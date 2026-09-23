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Adhe Makayasa
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'Bunun keyfini çıkaracağız' - Lisandro Martinez, Dünya Kupası finalindeki acının ardından Lionel Messi'yi onurlandırmaya hazır

L. Martinez
L. Messi
Arjantin
Arjantin - Bolivya
Bolivya
Hazırlık Maçları
M. United
Premier Lig

Lisandro Martinez, Arjantin'in İspanya'ya Dünya Kupası finalinde yenilmesinin yarattığı dinmeyen hayal kırıklığına rağmen Lionel Messi'nin milli takıma vedasını kutlamakta kararlı bir şekilde Buenos Aires'e geldi. Manchester United'ın savunmacısı, zorlu geçen turnuva serüveninin ardından takım arkadaşlarına ileriye bakmaları ve Estadio Monumental'deki iç saha saygı duruşunu sahiplenmeleri çağrısında bulundu.

  • Savunmacı yürek burkan yenilgiyi değerlendirdi

    Martinez, salı sabahı Arjantin'in 37 kişilik kadrosuna katılmak üzere son milli takım kampı için Buenos Aires'e geldi. Stoper, İspanya'ya karşı kaybedilen can yakıcı Dünya Kupası finalinin hâlâ süren acısı hakkında gazetecilere hemen açıklamalarda bulundu. Ancak savunmacı, Messi'nin kendi topraklarında uygun bir vedayla uğurlanmasını sağlamak için kadronun odağını hızla değiştirmesi gerektiğinde ısrar etti.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Martinez, kadronun turnuvadaki çabalarını selamladı

    Futbolun vitrin finalinde hedefe ulaşamamanın yarattığı hayal kırıklığı, Arjantin soyunma odasında hâlâ derinden hissediliyor. ESPN Argentina'ya konuşan Martinez, İspanya karşısındaki yıkımı değerlendirirken, "Çok fazla acı var, bunun üzerinde durmamak daha iyi, ama turnuva boyunca ortaya koyduğumuz muazzam çabayı da vurgulamamız gerekiyor" dedi.

    Takımın ortak acısını kabul eden stoper, "Şüphesiz harika bir Dünya Kupası geçirdik, ama finali kaybetmiş olmak hepimizi üzüyor" diye ekledi.

    Messi'nin taraftarlarının önündeki veda maçına dikkat çeken Martinez, "Şimdi buradayız, yeniden kendi ülkemize döndük ve bunun tadını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

  • Federasyon, Monumental için görkemli bir saygı duruşu planlıyor

    Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızı kutlamak için biletleri tükenen Estadio Monumental'da görkemli bir veda töreni düzenledi. Federasyonun bu büyük geceye ilişkin planlarını doğrulayan AFA Başkanı Claudio Tapia, şöyle konuştu: "Dünyanın en iyi oyuncusu, milli takımımızın simgesi, kaptanımız Lionel Andres Messi'yi davet etmek, gerçekten hak ettiği vedayı alabilmesi için."

    Yönetim organı ayrıca 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun tamamına ve ailelerine, başkentteki bu tarihi geceye katılmaları için resmî davet gönderdi.

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  • Yoğun antrenman, duygusal vedanın öncesinde yapıldı

    Lionel Scaloni'nin ekibi, Bolivya ve Burkina Faso'ya karşı sahasında oynayacağı hazırlık maçları öncesinde basına kapalı antrenmanlara başladı. Kadro daha sonra programını, 6 Ekim'de Buenos Aires'te Benin'e karşı Messi için duygusal bir veda maçıyla tamamlayacak. Maçlar öncesinde teknik direktörün, takım için planlarını netleştirmek üzere 29 Eylül'de basının karşısına çıkması planlanıyor.

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