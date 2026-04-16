"Bunun tadını çıkaracağız" - Mikel Arteta, Sporting CP ile oynanan sıkıcı beraberliğe rağmen tarih yazan Arsenal oyuncularını övdü
Kuzey Londra'da tarihe geçen an
Arsenal, üst üste ikinci sezon Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi; bu, kulübün ilk kez arka arkaya iki sezon üst üste son dört takım arasına kalması anlamına geliyor. Emirates Stadyumu'nda oynanan disiplinli ancak heyecan verici olmayan 0-0'lık beraberlik, ilk maçta Kai Havertz'in son dakikalardaki kahramanlığı sayesinde toplamda 1-0'lık galibiyeti garantilemek için yeterli oldu. Performansında hücum gücü eksikliği hissedilse de, Gunners Avrupa'daki müthiş iç saha rekorunu sürdürdü ve bu sezon Avrupa'da oynadığı 12 maçta sekizinci kez kalesini gole kapattı.
Arteta gururla gülümsüyor
Son dönemde ligde yaşanan aksiliklerin ardından Arsenal teknik direktörü, gündemi oyuncularının direncine ve elde ettikleri başarının tarihi önemine kaydırmak istiyordu. Arteta, özellikle Bukayo Saka ve Martin Odegaard gibi kilit oyuncuların yokluğunda, Avrupa'daki hedeflerle yoğun lig programı arasında denge kurmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.
Büyük baskı altında kalan takımın gösterdiği çabaya minnettarlığını dile getiren İspanyol teknik adam, "Yüzde yüz. Bu, Şampiyonlar Ligi yarı finalini kazanmak için büyük bir adım. Son derece zor ve ne başardığımızın farkındayız. Bunu hak ettik, tam anlamıyla hak ettik ve hak ettiğimiz için bunun tadını çıkaracağız. [Oyunculara] mesajım onlara minnettarlığımdı. Gösterdikleri çabayı ve bağlılığı biliyorum.
"Bunun arkasında çok fazla emek var. Kulübümüzün 140 yıllık tarihinde daha önce hiç yapılmamış bir şeyi başardık, bu da bunun ne kadar zor olduğunu gösterir, ve bunu çok özel bir şekilde yapmak zorunda kaldık, birçok önemli oyuncumuz eksikti."
Zorlu bir programa rağmen
Bu sonuç, Arsenal'in turnuvanın son aşamalarında Premier Lig'i temsil eden tek takım olmaya devam etmesini sağladı. Turnuvada ayakta kalan son İngiliz takımı olmanın önemini değerlendiren Arteta, şunları ekledi: "Bu turnuvada tek İngiliz takımı olmamızın bir nedeni var; çünkü bu lig ve bu maç programı insanı resmen bitkin düşürüyor. Mükemmel değiliz, bazı konularda gelişmemiz gerekiyor, bu kesin ve bunun farkındayız. Ancak bu oyuncuların başardıklarının büyük bir değeri var."
Etihad, sakatlık krizi nedeniyle zor durumda
Arsenal’in tarihi Avrupa gecesi, takımın Pazar günü Etihad Stadyumu’nda Manchester City ile oynayacağı devasa şampiyonluk mücadelesine hazırlanırken hayati bir adrenalin patlaması sağladı. 70 puanla zirvede yer alan Arteta’nın takımı, galibiyetle farkı 9 puana çıkarabilir; ancak giderek artan sakatlık krizi, bu kritik karşılaşmada takımın ivmesini baltalamakla tehdit ediyor. Noni Madueke'nin Saka ve Odegaard'ın da bulunduğu kalabalık tedavi masasına katılmasıyla, Gunners, Metropolitano'da Atletico Madrid ile oynayacakları zorlu Şampiyonlar Ligi yarı final maçı öncesinde zorlu bir iç saha fikstürünü atlatmak zorunda.