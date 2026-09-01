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'Bununla açık ara şampiyon olurlar!' - Man Utd efsanesi, tek bir transferin Arsenal'e şampiyonluğu garantileyeceğini söyledi
Şampiyonluk favorileri
Yorke, Arsenal'ın Osimhen için geç bir anlaşma yapması halinde Premier League şampiyonluğunu rahatlıkla koruyacağını öne sürdü. Nijeryalı milli oyuncunun Arteta'nın takımını tartışmasız şampiyonluk favorisine dönüştüreceğine inanıyor. Arsenal, geçen sezon ligi yedi puan farkla kazanarak lig şampiyonluğu için iki on yıllık bekleyişine sonunda son verdi. Arteta'nın ekibi, sezona güçlü bir başlangıç yaptı; açılış haftasında Coventry City'yi 3-0 mağlup ettikten sonra, Aston Villa karşısında 1-0'lık galibiyeti güçlükle aldı.
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Savunmacılar için bir kâbus
Yorke, gol yollarında etkili Galatasaray forvetinin Premier League savunma hatlarını darmadağın etmek için gereken fiziksel özelliklerin tamamına sahip olduğunda ısrar etti. Eski golcü, Osimhen'in alışılmadık tarzının onu rakip stoperler için son derece zor bir rakip haline getirdiğini düşünüyor.
"Victor Osimhen'in Arsenal'e gitmesi çok büyük olur. Bu, onları gerçekten favori olarak perçinler," diyen Yorke, Reviant'a konuştu. "Bugün bazı görüntülerine bakıyordum ve tam anlamıyla çok hareketli, değil mi? Kolları ve bacaklarıyla her yerde, biraz alışılmadık, ama işi bitiriyor.
"Göreceğiniz en zarif oyuncu değil, ama ona karşı oynamanın çok zor olduğunu görürsünüz. Bu savunmacılar için biraz kâbus olacaktır çünkü bu açıdan biraz eski usul.
"Boyu 1,83 m, ince yapılı, hava toplarında fena değil, fırsatlarını değerlendiriyor ve çok çalışıyor. Bir santrfor olarak bu özelliklere sahipseniz, savunmacılar ona karşı oynamayı dört gözle beklemeyecektir. Eğer bu gerçekleşirse, o zaman Arsenal'in ligi açık ara kazanacağını söylerim."
Golcü geçmişi
Premier League şampiyonu, geçen ay Osimhen'e somut bir ilgi gösterdi. Haberlere göre Galatasaray, Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri'nin dahil olduğu olası bir takası değerlendirdi, ancak Nijeryalı yıldız şimdilik Türkiye'de kalmaya devam ediyor.
Osimhen, son beş sezonda Avrupa'nın en acımasız bitiricilerinden biri olarak kendini kanıtladı. Napoli'de son derece başarılı geçen dönemde 76 gol atan oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 77 maçta kaydettiği etkileyici 64 golle skor üretme hızını korudu.
- Getty Images
Arsenal'ı sırada ne var?
Kalan transfer işleri ne olursa olsun, Arteta'nın odağı bu hafta sonu yeniden iç sahadaki görevlere dönüyor. Arsenal, pazar günü Premier League'e Xabi Alonso'nun Chelsea'sine karşı oynanacak dev maçla geri dönüyor; Chelsea bu karşılaşmaya üst üste üç galibiyetin ardından çıkıyor.
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