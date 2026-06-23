"Bunun olabileceğini biliyordum" - Cristian Romero, Arjantin'in Avusturya'yı mağlup ettiği Dünya Kupası maçındaki sakatlık endişesi hakkında konuştu

Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, olumlu haberler almayı umduğunu itiraf etti. Scaloni, Romero’nun bir süredir diz sorunuyla uğraştığını kabul etti.

Scaloni şöyle konuştu: “Cuti Romero’nun sorununun ne kadar ciddi olduğunu bilmiyoruz; bu, bir süredir başa çıkmaya çalıştığı bir durum. Umarız ciddi bir şey değildir. Sadece önemli bir oyuncu olduğu için değil – her ne kadar yerine başka bir oyuncu konulabilse de – tüm oyuncuların hazır olması her zaman önemlidir. Yarın ya da yarından sonra testlerden geçecek.” Scaloni’nin, yaklaşan eleme turlarını da göz önünde bulundurarak Ürdün maçı için Arjantin’in ilk onbirinde rotasyon yapması bekleniyor.