Chelsea, Robert Sanchez'ın ilk maçta güven vermeyen bir performans sergilemesinin ardından Aston Villa'dan Martinez'i £7,5 milyonluk bir anlaşmayla kadrosuna kattı.

Düşük bonservis bedeli geniş çapta övgü toplarken, Wright The Overlap'ta şunları söyledi: "Bence Chelsea için harika bir transfer. Onları bir üst seviyeye taşıyabilecek kaleci o, çünkü orada bir şey yapmaları gerekiyordu."

Ancak Keane bu değerlendirmeyi tamamen reddetti, transfere dair ciddi şüphelerini dile getirdi ve kalecinin geçen sezonda yediği gol sayısına dikkat çekti.