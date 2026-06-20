SEATTLE --Köy yolları, beni eve götür

Şarkı hoparlörlerden yüksek sesle çalıyordu ve sanki Amerika'daki herkes eşlik ediyormuş gibi geliyordu. Maç, geleneksel olarak "kırsal" olarak kabul edilmeyen Seattle'da oynanıyordu ve gerçek şu ki, stadyumdaki hiç kimse eve gitmek istemiyordu. En azından ABD Erkek Milli Takımı oyuncuları, sahada birkaç tur attılar ve her anın tadını çıkararak anı içlerine sindirdiler.

Şarkı etraflarında yankılanırken birçoğu tribünlere doğru el salladı; şarkıya eşlik eden aile üyeleriyle göz göze gelmek için can atıyorlardı. Bazıları birbirlerine sarılırken, diğerleri kutlama amacıyla teknik ekip üyelerini havaya kaldırdı. Weston McKennie, her zamanki gibi, öne fırlayarak sahada birkaç tur attı; bu sırada kırmızı, beyaz ve mavi renkli binlerce taraftar, galip gelen takıma tezahürat ediyordu.

Dünya Kupası’nda oyuncuların tüm bu anı içlerine sindirebildikleri birkaç an vardır. Bu da o anlardan biriydi; oyuncular, taraftarlar ve ülke arasında kurulan eşsiz bir bağdı ve tüm gözler sanki ABD Milli Takımı’na çevrilmişti.

Bu, ev sahibi olarak düzenlenen Dünya Kupası’nın vaadiydi. Bunlar, bu takımın haftalardır, hatta aslında tüm hayatları boyunca hayalini kurduğu sahnelerdi. Cuma günü, Dünya Kupası’ndaki ikinci galibiyetin ardından, “Country Roads” şarkısı eşliğinde tüm bunları yaşama fırsatı buldular.

Cuma günü Avustralya’ya karşı alınan 2-0’lık galibiyet, şarkı söylemek ya da dans etmekle ilgili değildi. Hatta mutlaka kazanmakla da ilgili değildi. Her şeyden öte, Seattle’daki sahneler inanca odaklanmıştı: bu takıma, bu yaza, bu spora ve belki de bu ülkeye.

Bu, bir bağ hissi ile ilgiliydi ve stadyumda bulunanlar için çok özel bir an oldu. Bu, katılan herkesin hafızasında kalacak türden bir an ve anıydı.

"Amerikalı olmasam da maçtan sonra duygulandım," dedi ABD Erkek Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino. "İnsanlarla bağ kurmak istediğimiz şeydi."

“Taraftarlar muhteşemdi,” diye devam etti. “Sıcak karşılama, bize destek olma şekilleri ve zaferi kutlama biçimleri, ortamı çok duygusal hale getirdi. Oyuncular da çok duygulandı. Tribünlerden gelen enerji ile takım arasında muhteşem ve kusursuz bir bağ kuruldu.”

ABD Milli Takımı’nın yaz sezonu daha yeni başlıyor. Takım, eleme turlarına erken bir şekilde yükselerek bunu garantiledi. Ancak sadece iki maçta ABD, futbol tarihine geçecek iki anı yarattı; bunlardan en sonuncusu, belki de bir öncekinden daha da özel.