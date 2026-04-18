"Bunun farkında değildim": Duygusal bir an yaşayan Frank Lampard, Coventry City ile Premier Lig'e yükselişi değerlendiriyor

Coventry'de hayat pek de kolay değil; bu zaman zaman kasvetli sanayi kenti, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman hava saldırıları altında, yakın geçmişte ise ekonomik çöküşün acısını çekmişti. Üstüne üstlük şehrin gururu da çöktü: Uzun yıllar birinci ligde mücadele eden, 1987'de FA Kupası'nı kazanan ve 1992'de Premier Lig'in kurucu üyesi olan Coventry City.

Birinci Lig'den düşmesinin ardından, 2017 yılına kadar dördüncü lige kadar geriledi. Ve sekiz yıl içinde bu seviyeden en üst seviyeye geri dönmek, aşırı kapitalist rekabet ortamında son derece dikkat çekicidir. Ancak bu bir mucize değildir: Coventry'de de büyük paralar dönmektedir.

City'nin yükselişi, Doug King ile yakından bağlantılıdır. Zengin iş adamı, 2023 yılında kulübün tek sahibi oldu ve önceki sahiplerin yönetimindeki çalkantılı yılların ardından Sisu Capital Limited ile kulübe sükunet getirdi - ancak iki kez takımı üst lige çıkaran teknik direktör Mark Robins'in kovulması gibi popüler olmayan kadro kararları nedeniyle sert eleştiriler aldı.