Getty Images Sport
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'Burada bir takım olduğunu bile bilmiyordum!' - Cesc Fabregas, Serie B'nin sürpriz ekibi Como'yu Şampiyonlar Ligi'ne taşıdıktan sonra kulübü devralmasının arkasındaki gerçeği açıkladı
Como projesinin beklenmedik başlangıcı
Fabregas, kişisel olarak bölgeyle bağları olmasına rağmen kulübün radarında bile olmadığını kabul ederek, kendisini Stadio Giuseppe Sinigaglia'ya götüren alışılmadık yolu anlattı. Barcelona, Chelsea ve Arsenal'de parlak bir oyunculuk kariyeri geçiren İspanyol, futbolculuk günlerini tamamlamak için şaşırtıcı bir şekilde Serie B'de Como'ya transfer oldu ve kısa süre sonra teknik direktörlüğe geçti. Bu hamle isabetli oldu; zira kulübün yakın zamanda ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasıyla sonuçlanan tarihi yükselişine liderlik etti.
Trento'daki Festival dello Sport'ta yaptığı konuşmada İtalyan ekibine katılma kararını değerlendiren Fabregas, seçiminin kulübün geçmişine dair uzun süredir devam eden bir bilgiden ziyade sezgilerine dayandığını söyledi. Football Italia'nın aktardığına göre Dünya Kupası kazanan isim, "Como projesi oldukça garip bir şekilde başladı çünkü birkaç teklifim vardı ama bunun doğru karar olduğunu hissettim. Bazen sadece içgüdülerinizi takip etmeniz gerekir" dedi. "Komik bir şekilde, tatil için Como'ya birkaç kez gelmiştim ama burada bir futbol takımı olduğunu bile bilmiyordum."
- Getty Images Sport
Antonio Conte yönetimindeki taktiksel uyanış
Fabregas teknik direktörlük kariyerine resmen 2023'te başladı, ancak kendi kabulüne göre antrenörlük felsefesinin temelleri kramponlarını asmadan çok önce atılmaya başlanmıştı. Dünya Kupası kazanan isim, futbolcu olarak olağanüstü bir kariyer yaşadı; Chelsea ile Premier League ve Avrupa Ligi'ni, Barcelona ile birlikte La Liga, Copa del Rey ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Bunların yanı sıra çok sayıda başka başarı da elde etti; en dikkat çekeni ise İspanya'nın altın çağında üst üste kazandığı Avrupa Şampiyonaları ve 2010 Dünya Kupası oldu. Ancak Arsene Wenger ve Vicente del Bosque gibi efsane isimlerle çalışmasına rağmen, ona derin bir taktiksel aydınlanma yaşatan kişi bir İtalyan teknik direktör oldu.
Fabregas, taktik adamı olarak gelişimini anlatırken, “Futbolun değiştiğini ilk kez Chelsea'de Conte ile tanıştığımda gördüm. O sırada zaten 29 yaşındaydım, çok şey kazanmıştım ama örneğin Arsene Wenger, dünyanın en iyilerinden biri olsa da Arsenal'de taktik üzerine çok fazla çalışmazdı. Del Bosque için de aynısı geçerli. Conte ile bu değişimi gördüm. Detaylara odaklanıyordu. Bu şaşırtıcıydı ve ilk başta beni etkiledi, çünkü birinin bana topu nereye pas vermem gerektiğini söylemesinin neden gerekli olduğunu anlayamıyordum; daha önce bunu yapan hiç olmamıştı” dedi.
Prensiplerine ve kimliğine bağlı kalarak
Detaylara gösterdiği bu özen, Fabregas'ın Como'daki teknik direktörlük anlayışını da şekillendirdi. Burada tek bir temel ilkeyle hareket ediyor: ne pahasına olursa olsun takım kimliğine sarsılmaz bir bağlılık. Taktiksel netliği şimdiden etkileyici sonuçlar veriyor; Como, ilk beş maçında topladığı 10 puanın ardından şu anda Serie A'da sekizinci sırada yer alıyor ve bu da onları lig lideri Roma'nın sadece üç puan gerisinde bırakıyor.
Fabregas, "Her maçtan önce kendime sorduğum soru şu: Nasıl kaybetmek istiyorum? Kendi fikirlerimle kaybetmek istiyorum. Çünkü kimliğinizi ve fikirlerinizi değiştirerek kaybederseniz, o zaman mağlubiyet iki katına çıkar. Bazen rakip sizden daha iyi olur ama bu sırada bazı dersler çıkarırsınız ve kendi felsefenizle oynarsınız" dedi.
- AFP
İşin en iyilerinden öğrenmek
Hızla elde ettiği başarıya rağmen Fabregas, Avrupa'nın elit teknik direktörleri arasındaki konumu konusunda mütevazı kalıyor. Kenar çizgisinde, Massimiliano Allegri ile yaşadığı dikkat çekici tartışma da dahil olmak üzere, şimdiden bazı gergin anların içinde yer aldı ancak bu anları duygusal gelişiminin bir parçası olarak görüyor.
"Meslektaşlarımla bazı gergin diyaloglar yaşandı, bu doğru. Gencim ve hâlâ oldukça duygusalım. Umarım hata yaptığımda daha tecrübeli bir teknik direktör bana söyler. Örneğin, büyük saygı duyduğum Gian Piero Gasperini. Benden daha fazlasını bilen insanları dinlemeyi seviyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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