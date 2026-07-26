"Bunun gerçekleşeceğinden eminim" - Eski takım arkadaşı, Manchester City forveti Erling Haaland'ın gelecekte Real Madrid'e transfer olacağını öngörüyor

Haaland, Manchester City’de dünya futbolunun en tehlikeli forvetlerinden biri olarak kendini kanıtladı, ancak Real Madrid’e transfer olacağına dair spekülasyonlar hâlâ devam ediyor. Molde’de bu forvetin profesyonel kariyerinin ilk aşamalarına tanık olan Eikrem, forvetin eninde sonunda o meşhur beyaz formayı giyeceğine inanıyor.

Diario AS’ye verdiği röportajda Eikrem, bu transfer konusunda kendinden emin olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Bunun kesinlikle gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Aslında, bir gün gerçekleşeceğinden eminim. Tamamen emin olduğumu söyleyemem, ancak pek çok olasılık görüyorum. Real Madrid’in dünya çapındaki çekiciliği muazzam ve her ne kadar City gibi harika bir kulüpte oynasa da, Madrid’de daha yüksek bir seviyeye ulaşacağını düşünüyorum.”







