Scaloni, veda maçının bu milli maç arasında oynanması için bizzat kendisinin ısrar ettiğini açıkladı. Teknik direktör, böylesine tarihi bir anda kenarda bizzat bulunmayı garanti altına almak istedi.

"Bence onun gibi bir oyuncu bunu hak ediyor" diyen Scaloni, gazetecilere şöyle konuştu: "Ben de şahsen üzerime düşeni yaptım, çünkü onun vedasında yer almak istiyorum. Ve bugün itibarıyla ileride müsait olup olmayacağımı bilmediğim için, onun bu maçta yer alabilmesi adına çaba gösterdik.

"Onun neler yaşadığını biliyorduk, buna rağmen gelip kendi insanlarıyla, onu çok seven insanlarla vedalaşmak için arzu ve çaba ortaya koydu. Ve bence eğer bir saygı duruşu yapılacaksa, bunun şimdi yapılması gerekir; çünkü daha sonra büyü aynı olmayabilir. Ve bence şimdi, herkesin sevgisini hissetmesi için doğru zaman."