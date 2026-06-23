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"Bunun olabileceğini biliyordum" - Cristian Romero, Arjantin'in Avusturya'yı mağlup ettiği Dünya Kupası maçındaki sakatlık endişesi hakkında konuştu
Romero, oyundan çıkmasının ardından sakatlık durumuyla ilgili bilgi verdi
Romero, Arjantin’in Avusturya’yı 2-0 yendiği maçın 57. dakikasında sağ dizindeki sakatlığını ağırlaştırdı. Arjantin’in eleme turlarına yükselmesini garantilediği maçta Romero’nun yerine Nicolas Otamendi oyuna girdi. Romero, Tottenham kalecisi Antonin Kinsky ile çarpışmasının ardından sağ dizinden sakatlandığı için Premier Lig sezonunun son altı maçını kaçırmıştı.
Romero, Dünya Kupası için sahalara dönmek üzere yoğun bir çaba sarf etti ve Arjantin'in Cezayir'i 3-0 mağlup ederek turnuvaya başladığı maçta 80 dakika forma giydi. Avusturya maçının ikinci yarısında sadece 12 dakika sahada kalmasına rağmen, Romero diziyle ilgili ciddi bir sakatlık endişesini ortadan kaldırmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.
- Getty Images Sport
Romero, Dünya Kupası’na yetişme konusunda iyimserliğini koruyor
Romero, Arjantin’in Ürdün ile oynayacağı grup aşamasının son maçı için zamanında forma girebileceğinden umutlu. Durumu doğrudan ele alan Romero, kısa sürede sahalara dönmeyi beklediğini açıkça belirtti.
Romero gazetecilere şunları söyledi: “Bunun başıma gelebileceğini biliyordum. Orada ufak bir sorun yaşadım, tekrar hissettim ama 3-4 gün içinde tekrar iyileşeceğim, hepsi bu. Ciddi bir şey değil. Moralinizi bozmayın, eskisinden daha güçlü bir şekilde geri döneceğim” dedi. Bu sakatlık endişesi, Romero’nun Arjantin kadrosunun kilit isimlerinden biri olmaya devam ettiği bir dönemde ortaya çıktı; Romero, Albiceleste’nin 2022 Katar Dünya Kupası’nı kazanmasına katkıda bulunmuştu.
Scaloni, Romero’nun tıbbi test sonuçlarını bekliyor
Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, olumlu haberler almayı umduğunu itiraf etti. Scaloni, Romero’nun bir süredir diz sorunuyla uğraştığını kabul etti.
Scaloni şöyle konuştu: “Cuti Romero’nun sorununun ne kadar ciddi olduğunu bilmiyoruz; bu, bir süredir başa çıkmaya çalıştığı bir durum. Umarız ciddi bir şey değildir. Sadece önemli bir oyuncu olduğu için değil – her ne kadar yerine başka bir oyuncu konulabilse de – tüm oyuncuların hazır olması her zaman önemlidir. Yarın ya da yarından sonra testlerden geçecek.” Scaloni’nin, yaklaşan eleme turlarını da göz önünde bulundurarak Ürdün maçı için Arjantin’in ilk onbirinde rotasyon yapması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Arjantin ve Romero için bundan sonra ne olacak?
Romero, dizindeki sakatlığın tam boyutunu belirlemek üzere tıbbi muayenelerden geçecek. Scaloni, Romero’yu Ürdün ile oynanacak grup aşamasının son maçında muhtemelen dinlendirecek ve böylece Spurs yıldızının iyileşmesi için yeterli zamanın olmasını sağlayacak. Arjantin, bu yazki turnuvadaki yüzde 100’lük galibiyet serisini sürdürmek amacıyla savunmada Otamendi’ye güvenecek.