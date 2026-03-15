"Bunun için bir çerçeve yaptırmalıyız" - Real Madrid'in teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Arda Güler'in "muhteşem" golünün bilet fiyatının üç katı değerinde olduğunu söyledi

Güler'in bireysel performansının ötesinde, Arbeloa sahada beş akademi mezununun yer almasından gözle görülür şekilde etkilendi. Kendisi de alt yapıda yetişip daha sonra teknik direktör olarak takıma geri dönen eski savunma oyuncusu, bu akşamı antrenörlük kariyerinin zirvesi olarak nitelendirdi.

Arbeloa şunları ekledi: “Bence bu geceki gibi bir gecenin ardından mutlu bir şekilde ölebilirim. Gençlik sisteminden yetişip orada uzun yıllar geçirdikten sonra A takıma ulaşan biri olarak... Bakın, az önce 13-14 yaşındayken antrenörlüğünü yaptığım ilk oyuncular olan Yanez ve Aguado ile konuşuyordum; onlara Bernabeu'da oynama fırsatı verebilmek benim için bir hayalin gerçekleşmesi demek. Buna, tam anlamıyla kendi yetiştirdiğimiz bir oyuncu olan Carvajal'ı, ayrıca Fran, Thiago, Cesar, Gon'u da ekleyin... tarif edilemez bir duygu. Çok mutlu ve gururluyum. Mesele sadece onları sahaya sürmek değil, nasıl oynadıkları. Onlara iyi öğrettim, çünkü çok fazla yetenek, kalite ve kişilik gösterdiler. Bu harika bir haber. Ve hepsi harika rol modeller.”