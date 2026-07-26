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Çeviri:
"Bunun gerçekleşeceğinden eminim" - Eski takım arkadaşı, Manchester City forveti Erling Haaland'ın gelecekte Real Madrid'e transfer olacağını öngörüyor
"Madrid'de daha yüksek bir seviyeye ulaşırdı"
Haaland, Manchester City’de dünya futbolunun en tehlikeli forvetlerinden biri olarak kendini kanıtladı, ancak Real Madrid’e transfer olacağına dair spekülasyonlar hâlâ devam ediyor. Molde’de bu forvetin profesyonel kariyerinin ilk aşamalarına tanık olan Eikrem, forvetin eninde sonunda o meşhur beyaz formayı giyeceğine inanıyor.
Diario AS’ye verdiği röportajda Eikrem, bu transfer konusunda kendinden emin olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Bunun kesinlikle gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Aslında, bir gün gerçekleşeceğinden eminim. Tamamen emin olduğumu söyleyemem, ancak pek çok olasılık görüyorum. Real Madrid’in dünya çapındaki çekiciliği muazzam ve her ne kadar City gibi harika bir kulüpte oynasa da, Madrid’de daha yüksek bir seviyeye ulaşacağını düşünüyorum.”
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Süperstarlarla aynı sahneyi paylaşmak
Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius Júnior ve Jude Bellingham gibi isimlerle dolu, hücum yeteneği açısından olağanüstü bir kadro oluşturdu. Bu kadroya bir başka dev yıldızı daha dahil etmek karmaşık görünebilir, ancak Eikrem, Haaland’ın İspanya’nın başkentinde bu kadar seçkin oyuncularla birlikte oynamaya uyum sağlamakta hiçbir sorun yaşamayacağını vurguluyor.
Eski Manchester United altyapı yıldızı, vatandaşı Haaland’ın karakteri hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Dünyanın en iyi oyuncuları orada oynuyor ve Erling de onlardan biri. Onun çok sayıda gol atacağına, takıma iyi uyum sağlayacağına, taraftarların kalbini kazanacağına ve kendisi kadar yetenekli pek çok yıldızın arasında oynamaktan keyif alacağına inanıyorum.”
Egosunu kapıda bırakarak
Norveç ile geçirdiği başarılı Dünya Kupası serüveninin ardından yıldızı bir anda parlayan ve küresel bir ikon haline gelen Haaland, yine de ayakları yere basıyor. Eikrem, forvetin alçakgönüllülüğünü ve soyunma odasındaki mükemmel varlığını, İspanya’ya transferinin sorunsuz geçmesinin temel nedenleri olarak vurguladı.
Eikrem şöyle konuştu: "Eminim ki çok iyi uyum sağlayacaktır. Haaland sorun çıkarmaz. Alçakgönüllü ve çalışkan biridir, tüm dikkatleri üzerine çekmeye çalışmaz, takım arkadaşlarıyla iyi bir ilişkisi vardır ve her duruma uyum sağlar. Empati kuran ve iyi bir karaktere sahip biridir. En azından onun tarafında ego sorunları yaşanmayacağından eminim."
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Haaland için bundan sonra ne olacak?
Haaland, 2026-27 sezonunda Manchester City’ye tam olarak bağlılığını sürdürüyor ve yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde daha fazla kupa kazanmaya odaklanıyor.
Real Madrid'in son dönemdeki harcamaları nedeniyle bu yaz büyük bir transferin gerçekleşmesi pek olası görünmese de, İspanyol kulübü tarihsel olarak en çok istediği oyuncuların peşini hiç bırakmamıştır. Taraftarlar, sezon ilerledikçe bu öngörülen transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek için forvetin durumunu yakından takip edecek.
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