Getty Images Sport
Çeviri:
'Bunun tadını çıkaralım!' - Lionel Scaloni, Arjantin ikonunun son kez sahaya çıkmaya hazırlanmasıyla Lionel Messi'nin milli takım veda maçını doğruladı
Son dans
Scaloni, Messi'nin Arjantin formasıyla son maçına çıkacağını 6 Ekim'de doğruladı. 39 yaşındaki forvet, Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçında ünlü mavi-beyaz çubuklu formayı son kez giyecek.
Messi, ağustos ayının sonlarında milli futboldan çekilme kararını açıkladı. Son maçı, taraftarlara kaptanlarını milli takımdaki tarihi kariyerini resmen noktalamadan önce onurlandırma fırsatı verecek duygusal bir ana sahne olmaya aday.
- AFP
Hak edilmiş bir saygı duruşu
Scaloni, veda maçının bu milli maç arasında oynanması için bizzat kendisinin ısrar ettiğini açıkladı. Teknik direktör, böylesine tarihi bir anda kenarda bizzat bulunmayı garanti altına almak istedi.
"Bence onun gibi bir oyuncu bunu hak ediyor" diyen Scaloni, gazetecilere şöyle konuştu: "Ben de şahsen üzerime düşeni yaptım, çünkü onun vedasında yer almak istiyorum. Ve bugün itibarıyla ileride müsait olup olmayacağımı bilmediğim için, onun bu maçta yer alabilmesi adına çaba gösterdik.
"Onun neler yaşadığını biliyorduk, buna rağmen gelip kendi insanlarıyla, onu çok seven insanlarla vedalaşmak için arzu ve çaba ortaya koydu. Ve bence eğer bir saygı duruşu yapılacaksa, bunun şimdi yapılması gerekir; çünkü daha sonra büyü aynı olmayabilir. Ve bence şimdi, herkesin sevgisini hissetmesi için doğru zaman."
Eşi benzeri olmayan bir miras
Messi, 125 golle Arjantin tarihinin en golcü oyuncusu olarak uluslararası kariyerini noktalıyor. Bu sayı, mevcut milli ara sırasında potansiyel olarak artabilir. Altıncı Dünya Kupası'nda ülkesinin formasıyla sekiz maçta sekiz gol atarak yıldızlaştı. Scaloni için Inter Miami'nin hücumcusunu çalıştırmak, kariyerinin en önemli anlarından biri oldu.
"Benim için onu çalıştırma fırsatı bulmak en üst düzey deneyimdi. Bir hayaldi. Bunu ona da söyledim ve hayatımın geri kalanında da söyleyeceğim. Onun gibisi bir daha asla olmayacak" diye ekledi Scaloni. "Böyle bir oyuncunun ortaya çıkması çok nadirdir. Sadece sahada yaptıkları nedeniyle değil, saha dışında yansıttığı her şey nedeniyle de. Bunun tadını çıkaralım.
"Az önce oynadığı Dünya Kupası'ndan sonra eklenecek çok fazla şey yok. Eğer ödül en iyi oyuncuya veriliyorsa, hiçbir şüphe yok. Bu zaten belli, istatistikler de bunu kanıtlıyor. O futbol sahasında olduğu sürece bunu hak etmediğini savunmak zor."
- Getty Images Sport
Yeni nesil
Benin'e karşı merakla beklenen veda maçı öncesinde Arjantin'in yoğun bir takvimi var. Takım, 30 Eylül'de Bolivya ile karşılaşmak için Córdoba'ya gidecek, ardından 3 Ekim'de Burkina Faso'yu ağırlayacak.
Bu karşılaşmalar, milli takım için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Scaloni, Messi ile tecrübeli savunmacı Nicolas Otamendi'nin ses getiren emekliliklerinin ardından bir geçiş süreci başlatarak, geleceği planlamak için son kadro seçimini şimdiden kullanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun