Kanadalıların 6-0’lık net galibiyetinde, maçın 51. dakikasında yan çizgi yakınlarında Kone ile Assim Madibo arasında bir mücadelede, Katarlı oyuncu rakibine baldırından o kadar talihsiz bir şekilde vurdu ki, ilk teşhislere göre rakibinin kaval kemiği ve baldır kemiği tamamen kırıldı.
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"Bunun üzerine tartışabiliriz": Hakem uzmanı, eski DFB yıldızıyla korkunç sakatlığı tartışıyor – ve hakem Penso’yu “açık ara en iyi Dünya Kupası performansı” nedeniyle övüyor
Madibo’ya hakem Cristian Garay ilk başta sadece sarı kart gösterdi; ancak bu talihsiz olay nedeniyle televizyonda gösterilmeyen kısa bir VAR incelemesinin ardından kırmızı kart çıktı.
Oysa Madibo'nun müdahalesi aslında pek de sert ya da dikkatsiz değildi; aksine, topa müdahale etme niyeti açıkça görülüyordu. Hakem uzmanı Patrik Ittrich, MagentaTV'de yine de hakemin kararını savundu: "Olayın akışı ve hakemin algıladığı şekliyle, bence bu bir sarı kartlık durumdu. Öyle görünüyordu. Şimdi ise sakatlık o kadar ciddi ki, Video Operasyon Merkezi’nde ona ‘Ciddi sakatlık’ dediklerine eminim. Bunun üzerine hakem kırmızı kart gösterdi.”
Ittrich’e göre, Garay’ın ne sahadan çıkıp olayı kendi gözleriyle izlemesi ne de stadyumda bir anons yapması, koşulların bir sonucu olarak doğru bir karardı: “O sahadan bile çıkmadı. Saha içi inceleme yapılmadı. Ayrıca bir anons da yapmadı. Durumu açıklamadı. Ne söylediğinin kimseye önemi yoktu. Dışarı çıkmadan sarı kartı kırmızıya çevirdi, hepsi bu. Bence bu da iyi oldu, çünkü bazen küçük bir temas büyük felaketlere yol açabilir."
Korkunç bir sakatlığın ardından kırmızı kart yok mu? "Sonuçta bu bir spor"
Bu konuda, uzman meslektaşı Jonas Hofmann’dan eleştiri aldı; Hofmann, bu zorlu durumda hakemin biraz daha hassas davranmasını beklediğini belirtti: “Bu, kaba bir faul de değildi,” dedi eski milli oyuncu. “Sporun içindeyiz. Ne yazık ki böyle şeyler olur. Ama o zaman, birisini aslında pek de istemediği bir şey için cezalandırmamalısın.”
Kendisi de kaba bir faul yapma niyetini tespit edemediğini belirtti. “Elbette faul yapılan oyuncu için bunun olması üzücü, hepimiz bunu istemeyiz, kimseye böyle bir şey dilemem – ama o zaman bunu ayrı tutmaya çalışmalı ve şunu söylemeliyiz: Kasıt yoktu,” dedi Hofmann.
"Bu konuda tartışabiliriz," diye karşılık veren Ittrich ise, bir faulün etkilerinin değerlendirmede nihayetinde rol oynaması gerektiğini savundu. "Demek istediğim, bazen küçük bir faul, istemeseniz bile büyük bir etkiye sahip olabilir ve yine de ciddi bir sakatlığa yol açabilir. İşte bu yüzden burada kırmızı kart gösterilmesi gerektiği söylendi."
Bununla birlikte, hakemler her zaman o anki durumu değerlendirmeli ve hiçbir değerlendirme yapmadan katı kalıplara göre karar vermemelidir. “Birine çok hafif bir faul yaparsın, o da bunun ardından bacağı bükülür ve sonra bir şey olur; bu durumda ‘Bak, bu oyuncunun kasıtlı bir hareketi değil’ diyemezsin. Belki de topa oynamıştır ve o zaman böyle bir şey olmaz.”
Ittrich, hakem kadını övdü: "Bu Dünya Kupası'nda şimdiye kadarki en iyi performans"
Bu arada eski Bundesliga hakemi, bir önceki maçta görev alan Tori Penso’ya övgüde bulundu; Penso, devam eden Dünya Kupası’nda Çekya ile Güney Afrika arasındaki maçı yöneten ilk kadın hakem olmuştu. Ittrich, “Bu, bu Dünya Kupası’nda şimdiye kadar görülen en iyi hakem performansıydı, açık ara,” diyerek onu övdü.
47 yaşındaki Ittrich’e göre, hakem seçiminde ön planda olması gereken şey cinsiyet değil, performans olmalı. “Artık ‘bir kadın hakem var’ diye bahsetmek bile istemiyorum. Bundan bıktım artık, çünkü bu tamamen önemsiz. Önemli olan kalite. Ve hakemin kadın mı erkek mi olduğu benim için hiç fark etmez.”