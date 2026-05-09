Eberl, VfL Wolfsburg deplasmanında oynanacak Bundesliga maçı öncesinde Sky'a verdiği demeçte, "Bana göre şu ana kadar çok, çok iyi bir sezon geçiriyoruz" dedi. "Tüm rekorlardan bahsetmeme bile gerek yok" diye ekledi. Bayern, diğer başarılarının yanı sıra, bir sezonda en fazla Bundesliga golü atma rekorunu da kırdı. Wolfsburg maçı öncesinde gol sayıları 116'ya ulaşmıştı.
"Bunun için kupa kazanılmaz, ama yine de önemlidir": Max Eberl, Bayern'in bu sezonunu özel kılan şeyleri açıklıyor
"Futbolu oynama tarzımız, Almanya şampiyonu olmamız, Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalmamız ve Avrupa'nın en iyi takımıyla başa baş mücadele etmemiz. Ayrıca uzun zamandır ilk kez kupa finaline çıktık ve bunu kazanmak istiyoruz," diye sıraladı Eberl.
Geçen hafta FCB, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı elendi: İlk maçta 4-5'lik muhteşem bir skorun ardından, Allianz Arena'daki rövanş maçında 1-1 berabere kalan Fransızlar, Ousmane Dembele'nin erken golüyle Budapeşte'de oynanacak finale yükseldi.
Kupa finalinde Münih ekibi, iki hafta sonra Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda VfB Stuttgart ile karşılaşacak. Bayern, bu maçta galip gelirse çifte kupayı kutlayabilir.
Max Eberl: "İnsanlar bunun ne kadar eğlenceli olduğunu anlatıp duruyor"
Bayern'in bu sezon elde ettiği sportif başarıların yanı sıra, Eberl'i özellikle mutlu eden başka bir konu daha var: "Bu da bir tür 'yumuşak gerçek': Ne kadar çok insanın Bayern maçlarını izlemenin ne kadar keyifli olduğunu hayranlıkla anlattığı. Hiç Bayern taraftarı olmamışlar, ama bizi izlemekten hoşlanıyorlar çünkü bu, insanın hayal ettiği gibi bir futbol," dedi Cumartesi günü.
"Bunun için kupa kazanmıyorsunuz, ama bu da önemli," diye ekledi.
Bayern'in önümüzdeki maçları:
9 Mayıs, saat 18.30 Wolfsburg - FC Bayern 16 Mayıs, 15.30 FC Bayern - Köln 23 Mayıs, 20:00 FC Bayern - Stuttgart