize bakmamız gerekiyor."
Şu anda çift haneli rakamlara ulaşan galibiyetsizlik serisi, Tudor'u büyük baskı altına soktu. Menajerin takımın "her şeyden yoksun" olduğunu itiraf etmesi, iki aydan fazla bir süredir takımlarının iç sahada zorlanmasını izleyen Spurs taraftarları için endişe verici bir işaret. Craven Cottage'da görülen uyumsuzluk ve taktiksel disiplin eksikliği, takımın giderek güvenini kaybettiğini ortaya koydu. Tudor'un dürüst itirafı, tespit ettiği "büyük sorunların" çözülmesi için bir antrenman seansından fazlasına ihtiyaç olabileceğini gösteriyor.
Richarlison'un golü geri dönüşü başlatamadı
66. dakikada Richarlison'un bir gol atmasıyla kısa süreli bir umut ışığı belirdi. Brezilyalı forvet, yakın mesafeden golü atarak avcı içgüdülerini gösterdi ve geri dönüşün mümkün olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Ancak Fulham, son dakikalardaki baskıyı atlatmayı başardı, üç puanı garantilemek için direndi ve Tottenham'ı Tottenham Hotspur Stadyumu'nu saran kasveti daha da derinleştiren bir yenilgiye daha mahkum etti. Tudor'un bu düşüşü durdurmak için zamanı azalıyor, ancak o hala direniyor. "Hala dokuz maç var, hayal kırıklığına kapılmak için vaktimiz yok" diye ekledi.
