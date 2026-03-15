"Bunun için bir çerçeve yaptırmalıyız" - Real Madrid'in teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Arda Güler'in "muhteşem" golünün bilet fiyatının üç katı değerinde olduğunu söyledi
Güler’in sihirli anı
İkinci yarıda Vinicius Junior'a dinlenme fırsatı vermek için oyuna giren Güler, orta daire yakınlarında boşta kalan topa atladı, başını kaldırıp kaleci Matias Dituro'nun kaleden uzaklaştığını fark etti. Tereddüt etmeden, Türk orta saha oyuncusu 68,6 metreden attığı isabetli şutla topu Bernabeu'nun havasında süzülerek ağlara gönderdi. Real Madrid, daha önce Antonio Rudiger, Federico Valverde ve Dean Huijsen'in golleriyle öne geçmişti. Manuel Moran Ibanez'in kendi kalesine attığı gol, Elche'nin farkı sadece yarıya indirdi.
Arbeloa, Güler’in golünü övdü
Maçın ardından Arbeloa, yetiştirdiği oyuncuyu övgülerle yağmuruna tuttu. Teknik beceriden açıkça etkilenen Real Madrid teknik direktörü, basın toplantısında unutulmaz bir söz söyledi. “Bunu bir çerçeve alıp resim çerçevesine koymak lazım. Bu olağanüstü bir şey. Harika. Herkesin şaşkınlıkla ellerini havaya kaldırdığını gördüm, ben de öyle yaptım. Yaptıklarını görmek için bir, iki ya da üç bilet parası ödemeye değer," dedi Arbeloa gazetecilere.
"La Fabrica"nın Yeniden CanlanmasıGüler'in bireysel performansının ötesinde, Arbeloa sahada beş akademi mezununun yer almasından gözle görülür şekilde etkilendi. Kendisi de alt yapıda yetişip daha sonra teknik direktör olarak takıma geri dönen eski savunma oyuncusu, bu akşamı antrenörlük kariyerinin zirvesi olarak nitelendirdi.
Arbeloa şunları ekledi: “Bence bu geceki gibi bir gecenin ardından mutlu bir şekilde ölebilirim. Gençlik sisteminden yetişip orada uzun yıllar geçirdikten sonra A takıma ulaşan biri olarak... Bakın, az önce 13-14 yaşındayken antrenörlüğünü yaptığım ilk oyuncular olan Yanez ve Aguado ile konuşuyordum; onlara Bernabeu'da oynama fırsatı verebilmek benim için bir hayalin gerçekleşmesi demek. Buna, tam anlamıyla kendi yetiştirdiğimiz bir oyuncu olan Carvajal'ı, ayrıca Fran, Thiago, Cesar, Gon'u da ekleyin... tarif edilemez bir duygu. Çok mutlu ve gururluyum. Mesele sadece onları sahaya sürmek değil, nasıl oynadıkları. Onlara iyi öğrettim, çünkü çok fazla yetenek, kalite ve kişilik gösterdiler. Bu harika bir haber. Ve hepsi harika rol modeller.”
Manchester City maçına bakış
Bu galibiyet, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile oynanacak zorlu rövanş maçı öncesinde takıma büyük bir moral desteği sağladı. Real Madrid,bu eşleşmede toplamda 3-0 önde bulunuyor. Arbeloa, İngiliz şampiyonunun gücünden hala çekiniyor ancak Elche karşısında sergilenen azim ve Kylian Mbappé’nin muhtemel dönüşünün, bu Avrupa mücadelesinde gerekli avantajı sağlayabileceğine inanıyor. “Çok zor olacak; bizi sınırlarımıza kadar zorlayacaklar ve acı çekmek zorunda kalacağız. İyi bir avantajımız var, ancak bununla yetinemeyiz. Geçtiğimiz yıllardan biliyoruz ki, formda olduklarında herkesi ezip geçerler. Elimizden gelenin en iyisini yapmalı, aynı konsantrasyonu korumalı ve maçı kazanmak için sahaya çıkmalıyız, aksi takdirde çok acı çekeceğiz,” diye uyardı.
