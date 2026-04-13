"Bunun gerçekleşmesini çok isterim" - Jack Grealish, Aston Villa'ya geri dönebilecek mi? İngiltere'nin yıldız oyuncusu, bu şaşırtıcı geri dönüş transferinde son sözü kimin söyleyeceğini açıkladı
Satın alma seçeneği: Grealish'in Everton'a maliyeti ne olurdu?
Grealish'i Manchester'dan Merseyside'a getiren sözleşme şartları arasında 50 milyon sterlinlik (67 milyon dolar) bir satın alma opsiyonu da yer alıyor. Everton, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oyuncuyu Hill Dickinson Stadyumu'nda tutmak istiyor, ancak kalıcı bir transfer için gerekli rakamları yeniden müzakere etmek niyetinde.
Bu durum, diğer potansiyel taliplere kapıyı açık bırakıyor. 30 yaşındaki yetenekli oyuncuya, hırslı MLS takımları, Avrupa'daki çeşitli takımlar ve Suudi Pro Ligi'ndeki büyük bütçeli takımların ilgi gösterdiği söyleniyor. Ancak bunların hiçbiri Villa kadar kalplere dokunamaz.
Birmingham doğumlu Grealish, Villans'ın altyapısından yetişerek memleketinin kulübünde 213 maça çıktı ve bu süreçte kaptanlık görevini de üstlendi. 2021 yılında Etihad Stadyumu'na rekor bir 100 milyon sterlinlik (134 milyon dolar) transfer gerçekleşti.
Maaş kesintisi: Grealish'in Aston Villa'ya dönüşü nasıl gerçekleşebilir?
City'de her zaman en iyi halini gösteremedi; zira Guardiola, onun yaratıcı içgüdülerini bastırmakla suçlanıyordu. Peki, 2026'da memleketine geri dönüşü keyifli geçebilir mi? Grealish'in maaşında kesintiye razı olduğu söylentileri üzerine duygusal bir transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda, eski Villa orta saha oyuncusu Barry – BetMGM ile yaptığı röportajda – GOAL'a şunları söyledi: “Ona ve Pep'e dönersek, bence Villa'daykenki stilinden City'deykenki stiline büyük bir değişim yaşadı. Bunun menajerin talimatı olup olmadığı, sadece Jack ve onlar bilir. Ama bana göre, o artık Villa Park'ta bizi koltuklarımızdan kaldıran ve topu alıp her yere gidebilecek özgüvene sahip olan oyuncu değildi.
“Bu yıl Everton'da bunu biraz daha gördük; muhtemelen orada farklı bir tarzda oynamasına izin veriliyor. Ancak Jack'i tanıyan biri olarak, onun ne kadar büyük bir Villa taraftarı olduğunu ve Villa'nın ne kadar harika bir kulüp olduğunu bildiğimden, bence böyle bir şeyin gerçekleşmesini çok isterdi. Maaş kesintisine gelince, eminim o da bunu kabul ederdi.
“Benim için önemli olan, teknik direktörün onun stilini beğenip beğenmediği. Soyunma odasında iyi olacağını düşünüp düşünmediği. Benim için engel olacak nokta bu olacak; onu soyunma odasının bir parçası olarak görüp görmediği, gelip halihazırda kurduğu yapıyı etkileyip etkilemeyeceği.
“Bence harika olur. Bence tüm taraftarlar bunu görmek ister. Ama benim için bu, Unai Emery'nin vereceği bir karar olacak; Jack'in geri dönüp soyunma odasını ve kadroyu iyileştirecek doğru kişi olup olmadığını düşünüp düşünmediği. Bunu görmek isterim.”
Gelişler ve gidişler: Rogers'ın geleceği, Villa'nın planlarını etkileyecek
City, Grealish'in transferine açık bir tutum sergilerken, West Midlands'da Morgan Rogers'ın ayrılacağına dair söylentiler devam ettiği için Villa, Grealish'in durumunu sorgulamaya yönelebilir. Eğer Rogers takımdan ayrılırsa, hücum hattında daha fazla yaratıcılığa ihtiyaç duyulacaktır.
Grealish'in de bu sürecin bir parçası olabileceği göz önüne alındığında, ayrılıkların transfer kararlarını etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine Barry şunları ekledi: “Bu, transfer yaparken düşünmeniz gereken başka bir konu. Eğer kendi yetiştirdiğiniz bir İngiliz oyuncudan çok para kazanıyorsanız ve Jack bedelsiz transferle geliyorsa, elbette bu finansal açıdan da mantıklıdır.
“Villa'ya bakarsak, Morgan'ın gitmesini görmek beni üzecektir. Bence o harika bir oyuncu. Morgan Rogers gibi topu taşıyabilen onun gibi çok fazla oyuncu yok. Onu satmaları gerekiyorsa bu mantıklı olur, ama o Villa forması giyiyor ve ben Morgan Rogers'ın Villa'da kalmasını isterim.”
Şampiyonlar Ligi yarışı: Villa’nın Avrupa’ya gitmek için birkaç yolu var
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rogers'ı mevcut ortamında tutma konusunda Villa'ya yardımcı olacaktır. Ayak kırığı ameliyatından sonra iyileşme sürecinde olan ve İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alamayacağı görünen Grealish'e de, çocukluğundan beri desteklediği kulübü kıtanın en büyük sahnesinde temsil etme fırsatı sunulabilir.