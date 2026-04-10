"Bunun sonuçları olacak" - Romelu Lukaku, Belçika'ya izinsiz gitmesiyle Napoli'yi nasıl öfkelendirdi

Bu iri Belçikalı oyuncu, 23 Mayıs'ta Cagliari'yi 2-0 yendikleri maçta attığı tek başına golle geçen sezonun Scudetto'sunu fiilen garantiledikten sonra, sekiz aydır Serie A'da gol atamamıştı. Nitekim Lukaku, ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle bu sezonun dördüncü maçına çıkıyordu.

Ancak daha da önemlisi, bu gol, geçen Eylül ayında babasının vefatından bu yana attığı ilk goldu ve Lukaku, kutlama için ilk başta formasını çıkardıktan sonra, çok bilinçli bir şekilde saha kenarına doğru koşusunu durdurdu ve hem sağ elini hem de başını gökyüzüne doğru kaldırdı.

"Kişisel olarak zor aylar geçirdim," dedi gözle görülür şekilde duygusal olan Lukaku, maçtan sonra DAZN'e. "Futbol bana çok şey verdi, ama babamı o şekilde kaybetmek benim için çok zordu. Ama çocuklarım, kardeşim ve Napoli için devam ediyorum. Bu kulüp bana çok şey verdi. Buraya gelmeden önce ölmüştüm."

Lukaku'nun kariyerini yeniden canlandıran Napoli'ye - ve tabii ki Antonio Conte'ye - duyduğu minnettilik göz önüne alındığında, forvetin Mart ayındaki milli maç arası sonrasında kulübe dönmeyi reddetmesi nedeniyle ciddi bir disiplin cezasına çarptırılacak olması hem üzücü hem de şok edici. Hatta sezonun geri kalanında ilk takım kadrosundan çıkarılabileceğine dair söylentiler bile var ki bu, en azından Dünya Kupası'na maç formuna girmek isteyen bir oyuncu için yıkıcı bir darbe olur.

Peki, Lukaku ve Napoli arasında tam olarak neler oluyor? İlişkileri onarılamaz bir şekilde bozuldu mu? Yoksa önümüzdeki günlerde ve haftalarda düzeltilebilir mi?