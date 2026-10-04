Fabregas, kişisel olarak bölgeyle bağları olmasına rağmen kulübün radarında bile olmadığını kabul ederek, kendisini Stadio Giuseppe Sinigaglia'ya götüren alışılmadık yolu anlattı. Barcelona, Chelsea ve Arsenal'de parlak bir oyunculuk kariyeri geçiren İspanyol, futbolculuk günlerini tamamlamak için şaşırtıcı bir şekilde Serie B'de Como'ya transfer oldu ve kısa süre sonra teknik direktörlüğe geçti. Bu hamle isabetli oldu; zira kulübün yakın zamanda ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasıyla sonuçlanan tarihi yükselişine liderlik etti.

Trento'daki Festival dello Sport'ta yaptığı konuşmada İtalyan ekibine katılma kararını değerlendiren Fabregas, seçiminin kulübün geçmişine dair uzun süredir devam eden bir bilgiden ziyade sezgilerine dayandığını söyledi. Football Italia'nın aktardığına göre Dünya Kupası kazanan isim, "Como projesi oldukça garip bir şekilde başladı çünkü birkaç teklifim vardı ama bunun doğru karar olduğunu hissettim. Bazen sadece içgüdülerinizi takip etmeniz gerekir" dedi. "Komik bir şekilde, tatil için Como'ya birkaç kez gelmiştim ama burada bir futbol takımı olduğunu bile bilmiyordum."