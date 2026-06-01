Martinez, bu efsanevi forvetin içsel motivasyonunun onu dünya futbolundaki diğer tüm oyunculardan ayıran unsur olduğuna inanıyor. Birçoğu onun fiziksel kondisyonuna odaklanırken, eski Belçika milli takım teknik direktörü, Al-Nassr oyuncusunun yaşlanma sürecine karşı direnmeye devam etmesini sağlayacak olanın psikolojisi olduğunu vurguluyor. Martinez, Ronaldo’nun efsanevi kariyeri boyunca kazandığı kupalardan bağımsız olarak, kendini geliştirme arzusunun asla azalmadığını öne sürüyor.

El Larguero'ya konuşan Martinez, "Bir sonuca vardık: Bence Cristiano Ronaldo, ister takım olarak ister bireysel olarak olsun, belirli bir unvanı kazanmak için oynamıyor. Onun sırrı ne yediği değil, açlığı. Ne kazanırsa kazansın, ertesi gün kendini geliştirme konusunda aynı açlığı duyuyor. Bence bu hedefe sahip olmak, uzun soluklu bir kariyere olanak tanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni veya Ballon d'Or'u kazandıktan sonraki gün aynı açlığı hissetmeyen pek çok oyuncuyla çalıştım."