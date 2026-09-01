Yorke, gol yollarında etkili Galatasaray forvetinin Premier League savunma hatlarını darmadağın etmek için gereken fiziksel özelliklerin tamamına sahip olduğunda ısrar etti. Eski golcü, Osimhen'in alışılmadık tarzının onu rakip stoperler için son derece zor bir rakip haline getirdiğini düşünüyor.

"Victor Osimhen'in Arsenal'e gitmesi çok büyük olur. Bu, onları gerçekten favori olarak perçinler," diyen Yorke, Reviant'a konuştu. "Bugün bazı görüntülerine bakıyordum ve tam anlamıyla çok hareketli, değil mi? Kolları ve bacaklarıyla her yerde, biraz alışılmadık, ama işi bitiriyor.

"Göreceğiniz en zarif oyuncu değil, ama ona karşı oynamanın çok zor olduğunu görürsünüz. Bu savunmacılar için biraz kâbus olacaktır çünkü bu açıdan biraz eski usul.

"Boyu 1,83 m, ince yapılı, hava toplarında fena değil, fırsatlarını değerlendiriyor ve çok çalışıyor. Bir santrfor olarak bu özelliklere sahipseniz, savunmacılar ona karşı oynamayı dört gözle beklemeyecektir. Eğer bu gerçekleşirse, o zaman Arsenal'in ligi açık ara kazanacağını söylerim."