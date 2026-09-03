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“Bunun harika bir transfer olup olmadığını bilmiyorum” - Keane, Chelsea'nin Martinez transferi konusunda Wright ile karşı karşıya geldi
Keane, Chelsea transferinden şüpheli
Chelsea, Robert Sanchez'ın ilk maçta güven vermeyen bir performans sergilemesinin ardından Aston Villa'dan Martinez'i £7,5 milyonluk bir anlaşmayla kadrosuna kattı.
Düşük bonservis bedeli geniş çapta övgü toplarken, Wright The Overlap'ta şunları söyledi: "Bence Chelsea için harika bir transfer. Onları bir üst seviyeye taşıyabilecek kaleci o, çünkü orada bir şey yapmaları gerekiyordu."
Ancak Keane bu değerlendirmeyi tamamen reddetti, transfere dair ciddi şüphelerini dile getirdi ve kalecinin geçen sezonda yediği gol sayısına dikkat çekti.
- Getty Images Sport
Kaleciye sert eleştiri
Keane, Chelsea'nin yeni kalecisi hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Eski orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Bunun Chelsea için harika bir transfer olup olmadığını bilmiyorum. Yeni bir kaleciye ihtiyaçları olduğunu biliyorum ama söylüyorum size, geçen sezon Aston Villa'da çok fazla gol yiyordu. Bir karakteri ve kişiliği olduğunu biliyorum, bunu ona veririm. Ama emin değilim. Bundan pek emin değilim. Kurtarışlarda topu doğrudan altı pasın içine sektirmeyi seviyor."
Keane'in sert analizi, eski takım arkadaşlarının görüşleriyle keskin bir tezat oluşturuyor.
Eski rakiplerden övgü
Nicky Butt, kalecinin Dünya Kupası tecrübesi ve mütevazı 7,5 milyon sterlinlik bonservis bedeli nedeniyle "yüzyılın transferi olabileceğini" söyleyecek kadar ileri gitti. Paul Scholes da bu görüşe katıldı ve Aston Villa'nın yıldız oyuncusu için rahatlıkla daha fazla para isteyebileceğini belirtti.
Scholes, Martinez'in geçen hafta sonu Brighton karşısında 4-3 kazanılan maçta çıktığı ilk karşılaşmada üç gol yemesine rağmen, sezon boyunca Chelsea'ye daha sonra Stamford Bridge'den ayrılıp İtalya'da Como'ya katılan Sanchez'den daha fazla puan kazandıracağını da ekledi.
- Getty Images Sport
Chelsea için sırada ne var?
Martinez, eleştirmenlerini susturmak için ilk fırsatı Chelsea'nin bu pazar Premier League şampiyonu Arsenal'a konuk olacağı maçta yakalayacak. İki takım da ilk iki maçın ardından yoluna kayıpsız devam ediyor, bu da kalecinin yeterliliği açısından zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Mikel Arteta'nın takımına karşı sergilenecek güçlü bir performans, Keane'in yanıldığını kanıtlamak ve Wright'ın övgü dolu sözlerini haklı çıkarmak adına büyük önem taşıyacak.
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