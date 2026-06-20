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USMNT column GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Bunun sonunda bir kupa kaldırmak istiyoruz" - ABD Erkek Milli Takımı, "Country Roads" şarkısını Dünya Kupası'nın tema şarkısı olarak seçti; Seattle'daki toplu şarkı söyleme etkinliği, sihirli bir yaz yaşama inancını güçlendiriyor

Analysis
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Avustralya
Avustralya
M. Pochettino
C. Richards

ABD Erkek Milli Futbol Takımı eleme turlarına yükseldi, ancak Avustralya galibiyetinin ardından Seattle’da “Country Roads” şarkısına eşlik eden taraftarların coşkusu, inancın gerçekten kök saldığını gösteren an olarak hatırlanabilir.

SEATTLE --Köy yolları, beni eve götür

Şarkı hoparlörlerden yüksek sesle çalıyordu ve sanki Amerika'daki herkes eşlik ediyormuş gibi geliyordu. Maç, geleneksel olarak "kırsal" olarak kabul edilmeyen Seattle'da oynanıyordu ve gerçek şu ki, stadyumdaki hiç kimse eve gitmek istemiyordu. En azından ABD Erkek Milli Takımı oyuncuları, sahada birkaç tur attılar ve her anın tadını çıkararak anı içlerine sindirdiler.

Şarkı etraflarında yankılanırken birçoğu tribünlere doğru el salladı; şarkıya eşlik eden aile üyeleriyle göz göze gelmek için can atıyorlardı. Bazıları birbirlerine sarılırken, diğerleri kutlama amacıyla teknik ekip üyelerini havaya kaldırdı. Weston McKennie, her zamanki gibi, öne fırlayarak sahada birkaç tur attı; bu sırada kırmızı, beyaz ve mavi renkli binlerce taraftar, galip gelen takıma tezahürat ediyordu.

Dünya Kupası’nda oyuncuların tüm bu anı içlerine sindirebildikleri birkaç an vardır. Bu da o anlardan biriydi; oyuncular, taraftarlar ve ülke arasında kurulan eşsiz bir bağdı ve tüm gözler sanki ABD Milli Takımı’na çevrilmişti.

Bu, ev sahibi olarak düzenlenen Dünya Kupası’nın vaadiydi. Bunlar, bu takımın haftalardır, hatta aslında tüm hayatları boyunca hayalini kurduğu sahnelerdi. Cuma günü, Dünya Kupası’ndaki ikinci galibiyetin ardından, “Country Roads” şarkısı eşliğinde tüm bunları yaşama fırsatı buldular.

Cuma günü Avustralya’ya karşı alınan 2-0’lık galibiyet, şarkı söylemek ya da dans etmekle ilgili değildi. Hatta mutlaka kazanmakla da ilgili değildi. Her şeyden öte, Seattle’daki sahneler inanca odaklanmıştı: bu takıma, bu yaza, bu spora ve belki de bu ülkeye.

Bu, bir bağ hissi ile ilgiliydi ve stadyumda bulunanlar için çok özel bir an oldu. Bu, katılan herkesin hafızasında kalacak türden bir an ve anıydı.

"Amerikalı olmasam da maçtan sonra duygulandım," dedi ABD Erkek Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino. "İnsanlarla bağ kurmak istediğimiz şeydi."

“Taraftarlar muhteşemdi,” diye devam etti. “Sıcak karşılama, bize destek olma şekilleri ve zaferi kutlama biçimleri, ortamı çok duygusal hale getirdi. Oyuncular da çok duygulandı. Tribünlerden gelen enerji ile takım arasında muhteşem ve kusursuz bir bağ kuruldu.”

ABD Milli Takımı’nın yaz sezonu daha yeni başlıyor. Takım, eleme turlarına erken bir şekilde yükselerek bunu garantiledi. Ancak sadece iki maçta ABD, futbol tarihine geçecek iki anı yarattı; bunlardan en sonuncusu, belki de bir öncekinden daha da özel.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Seattle’daki atmosfer

    Maçın başlamasından önceki saatlerde ve son düdüğün çalınmasından sonraki saatlerde Seattle kutlama havasındaydı. Sokaklar her dönemden formalarla doluydu. Kafanızı bir yana çevirdiğinizde, modern kırmızı-beyaz çizgili bir formanın yanında 1994 model bir kot forma görürdünüz. Clint Dempsey’in Seattle’la olan bağları göz önüne alındığında, onun adını taşıyan formaların eksikliği hissedilmezken, “Yedlin” adı da 2010’lu yıllara ait pek çok formanın arkasında yer alıyordu. Stadyumun yukarısındaki bir binanın penceresinde, şehrin bir başka yerel kahramanını onurlandıran “USA Roldan” yazılı bir afiş asılıydı.

    Bunlar sadece birkaç örnek. Cuma günü Seattle şehir merkezinin her yerinde bunlardan binlerce vardı. Aileler taraftar gruplarının yanında toplanırken, erken saatte başlayacak maç öncesinde herkese yetecek kadar Bloody Mary vardı. Rolünü oynamaya hevesli Avustralyalı taraftarlar, şişme kangurularla ve coşkuyla geldiler. Hatta yeni Amerikalı arkadaşlarını da bir iki “shoey”ye katılmaya ikna ettiler; bu da stadyum çevresindeki kalabalığı çok sevindirdi.

    Her yönde bir mil boyunca caddeler trafiğe kapatıldı, müzik çınladı ve insanlar kutlama yaptı. Maçtan önce o anı kutladılar. Maçtan sonra ise galibiyeti kutladılar.

    FOX kameraları atmosferin bir kısmını yakaladı, ancak hepsini yakalayamadılar. Amerikan futbolunun katedrali olarak kendini kanıtlamış olan stadyumun çevresindeki gürültü böyleydi; ancak bu, Seattle’ın suni çim sahaları tercih etmesi nedeniyle çok uzun süredir buradan uzak kalan ABD Milli Takımı (USMNT) için tam anlamıyla bir katedral sayılmazdı.

    Ancak Cuma günü, şu anda Lumen Field olarak bilinmeyen stadyum, ABD Milli Takımı için unutulmaz bir anın merkezi haline geldi. Taraftarlar milli marşı söylemeyi bitirirken helikopterler stadyumun üzerinde uçmaya başladı ve kutlama hızla başladı.

    "Helikopterlerin üstünüzden geçtiğini görmek son derece özel bir duygu," dedi Folarin Balogun. "Bu bize, ihtiyacımız olduğu için değil ama sahaya çıkıp gerçekten çılgına dönmeden önce son bir motivasyon kaynağı oluyor."

    Balogun ve takım arkadaşları, diğerlerine de çılgına dönmeleri için bir neden verdi. ABD Milli Takımı’nın attığı iki golün her birinde, bölgede adeta sismik bir hareketlilik yaşandı; bu gollerden biri Avustralyalı Cameron Burgess tarafından, diğeri ise Alex Freeman’ın kafa vuruşuyla geldi. Elbette sesin iniş çıkışları vardı, ancak o zirveler bu dünyadan değildi; inişler ise hiç de düşük değildi. Maç boyunca istikrarlı bir enerji vardı ve tüm bu enerji, son düdüğün çalınmasından sonraki anlarda zirveye ulaştı.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yeni bir film müziği mi?

    Şu anda ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın bir marşı yok. Başka yerlerde pek çok örnek var. Arjantinlilerin bir araya geldiği her ortamda, bir noktada mutlaka herkes “Muchachos” diye bağırmaya başlar. Fransa’nın ise 2018 Dünya Kupası zaferini anan kendine özgü bir marşı var. İngiltere taraftarlarının arasında bir Oasis şarkısı çalın da ne olacağını görün; İskoçya ise Boston’u dostane bir şekilde ele geçirdiği bu dönemde, neşeli her şarkıyı adeta kendine mal etmiş görünüyor.

    Acaba USMNT’nin şarkısı “Country Roads” olabilir mi? En azından yazın şarkısı olabilir mi?

    "Bu sadece ülkenizle gurur duymaktır," dedi savunma oyuncusu Auston Trusty. "Bence 'Country Roads' çok Amerikan bir şarkı. Stadyumda herkesin bu şarkıya eşlik ettiğini duymak... Amerikalıysanız, muhtemelen bu şarkıyı bilirsiniz. Herkes şarkı söylüyor ve galibiyeti kutluyor; siz de takım arkadaşlarınızla birlikte gülümsüyor ve mutlusunuz.

    "Bu bir hayalin gerçekleşmesi. Tarif edemediğim bir duygu. Sadece bir hayalin gerçekleşmesi."

    Taraftarların tüm gücüyle söyleyebileceği başka şarkılar da vardı. Bon Jovi’nin “Livin’ on a Prayer” şarkısı oldukça yüksek sesle söylendi. “Free Bird” ise elbette oldukça ünlü bir gol şarkısı. Ancak birkaç dakikalığına, “Country Roads”un o yorumu farklı hissettirdi. Birçok USMNT oyuncusu da bunu kendileri dile getirdi.

    "Onlar benim kardeşlerim," dedi Chris Richards. "Sanırım hepimiz, Amerikalı olmanın bir parçası olarak 'Country Roads'u bilmemiz gerektiğini biliyoruz, bu yüzden hep birlikte şarkıyı söyledik. Kalabalıktan gelen her şeyi duymak yine harikaydı; seyirciler de bu turnuvada şimdiye kadar bizim 12. adamımız olduklarını biliyorlar. O ekstra yüzde bire ihtiyacımız olduğunda her zaman yanımızdalar, bu yüzden muhteşem bir deneyim oldu."

    Hem Seattle’da hem de çevresinde, hem de sosyal medyada bu inancın giderek arttığına dair bir his vardı. ABD Milli Takımı oyuncuları da bunu hissediyor.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Giderek yaygınlaşan inanç

    Pochettino’ya, ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nı gerçekten kazanabileceğine inanıp inanmadığı defalarca açıkça soruldu. Her seferinde aynı cevabı verdi: Elbette. “Buna inanmıyorsanız, bunun bir anlamı yok,” diye yanıtlardı. “Burası Amerika,” derdi, “ve Amerika, tüm ülkeler arasında, ikinci olmaya inanmaz.”

    Son birkaç haftadır oyuncuları da bu mesajı tekrarlıyor: Bunun mümkün olduğuna inanıyorlar. Ama elbette bu mümkün değil, değil mi? ABD Milli Takımı, modern tarihinde çeyrek finali geçmeyi başaramadı. Elit seviyeden çok uzak iki takım olan Paraguay ve Avustralya’yı yenerek, 96 yıldır ilk kez Dünya Kupası’nda arka arkaya iki maç kazandılar. Bu ABD takımının sonunda kupayı kaldırabileceğini gösteren hiçbir tarihsel kanıt yok.

    Artık bunun bir önemi yok gibi görünüyor.

    Cuma günü, futbol dünyasının en özgün seslerinden biri olan Zlatan Ibrahimovic, FOX'ta bir programa konuk oldu ve ABD Milli Takımı'na inandığını söyledi. Bunun nedenlerini de açıkladı. Evet, mesele futbolla ilgili, ama aynı zamanda final anıyla da ilgili. Onun inancı gollerden kaynaklanıyor, ama aynı zamanda şarkılardan da.

    "Daha önce inanmıyorsanız, tekrar söyleyeceğim: İnanmaya başlayın," dedi Ibrahimovic. "Arkalarında bütün bir ülke var ve böyle bir desteğiniz olduğunda, sizi yenmek zor olur."

    Richards da aynı şekilde düşünüyor.

    "Her maçta, her oynadığımızda kazanmak istiyoruz," dedi. "Kazanmak istediğimizi söylemenin saçma olduğunu düşünmüyorum. Elbette o ana gelene kadar önümüzde daha çok maç var ve biz her maçı tek tek ele alıyoruz. Bunun sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz."

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sonraki adımlar

    Cuma gününden sonra, o kupaya giden yolun sonraki adımları netleşti. ABD, grubu resmen birinci sırada tamamladı; bu da Perşembe günü Türkiye ile oynanacak maçın büyük ölçüde önemsiz hale geldiği anlamına geliyor. Bu durum, Pochettino’nun isterse sarı kartlı yıldızlarını ve sakatlıkla boğuşan bir diğer yıldız olan Christian Pulisic’i dinlendirebileceği anlamına geliyor.

    Ardından, 32'li tur için Orange County'den Bay Area'ya kısa bir yolculuk yapılacak. Oradan sonra ne olacağı kim bilir? Amerikalı oyuncular, bunun uzun bir yaz olabileceğine inanıyor. Amerikalı taraftarlar da inanmaya başlıyor.

    Eğer bu yaz uzun geçecekse, eğer bu serüven başladığı gibi devam ederse, Cuma günü gibi daha fazla an yaşanacak. ABD Milli Takımı Paraguay’ı yenip ülkeyi coşkuya boğduğunda, bunun münferit bir olay olup olmadığı sorusu gündeme gelmişti. Avustralya’yı mağlup ederek ABD Milli Takımı bunun öyle olmadığını kanıtladı. Eski bir deyiş, iki kez olanın tesadüf, üç kez olanın ise bir kalıp olduğunu söyler. ABD Milli Takımı bu kalıbın devam etmesi için ne yapabilir?

    "Sonuçta, hem kendin için, hem de takım için buradasın, ama asıl olarak Amerika’da futbolun algısını, futbolun Amerika’daki algısını değiştirmek için buradasın," dedi Trusty. "O atmosferi duyuyorsun ve maçın tüm enerjisini hissediyorsun. Bence bu sporun hayranları olarak, ama aynı zamanda bizim oyunumuzu izleyerek ve Dünya Kupası’ndaki tüm bu ortamı gözlemleyerek bu sporun hayranı haline gelenler için de mesele budur.”

    Şimdi sıra bir sonraki sınamada, bu yazın iki kez yaşandığı bir dönüm noktasında. Ve eğer bu gerçekleşirse, daha fazla adım atılırsa ve daha fazla anı yaratılırsa, bunların nasıl olacağını bilmek hiç de zor değil.

    "Beni eve götür, köy yolları."

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