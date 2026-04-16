"Bunun tadını çıkaracağız" - Mikel Arteta, Sporting CP ile oynanan sıkıcı beraberliğe rağmen tarih yazan Arsenal oyuncularını övdü

Son dönemde ligde yaşanan aksiliklerin ardından Arsenal teknik direktörü, gündemi oyuncularının direncine ve elde ettikleri başarının tarihi önemine kaydırmak istiyordu. Arteta, özellikle Bukayo Saka ve Martin Odegaard gibi kilit oyuncuların yokluğunda, Avrupa'daki hedeflerle yoğun lig programı arasında denge kurmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.

Büyük baskı altında kalan takımın gösterdiği çabaya minnettarlığını dile getiren İspanyol teknik adam, "Yüzde yüz. Bu, Şampiyonlar Ligi yarı finalini kazanmak için büyük bir adım. Son derece zor ve ne başardığımızın farkındayız. Bunu hak ettik, tam anlamıyla hak ettik ve hak ettiğimiz için bunun tadını çıkaracağız. [Oyunculara] mesajım onlara minnettarlığımdı. Gösterdikleri çabayı ve bağlılığı biliyorum.

"Bunun arkasında çok fazla emek var. Kulübümüzün 140 yıllık tarihinde daha önce hiç yapılmamış bir şeyi başardık, bu da bunun ne kadar zor olduğunu gösterir, ve bunu çok özel bir şekilde yapmak zorunda kaldık, birçok önemli oyuncumuz eksikti."