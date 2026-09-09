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'Bunun karşılığını vermek güzel olurdu!' - Mykola Matviyenko, PSV maçı öncesi iddialı bir söz verdi
Matviyenko, Shakhtar'ın Avrupa'ya dönüşüne öncülük ediyor
Shakhtar Donetsk kaptanı Mykola Matviyenko, Ukrayna devinin PSV Stadı'nda PSV'ye karşı Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeye hazırlanması öncesinde büyük gurur duyduğunu ifade etti. Tecrübeli savunmacı, takımın Avrupa futbolunun en üst seviyesinde yeniden mücadele edecek olmasından duyduğu heyecanı vurguladı.
Kadroda yer alan ve bu organizasyonda ilk kez forma giymeye hazırlanan birkaç genç oyuncu bulunduğunu belirten Matviyenko, mental hazırlığın önemini vurguladı.
Takım kaptanı, teknik direktör Arda Turan'ın maç öncesi gerginliği azaltmada belirleyici bir rol oynadığını kaydetti.
- AFP
Kaptan, 2024'teki çöküşün telafisini hedefliyor
İki yıl önce PSV'ye karşı oynanan ve Shakhtar'ın kırmızı kartın ardından son dakikalarda 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadığı önceki karşılaşmaya değinen Matviyenko, içinde hâlâ karışık duygular olduğunu kabul etti. Ancak savunmacı, perşembe günkü maçın bunu telafi etmek için ideal fırsat olduğunu düşünüyor.
PSV'nin son üç lig maçında 14 gol atarak ortaya koyduğu etkileyici hücum formunu kabul eden Matviyenko, yine de Shakhtar'ın kimliğine güveniyor.
Matviyenko, "İki yıl öncesinden onlarla ilgili bir miktar olumsuz deneyimimiz var" dedi. "Bunun karşılığını onlara vermek çok güzel olurdu, bu yüzden zorlu bir maç ve galibiyetimizi bekliyoruz."
Turan'ın pozitifliği, tecrübesiz kadroya ilham veriyor
Matviyenko, Ukrayna’daki savaşın yarattığı zorlu lojistik koşullara rağmen Turan’ın takımı rahat tutmak için kişisel hikâyeleri ve pozitif bir bakış açısını aktif şekilde kullandığını açıkladı. Turan’ın yaklaşımı, Avrupa’daki sezon açılışı öncesinde oyuncular arasında yüksek bir moral oluşturdu.
Tecrübeli savunmacı, Shakhtar’ın sadece savunma yapmayacağını, Hollanda ekibine karşı kendi oyun tarzını sahaya yansıtmayı hedefleyeceğini vurguladı.
Matviyenko, “Hocamız bize sürekli olumlu düşünceler aşılıyor” dedi. “Genç oyuncularla konuşuyor ve hayatından ilginç hikâyeler ekliyor, bu da baskıyla başa çıkmayı kolaylaştırıyor.”
- Gribaudi/ImagePhoto
Karşılaşma PSV Stadyumu'nda oynanacak
Shakhtar, perşembe günkü maçta PSV'nin coşkulu iç saha desteğini aşmayı ve lig aşamasında kritik üç puanı almayı hedefliyor.
Turan ayrıca maç öncesinde PSV kanat oyuncusu Ivan Perisic için sıcak bir övgüde bulundu; eski dostunu paha biçilemez yaşayan bir efsane ve genç futbolcular için bir ilham kaynağı olarak nitelendirdi.
Her iki kulüp de Eindhoven'da sahaya, Şampiyonlar Ligi maceralarına ses getiren bir galibiyetle başlama niyetiyle çıkıyor.
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