Goal.com
Canlı
Romelu Lukaku Napoli GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

"Bunun sonuçları olacak" - Romelu Lukaku, Belçika'ya izinsiz gitmesiyle Napoli'yi nasıl öfkelendirdi

Analysis
SSC Napoli
R. Lukaku
Serie A
FEATURES
Parma Calcio 1913 - SSC Napoli

28 Şubat akşamı Verona'da, Romelu Lukaku, Stadio Marcantonio Bentegodi'de oyuna sonradan girerek, Napoli'nin Verona'ya karşı kazandığı galibiyet golünü 96. dakikada yakın mesafeden sol ayağıyla attı. Bu, hiçbir şekilde güzel bir gol değildi – kaleci Lorenzo Montipo topa elini uzatmıştı – ancak Lukaku'nun tüm kariyerindeki en önemli gollerden biri olduğu su götürmez bir gerçekti.

Bu iri Belçikalı oyuncu, 23 Mayıs'ta Cagliari'yi 2-0 yendikleri maçta attığı tek başına golle geçen sezonun Scudetto'sunu fiilen garantiledikten sonra, sekiz aydır Serie A'da gol atamamıştı. Nitekim Lukaku, ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle bu sezonun dördüncü maçına çıkıyordu.

Ancak daha da önemlisi, bu gol, geçen Eylül ayında babasının vefatından bu yana attığı ilk goldu ve Lukaku, kutlama için ilk başta formasını çıkardıktan sonra, çok bilinçli bir şekilde saha kenarına doğru koşusunu durdurdu ve hem sağ elini hem de başını gökyüzüne doğru kaldırdı.

"Kişisel olarak zor aylar geçirdim," dedi gözle görülür şekilde duygusal olan Lukaku, maçtan sonra DAZN'e. "Futbol bana çok şey verdi, ama babamı o şekilde kaybetmek benim için çok zordu. Ama çocuklarım, kardeşim ve Napoli için devam ediyorum. Bu kulüp bana çok şey verdi. Buraya gelmeden önce ölmüştüm."

Lukaku'nun kariyerini yeniden canlandıran Napoli'ye - ve tabii ki Antonio Conte'ye - duyduğu minnettilik göz önüne alındığında, forvetin Mart ayındaki milli maç arası sonrasında kulübe dönmeyi reddetmesi nedeniyle ciddi bir disiplin cezasına çarptırılacak olması hem üzücü hem de şok edici. Hatta sezonun geri kalanında ilk takım kadrosundan çıkarılabileceğine dair söylentiler bile var ki bu, en azından Dünya Kupası'na maç formuna girmek isteyen bir oyuncu için yıkıcı bir darbe olur.

Peki, Lukaku ve Napoli arasında tam olarak neler oluyor? İlişkileri onarılamaz bir şekilde bozuldu mu? Yoksa önümüzdeki günlerde ve haftalarda düzeltilebilir mi?

  • Napoli v Cagliari - Serie AGetty Images Sport

    'Amortize edilmiş'

    Lukaku'nun işverenlerini, takım arkadaşlarını ve taraftarlarını kızdırma konusunda pek çok örneği olduğu aşikar. Aslında, uzun süredir futbolun en kötü şöhretli paralı oyuncusu ve toplam transfer ücretleri açısından tüm zamanların en pahalı oyuncularından biri olarak görülüyor; ancak Chelsea, Inter ve diğer kulüplerin taraftarları, sadakatsizliği nedeniyle sözlerinin hiçbir değeri olmadığını söyleyecektir.

    Ancak Antonio Conte, Lukaku'yu her zaman sevmiştir. Teknik direktörlük kariyeri boyunca defalarca onu transfer etmeye çalışan Conte, sonunda Inter'de "Big Rom" ile çalışma fırsatı buldu ve onu futbolun en etkili forvetlerinden biri haline getirdi. Bu nedenle, geçen yaz Napoli, Victor Osimhen'i kadroda tutmaya niyetli olmadığını açıkça belirtince, Conte, Nijeryalı oyuncunun yerini doldurmak için kulüpten Lukaku'yu transfer etmesini istedi. Teknik direktör, Tottenham'da beklendiği gibi zorlu bir dönem geçirdikten sonra, seri şampiyonluklar kazanan bir teknik direktör olarak itibarını geri kazanmak istiyordu.

    Başkan Aurelio De Laurentiis bu talebi kabul etti ve hiç kimseyi şaşırtmayacak şekilde, forvet 36 maçta attığı 14 golle Napoli'nin 2024-25 sezonundaki şampiyonluğunda kilit bir rol oynadı.

    Lukaku, Corriere dello Sport'a verdiği demeçte, "Herkes beni yazmıştı, üç yıldır benden umudunu kesmişti" dedi. "Sonunda, Tottenham'dan sonra o da yazılmış olan teknik direktörle birlikte böyle bir zafer kazanmak harikaydı. İnsanlar benden şüphe duyuyordu, ama ben özel bir şey başaracağımıza emindim."

  • SSC Napoli v Olympiacos - Pre-season FriendlyGetty Images Sport

    Sezon öncesi sıkıntılar

    Napoli, geçen yaz Udinese'den satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşmasıyla Lorenzo Lucca'yı kadrosuna katarak 9 numara pozisyonu için seçeneklerini erkenden genişletmiş olsa da, Lukaku'nun 2025-26 sezonunda da forvet hattını sürüklemeye devam edeceği düşünülüyordu.

    Ancak Lukaku, 14 Ağustos'ta Olympiacos ile oynanan Partenopei'nin son hazırlık maçında "sol uyluk rektus femoris kasında ciddi bir sakatlık" geçirdi.

    Başlangıçta forvetin dört ay sahalardan uzak kalacağı düşünülüyordu ve Riyad'da düzenlenen sezon ortası turnuvası kadrosuna dahil edildiği için, Noel'den hemen önce Supercoppa Italiana'da sahalara döneceği görünüyordu.

    Ne yazık ki, Lukaku'nun dönüşü, hamstringindeki durumla ilgili süregelen endişeler nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı ve sezonun ilk maçına 25 Ocak'ta, Torino'da Juventus'a 3-0 yenildikleri maçın son 11 dakikasında çıkabildi.

    Bunu altı maçta daha yedek olarak sahaya çıkması izledi ve Belçika, Mart ayında ABD ve Meksika ile oynanacak uluslararası maçlar için onu kadroya çağırdı.

  • FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-TORINOAFP

    Geri dönmeyi reddetmek

    Napoli, Lukaku’nun tam maç kondisyonuna ulaşma sürecindeyken iki önemsiz hazırlık maçı için Kuzey Amerika’ya gitme ihtimalinden pek de memnun değildi. Sonuç olarak, Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu’nun (RBFA) 24 Mart’ta 32 yaşındaki oyuncunun Rudi Garcia’nın kadrosundan çekildiğini açıklaması üzerine kulüp rahat bir nefes aldı.

    "Romelu, kondisyonunu daha da iyileştirmek için antrenmanlara odaklanmayı tercih etti," denilen açıklamada, "KBVB, kararını saygıyla karşılıyor ve kendisine başarılar diliyoruz," ifadesi yer aldı.

    Ancak Napoli, Lukaku'nun rehabilitasyonuna devam etmek üzere kulübün Castel Volturno'daki merkezine döneceğini beklerken, oyuncu bunun yerine Anvers'te kalmaya karar verdi. Yaygın haberlere göre, Lukaku'nun takım arkadaşı Kevin De Bruyne'nin de daha önce tedavi gördüğü özel bir kliniğe yaptığı ziyaret, daha önce tespit edilmemiş bir kalça iltihabını ortaya çıkardı ve bu nedenle, iyileşmesi için Belçika'da kalıp tedaviye devam etmesinin en iyisi olacağını düşündü.

    Ayrıca Lukaku'nun Partenopei'yi her zaman bilgilendirmeyi ve inceleme için kulübe sürekli olarak tıbbi raporlar ve belgeler göndermeyi planladığı iddia edildi. Ancak Sky Sport Italia, Napoli'nin bu davranışın itaatsizlik olarak algılanmasından ve tıbbi ekibine güvenilmediğinin ima edilmesinden dolayı öfkelendiğini ortaya çıkardı.

  • SSC Napoli v Como 1907 - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Açıklama

    Napoli'nin talimatlarına uymayı reddetmesinin kendisini bir başka taraftar kitlesinden de uzaklaştırma tehlikesi yarattığının son derece farkında olan Lukaku, 30 Mart'ta tutumunu açıklayan bir bildiri yayınladı.

    "Bu sezon, sakatlığım ve kişisel kaybımla başa çıkmak zorunda kalmam nedeniyle benim için çok zor geçti. Son birkaç gündür durumumla ilgili çok fazla spekülasyon yapıldığını biliyorum ve tüm durumu açıklığa kavuşturmak önemli," diye yazdı Lukaku, Instagram hikayesinde.

    "Gerçek şu ki, son birkaç haftadır fiziksel olarak kendimi iyi hissetmiyordum ve Belçika'dayken muayene oldum. Muayene sonucunda, yara dokusunun yanındaki kalça fleksör kasımda iltihap ve sıvı olduğu ortaya çıktı. Kasım ayı başında geri döndüğümden beri yaşadığım ikinci sorun olduğu için, ihtiyaç duyulduğunda takıma yardımcı olabilmek amacıyla rehabilitasyonumu Belçika'da yapmaya karar verdim.

    "Sanırım çoğunuz Verona'da verdiğim röportajı izlediniz. Takımımla oynamak ve kazanmak dışında yapmak istediğim başka bir şey yok. Ancak şu anda klinik olarak yüzde 100 iyileştiğimden emin olmalıyım çünkü son zamanlarda öyle değildim ve bu durum zihinsel olarak beni yıprattı.

    "Bu yıl çok şey yaşadım. Ama sonunda hedefime ulaşacağım ve Napoli ile milli takımın ihtiyaç duyduğunda hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağım. Tek istediğim bu."

  • SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    Olası disiplin cezası

    Ancak Napoli'nin istediği, Lukaku'nun derhal İtalya'ya dönmesiydi ve eski Manchester United oyuncusunun açıklamasının ertesi günü kulüp de bir açıklama yayınladı: "SSC Napoli, Romelu Lukaku'nun bugün antrenmanlara dönmesi yönündeki çağrıya yanıt vermediğini teyit eder. Kulüp, uygun disiplin önlemlerini almayı ve oyuncunun belirsiz bir süre boyunca takımla antrenmanlara devam edip etmeyeceğini belirleme hakkını saklı tutar."

    Yaptırım tehdidine rağmen, Lukaku milli maç arası bittikten sonra bile izinsiz olarak takımdan uzak kaldı, yani Pazartesi günü AC Milan ile oynanacak büyük Serie A karşılaşması öncesinde takım arkadaşlarıyla antrenman bile yapmadı.

    Napoli, Rasmus Hojlund'un da mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyememesine rağmen Maradona'da maçı kazanmayı başardı ve 1-0'lık galibiyetle Rossoneri'yi geçerek sıralamada ikinci sıraya yükseldi.

    Conte, DAZN'de maç sonrası verdiği röportajda, lider Inter'in 7 puan gerisinde olsalar da, takımının Scudetto'yu savunmak için sonuna kadar mücadele edeceğini açıkladı. Ancak Lukaku'nun Napoli'nin sezonun geri kalanında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

  • Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    'Sonuçlar'

    İlginç bir şekilde, Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, bu durumun kendi kafasında "çok net" olduğunu iddia etti.

    "Romelu milli takım görevi için Belçika'ya gitti, küçük bir sakatlık yaşadı ve bizim isteğimizin aksine orada kalıp antrenman yapmayı tercih etti," diye açıkladı Manna, Milan maçı başlamadan kısa bir süre önce DAZN'de. "Kimse onun doktorlarıyla çalışmasını engellemezdi, ama biz bunu Napoli'de konuşmak istemiştik ve bu gerçekleşmedi. Bundan memnun değiliz.

    "Takımın bütünlüğü, saygısı ve değeri her şeyden önemlidir. Romelu burada olmadığı için şu anda bu konuyu konuşmak gereksiz. O şu anda Belçika'da çalışıyor. Bir hafta içinde geri döneceğini düşünüyorum ve umuyorum. Ancak bunun sonuçları olacağını biliyor."

    Bu sonuçların ne olacağı şu anda kimsenin tahmin edemeyeceği bir konu, ancak para cezası ve uzaklaştırma kaçınılmaz görünüyor. Yine de, Napoli oyuncularının Lukaku'yu mümkün olduğunca çabuk kadroya geri almayı istemesi önemli bir gelişme.

    "Romelu ile hiçbir sorunumuz yok; bize karşı her zaman iyi davrandı ve iletişim halindeyiz," Milan'a karşı galibiyet golünü atan Matteo Politano, DAZN'e böyle konuştu. "Ne olursa olsun, bu onunla kulüp arasında bir mesele, yani bunu çözmek onlara kalmış."

    Bu arada, bek Leonardo Spinazzola, ilgili herkesten sakinlik ve anlayış istedi: "Bu, Rom için gerçekten zor bir dönem oldu. Babasını kaybetti ve sert bir adam gibi görünse de, aslında sadece nazik bir dev, çok yufka yürekli biri. Çok konuştuk, ne kadar acı çektiğini biliyorum, bu yüzden her şeyden önce onun için bu durumun geçmesini umuyorum."

    Kesinlikle geçmeli ve mümkün olduğunca çabuk geçmeli, çünkü sezonun geri kalanında Lukaku'yu ilk takım kadrosundan uzaklaştırmak kimsenin çıkarına değil. Ancak her şey büyük ölçüde Lukaku'ya bağlı ve şu anda, fiziksel ve daha da önemlisi zihinsel olarak Napoli için tekrar oynamaya ne zaman %100 hazır olacağını söylemek imkansız.

Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP