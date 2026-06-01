"Bunun için mücadele edecek" - Roberto Martinez, 41 yaşındaki "tüm zamanların en iyisi"nin hâlâ başarıya ulaşma "iştahı" olduğunu belirterek, Cristiano Ronaldo'nun 2030 Dünya Kupası'na katılma hedefini destekledi
Ronaldo'nun uzun kariyerinin sırrı
Martinez, bu efsanevi forvetin içsel motivasyonunun onu dünya futbolundaki diğer tüm oyunculardan ayıran unsur olduğuna inanıyor. Birçoğu onun fiziksel kondisyonuna odaklanırken, eski Belçika milli takım teknik direktörü, Al-Nassr oyuncusunun yaşlanma sürecine karşı direnmeye devam etmesini sağlayacak olanın psikolojisi olduğunu vurguluyor. Martinez, Ronaldo’nun efsanevi kariyeri boyunca kazandığı kupalardan bağımsız olarak, kendini geliştirme arzusunun asla azalmadığını öne sürüyor.
El Larguero'ya konuşan Martinez, "Bir sonuca vardık: Bence Cristiano Ronaldo, ister takım olarak ister bireysel olarak olsun, belirli bir unvanı kazanmak için oynamıyor. Onun sırrı ne yediği değil, açlığı. Ne kazanırsa kazansın, ertesi gün kendini geliştirme konusunda aynı açlığı duyuyor. Bence bu hedefe sahip olmak, uzun soluklu bir kariyere olanak tanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni veya Ballon d'Or'u kazandıktan sonraki gün aynı açlığı hissetmeyen pek çok oyuncuyla çalıştım."
2030 Dünya Kupası hayali peşinde
Portekiz'in İspanya ve Fas ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanmasıyla birlikte, Ronaldo'nun 45 yaşında forvet hattını sürükleme ihtimali gündemin en önemli konularından biri haline geldi. FPF Başkanı Pedro Proença, biyolojik faktörlerin böyle bir katılımı zorlaştırabileceğini öne sürerken, Martinez kaptanının tarih yazma şansına dair çok daha iyimser.
2030 Dünya Kupası hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Martinez, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun orada olmak için elinden gelen her şeyi yapacağından emin olduğunu belirtti. "Bunun için mücadele edecek. Bence kimse bundan şüphe etmemeli, en azından o bu hakkı kazandı," dedi teknik direktör. "Bunun teknik kadro içinde tartışma ve konuşma konusu olmadığını sanmayın, çünkü Cristiano Ronaldo'nun örneğini Portekiz'deki tüm genç futbolculara aktarabilmeyi çok isteriz."
Real Madrid sorusu
Geleceği konusunda manşetlere çıkan tek isim Ronaldo değil; Martinez de bir sonraki adımıyla ilgili soruları yanıtlamak zorunda kaldı. Portekiz milli takım teknik direktörlüğü sözleşmesi bir sonraki Dünya Kupası’nın ardından sona erecek olan teknik direktör, Real Madrid’in teknik direktörlüğü görevini üstlenmekle ilgilenip ilgilenmeyeceği konusunda sorguya çekildi. İspanyol devinin mevcut başkan adayları, aktif bir İspanyol teknik direktörle görüşmeler yapıldığına dair imalarda bulunarak Martinez’i adaylar arasında kesin bir aday olarak göstermiş oldu.
Bernabeu'dan gelecek bir telefon için telefonunu açık tutması gerekip gerekmediği sorulduğunda, Martinez spekülasyonları geçiştirmek için esprili bir yanıt verdi. Kısa bir sessizliğin ardından şaka yaparak, "Portekiz'de şebeke yok" dedi.
Ronaldo'nun önceki emeklilik sinyalleri
Ronaldo'nun geleceğine dair tartışmalar, oyuncunun emeklilik zamanlamasıyla ilgili daha önceki açıklamaları nedeniyle daha da karmaşık bir hal alıyor. Kasım 2025'te forvet, 2026 turnuvasının dünya sahnesindeki son vedası olacağından emin görünüyordu. O dönemde şöyle itiraf etmişti: "Son Dünya Kupam mı? Evet, kesinlikle. 41 yaşında olacağım ve sanırım o zaman olacak, ama bilemiyorum... Dediğim gibi, şu anın tadını çıkarıyorum."
Ancak, 2030'da kendi ülkesinde Dünya Kupası'nda oynama cazibesi, hedefleri değiştirmiş görünüyor. Martinez'in kamuoyu desteği ve Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da gol atmaya devam etmesi ile "son dans" birkaç yıl daha ertelenebilir. Şu an için odak noktası mevcut döngüde kalıyor, ancak 2030'un gölgesi efsanevi 7 numaranın planları üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor.