"Bunun üzerine tartışabiliriz": Hakem uzmanı, eski DFB yıldızıyla korkunç sakatlığı tartışıyor – ve hakem Penso’yu “açık ara en iyi Dünya Kupası performansı” nedeniyle övüyor

Bu konuda, uzman meslektaşı Jonas Hofmann’dan eleştiri aldı; Hofmann, bu zorlu durumda hakemin biraz daha hassas davranmasını beklediğini belirtti: “Bu, kaba bir faul de değildi,” dedi eski milli oyuncu. “Sporun içindeyiz. Ne yazık ki böyle şeyler olur. Ama o zaman, birisini aslında pek de istemediği bir şey için cezalandırmamalısın.”

Kendisi de kaba bir faul yapma niyetini tespit edemediğini belirtti. “Elbette faul yapılan oyuncu için bunun olması üzücü, hepimiz bunu istemeyiz, kimseye böyle bir şey dilemem – ama o zaman bunu ayrı tutmaya çalışmalı ve şunu söylemeliyiz: Kasıt yoktu,” dedi Hofmann.

"Bu konuda tartışabiliriz," diye karşılık veren Ittrich ise, bir faulün etkilerinin değerlendirmede nihayetinde rol oynaması gerektiğini savundu. "Demek istediğim, bazen küçük bir faul, istemeseniz bile büyük bir etkiye sahip olabilir ve yine de ciddi bir sakatlığa yol açabilir. İşte bu yüzden burada kırmızı kart gösterilmesi gerektiği söylendi."

Bununla birlikte, hakemler her zaman o anki durumu değerlendirmeli ve hiçbir değerlendirme yapmadan katı kalıplara göre karar vermemelidir. “Birine çok hafif bir faul yaparsın, o da bunun ardından bacağı bükülür ve sonra bir şey olur; bu durumda ‘Bak, bu oyuncunun kasıtlı bir hareketi değil’ diyemezsin. Belki de topa oynamıştır ve o zaman böyle bir şey olmaz.”