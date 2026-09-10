Alisson, geçen ay Liverpool'un Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yaşadığı öfkeli patlama sonrası uygunsuz davranış nedeniyle £8.000 para cezası aldı. Brezilyalı milli oyuncu, sahayı terk ederken öfkesini gizleyemedi ve bu da stadyum ekipmanıyla yaşanan, maç yetkilileri ile yönetim organının gözünden kaçmayan bir karşılaşmaya yol açtı.

FA, perşembe günü yayımladığı ayrıntılı açıklamayla Liverpool'un bir numarasına verilen cezayı doğruladı. FA'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Liverpool'un Alisson Becker'i, 29 Ağustos'ta Nottingham Forest'a karşı oynanan Premier League maçında uygunsuz davranış nedeniyle £8.000 para cezasına çarptırıldı. Kalecinin, son düdüğün ardından tünel çevresinde uygunsuz şekilde davrandığı iddia edildi. Alisson daha sonra kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etti ve standart cezayı aldı."