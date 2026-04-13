"Bunun gerçekleşmesini çok isterim" - Jack Grealish, Aston Villa'ya geri dönebilecek mi? İngiltere'nin yıldız oyuncusu, bu şaşırtıcı geri dönüş transferinde son sözü kimin söyleyeceğini açıkladı

City'de her zaman en iyi halini gösteremedi; zira Guardiola, onun yaratıcı içgüdülerini bastırmakla suçlanıyordu. Peki, 2026'da memleketine geri dönüşü keyifli geçebilir mi? Grealish'in maaşında kesintiye razı olduğu söylentileri üzerine duygusal bir transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda, eski Villa orta saha oyuncusu Barry – BetMGM ile yaptığı röportajda – GOAL'a şunları söyledi: “Ona ve Pep'e dönersek, bence Villa'daykenki stilinden City'deykenki stiline büyük bir değişim yaşadı. Bunun menajerin talimatı olup olmadığı, sadece Jack ve onlar bilir. Ama bana göre, o artık Villa Park'ta bizi koltuklarımızdan kaldıran ve topu alıp her yere gidebilecek özgüvene sahip olan oyuncu değildi.

“Bu yıl Everton'da bunu biraz daha gördük; muhtemelen orada farklı bir tarzda oynamasına izin veriliyor. Ancak Jack'i tanıyan biri olarak, onun ne kadar büyük bir Villa taraftarı olduğunu ve Villa'nın ne kadar harika bir kulüp olduğunu bildiğimden, bence böyle bir şeyin gerçekleşmesini çok isterdi. Maaş kesintisine gelince, eminim o da bunu kabul ederdi.

“Benim için önemli olan, teknik direktörün onun stilini beğenip beğenmediği. Soyunma odasında iyi olacağını düşünüp düşünmediği. Benim için engel olacak nokta bu olacak; onu soyunma odasının bir parçası olarak görüp görmediği, gelip halihazırda kurduğu yapıyı etkileyip etkilemeyeceği.

“Bence harika olur. Bence tüm taraftarlar bunu görmek ister. Ama benim için bu, Unai Emery'nin vereceği bir karar olacak; Jack'in geri dönüp soyunma odasını ve kadroyu iyileştirecek doğru kişi olup olmadığını düşünüp düşünmediği. Bunu görmek isterim.”