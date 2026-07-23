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"Bunun hasır altı edilmesine izin vermeyeceğim" - Norveç, Dünya Kupası sırasında Folarin Balogun'un kırmızı kart fiyaskosunda Donald Trump'ın oynadığı rol nedeniyle resmi şikayette bulundu
NFF resmi şikayette bulundu
NFF, ABD Başkanı Trump’ın Dünya Kupası son 32 turunda Balogun’a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi için müdahale etmesinin ardından FIFA’ya karşı resmi bir şikayette bulunmaya hazırlanıyor. Tartışmalı karar, Trump’ın Gianni Infantino’ya yaptığı telefon görüşmesinin ardından, FIFA disiplin kurulu başkanı Mohammad al-Kamali tarafından diğer 17 kurul üyesine danışılmadan tek taraflı olarak alındı.
NFF Başkanı Klaveness, kuralların ihlalini şiddetle kınadı ve bu konunun görmezden gelinmeyeceğini vurguladı. Dagbladet gazetesinin aktardığına göre, Klaveness, “Bunun hasır altı edilmesine izin vermeyeceğim” dedi.
- AFP
Klaveness, FIFA’nın izlediği süreci eleştiriyor
Klaveness, Balogun’un cezasının kaldırılmasında yaşanan siyasi müdahalenin, dünya futbolunun bütünlüğüne ve temel kurallarına zarar verdiğine inanıyor. FIFA yönetiminin tam şeffaflık göstermesini talep eden Klaveness, konunun yaklaşan yönetim kurulu toplantısında resmi olarak ele alınması için çağrıda bulundu: “Bir kuralı bu şekilde esnetmek, tüm oyunu riske atmak demektir. Temel kuralların ihlal edilmesi, futbol için büyük bir endişe kaynağıdır.”
Sözlerine şöyle devam etti: “Bu kararın dış etkenlerden etkilendiğini ve uygun bir süreç izlenmediğini biliyoruz. Bu mesele o kadar ciddi ve endişe verici ki, umarım bu durum insanları korkmadan öne çıkıp seslerini yükseltmeye teşvik eder. Bu konuyu yönetim kurulu toplantısında gündeme getireceğim ve yönetim kurulu üyelerimle tartışacağım.”
ABD Futbol Federasyonu tartışmaya yanıt verdi
Öte yandan, ABD Futbol Federasyonu CEO’su J.T. Batson, Belçika ile oynanacak maç öncesinde Balogun’un cezasının kaldırılmasına Beyaz Saray’ın müdahalesini savundu: “Başkan, ne yapmak isterse onu yapabilir.”
Ancak Balogun, bu tartışmalı kararın maç öncesinde ABD kadrosunda tedirginlik yarattığını kabul ederek şunları söyledi: "İlk tepkim, takıma geri döndüğüm için mutlu olduğum yönündeydi, ancak biraz düşünmeye başladığımda bunun çok fazla tartışmaya yol açacağını anladım ve takım arkadaşlarımda bir parça gerginlik görebiliyordum, çünkü bu çok sıra dışı bir durumdu."
Forvet oyuncusu, kamuoyunun yoğun ilgisi ve dışarıdan gelen baskının takım tarafından göz ardı edilmesinin zor olduğunu da sözlerine ekledi: "Maça yaklaştıkça elimden geldiğince konsantre olmaya çalıştım, ancak zordu. Dışarıdan gelen çok fazla gürültü vardı ve bundan kaçınmak zordu."
- Getty Images Sport
FIFA, etik soruşturmasıyla karşı karşıya
FIFA, Norveç ve Belçika dahil olmak üzere üye federasyonlardan gelen baskının artması üzerine, iptal edilen cezayla ilgili koşulları bağımsız Etik Komitesi’nin soruşturacağını belirtiyor.
Balogun’un disiplin süreci bir yana, FIFA’nın Dünya Kupası’nı 64 takıma genişletme konusundaki tartışmaları, NFF ile gerginliği daha da artıracak gibi görünüyor. Gözlemciler şimdi, etik incelemenin FIFA’nın yönetişimine güvenilirliğini geri kazandırabilecek mi diye bekliyor.
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