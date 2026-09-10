Getty Images Sport
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Bunun için ceza mı?! Liverpool yıldızı Alisson Becker, penaltı kararına öfkeli tepkisinin ardından 8.000 £ para cezasına çarptırıldı; KMI kararı ise penaltının HATALI olduğunu söyledi
FA, tünel içindeki uygunsuz davranış nedeniyle para cezası verdi
Alisson, geçen ay Liverpool'un Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yaşadığı öfkeli patlama sonrası uygunsuz davranış nedeniyle £8.000 para cezası aldı. Brezilyalı milli oyuncu, sahayı terk ederken öfkesini gizleyemedi ve bu da stadyum ekipmanıyla yaşanan, maç yetkilileri ile yönetim organının gözünden kaçmayan bir karşılaşmaya yol açtı.
FA, perşembe günü yayımladığı ayrıntılı açıklamayla Liverpool'un bir numarasına verilen cezayı doğruladı. FA'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Liverpool'un Alisson Becker'i, 29 Ağustos'ta Nottingham Forest'a karşı oynanan Premier League maçında uygunsuz davranış nedeniyle £8.000 para cezasına çarptırıldı. Kalecinin, son düdüğün ardından tünel çevresinde uygunsuz şekilde davrandığı iddia edildi. Alisson daha sonra kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etti ve standart cezayı aldı."
- Getty Images Sport
Anfield'daki penaltı tartışması
Alisson'ın öfkesinin kökleri, ikinci yarıdaki kritik bir ana dayanıyor. Brezilyalı kalecinin, eski Liverpool oyuncusu Neco Williams'a ceza sahası içinde faul yaptığına hükmedildi. Alisson, Anfield'da Oliver Glasner'in takımına bir penaltı verdikten sonra çılgına döndü; Alisson, açıyı daraltmak için kalesinden çıkarken Williams ceza sahası içinde yere çekildi.
Maç sona yaklaşırken Alisson'ın hayal kırıklığı dinmedi. Becker, maç sonunda da penaltı kararına hâlâ çok öfkeliydi ve tünele doğru giderken dördüncü hakemin tabelasına tekme atarken görüldü; perşembe günü de bu patlama nedeniyle dört haneli bir para cezası aldı.
KMI Paneli hakem hatasını kabul etti
Alisson'ın öfkesine bağlam katan bir gelişmede, Premier League'in Kilit Maç Olayları (KMI) Paneli daha sonra görüntüleri inceledi ve penaltının verilmesine yönelik ilk kararın aslında hatalı olduğu sonucuna vardı.
Yaptırım, Premier League'in Kilit Maç Olayları Paneli'nin penaltının en başta verilmemesi gerektiğini tespit eden kararı sonrası geldi. Bağımsız panelin bu kabulü, kalecinin sahadaki sezgisinin doğru olduğunu doğrularken, sonraki tepkisinin Futbol Federasyonu'nun disiplin standartlarına göre kabul edilemez bulunduğunu da ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Penaltı kararı yanlıştı ama VAR haklıydı
KMI Paneli, sahadaki hakemin kararı neden yanlış verdiğine dair ayrıntılı bir açıklama yaptı. KMI Paneli, "Alisson'dan gelen temas, topu kurtarma girişimindeki ivmesinin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıktı" dedi. "Yapılan temas dikkatsiz değildi ve penaltı verilmesini gerektirecek eşiğin altındaydı."
Bununla birlikte, VAR'ın müdahale etmemesi, bunun açık ve bariz bir hata olmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle desteklendi." KMI Paneli, Barrott'un penaltıyı vermemesi gerektiği yönünde 3'e 2 oy kullandı ve VAR sonucunu 5'e 0 destekleyerek, şu anda üst düzey hakemliği tanımlayan son derece ince marjlara dikkat çekti.
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