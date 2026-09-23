Futbolun vitrin finalinde hedefe ulaşamamanın yarattığı hayal kırıklığı, Arjantin soyunma odasında hâlâ derinden hissediliyor. ESPN Argentina'ya konuşan Martinez, İspanya karşısındaki yıkımı değerlendirirken, "Çok fazla acı var, bunun üzerinde durmamak daha iyi, ama turnuva boyunca ortaya koyduğumuz muazzam çabayı da vurgulamamız gerekiyor" dedi.

Takımın ortak acısını kabul eden stoper, "Şüphesiz harika bir Dünya Kupası geçirdik, ama finali kaybetmiş olmak hepimizi üzüyor" diye ekledi.

Messi'nin taraftarlarının önündeki veda maçına dikkat çeken Martinez, "Şimdi buradayız, yeniden kendi ülkemize döndük ve bunun tadını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.