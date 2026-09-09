İki yıl önce PSV'ye karşı oynanan ve Shakhtar'ın kırmızı kartın ardından son dakikalarda 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadığı önceki karşılaşmaya değinen Matviyenko, içinde hâlâ karışık duygular olduğunu kabul etti. Ancak savunmacı, perşembe günkü maçın bunu telafi etmek için ideal fırsat olduğunu düşünüyor.

PSV'nin son üç lig maçında 14 gol atarak ortaya koyduğu etkileyici hücum formunu kabul eden Matviyenko, yine de Shakhtar'ın kimliğine güveniyor.

Matviyenko, "İki yıl öncesinden onlarla ilgili bir miktar olumsuz deneyimimiz var" dedi. "Bunun karşılığını onlara vermek çok güzel olurdu, bu yüzden zorlu bir maç ve galibiyetimizi bekliyoruz."



