NFF, ABD Başkanı Trump’ın Dünya Kupası son 32 turunda Balogun’a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi için müdahale etmesinin ardından FIFA’ya karşı resmi bir şikayette bulunmaya hazırlanıyor. Tartışmalı karar, Trump’ın Gianni Infantino’ya yaptığı telefon görüşmesinin ardından, FIFA disiplin kurulu başkanı Mohammad al-Kamali tarafından diğer 17 kurul üyesine danışılmadan tek taraflı olarak alındı.

NFF Başkanı Klaveness, kuralların ihlalini şiddetle kınadı ve bu konunun görmezden gelinmeyeceğini vurguladı. Dagbladet gazetesinin aktardığına göre, Klaveness, “Bunun hasır altı edilmesine izin vermeyeceğim” dedi.