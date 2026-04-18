Coventry City, bu uzun süren çile döneminin sona ermesine en iyi şekilde hazırlanmıştı. "Süper Frank" Lampard, Blackburn'da oyuncular ve taraftarlarla birlikte coşkunun doruklarına ulaşırken, sosyal medyada özenle hazırlanmış bir video yayılmaya başlamıştı. Tozlu spor arabaların yanındaki eski tüplü televizyonlarda, 2001 yılında İngiliz Premier Ligi'nden gözyaşları içinde düşülüşün görüntüleri, o zamanki "We'll be back" vaadiyle birlikte gösteriliyordu. Ve son sahne: "We are back!" Cuma gününden itibaren yirmi beş yıllık acı bir anda silinip gitti.
"Bunun farkında değildim": Duygusal bir an yaşayan Frank Lampard, Coventry City ile Premier Lig'e yükselişi değerlendiriyor
Lampard, bu başarıyı Chelsea FC ile kazandığı zaferlerle aynı kefeye koyarken, gözle görülür bir şekilde duygulanmıştı.
47 yaşındaki teknik adam SkySports'a verdiği demeçte, "Bu kesinlikle en üst seviyede yer alıyor" dedi. "Harika Chelsea takımlarında oynama şansına sahip oldum. Şampiyonlar Ligi'ni ve lig şampiyonluğunu kazanmak inanılmazdı."
Lampard sözlerine şöyle devam etti: "Bu kulüpte, mevcut koşullar altında bunu başarmış olmamız benim için beklentilerin ötesinde bir başarı. Oradaki oyuncuları hiçbir şekilde küçümsemek istemiyorum. Sıkı çalışarak oyunlarını yeni bir seviyeye taşıdılar ve onların teknik direktörü olmaktan çok gurur duyuyorum."
- Getty Images Sport
Doug King, Coventry City'yi batıştan kurtarıyor
Coventry'de hayat pek de kolay değil; bu zaman zaman kasvetli sanayi kenti, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman hava saldırıları altında, yakın geçmişte ise ekonomik çöküşün acısını çekmişti. Üstüne üstlük şehrin gururu da çöktü: Uzun yıllar birinci ligde mücadele eden, 1987'de FA Kupası'nı kazanan ve 1992'de Premier Lig'in kurucu üyesi olan Coventry City.
Birinci Lig'den düşmesinin ardından, 2017 yılına kadar dördüncü lige kadar geriledi. Ve sekiz yıl içinde bu seviyeden en üst seviyeye geri dönmek, aşırı kapitalist rekabet ortamında son derece dikkat çekicidir. Ancak bu bir mucize değildir: Coventry'de de büyük paralar dönmektedir.
City'nin yükselişi, Doug King ile yakından bağlantılıdır. Zengin iş adamı, 2023 yılında kulübün tek sahibi oldu ve önceki sahiplerin yönetimindeki çalkantılı yılların ardından Sisu Capital Limited ile kulübe sükunet getirdi - ancak iki kez takımı üst lige çıkaran teknik direktör Mark Robins'in kovulması gibi popüler olmayan kadro kararları nedeniyle sert eleştiriler aldı.
Sadece renkler değil: ManCity ile şaşırtıcı bir benzerlik
Ancak King, Robins'in yerine Lampard'ı kadroya dahil etti ve daha önce teknik direktörlük yaptığı takımlarda (Derby, Chelsea, Everton) pek de başarılı olamayan 106 kez milli forma giymiş bu oyuncu, Coventry'ye mükemmel bir şekilde uyum sağladı. İlk sezonunda Lampard, yükselmeyi kıl payı kaçırmış, ancak bu sezon tüm engelleri aşarak ilerledi.
Cumartesi sabahı Coventry Telegraph'ın manşetinde dev harflerle "GOING UP!" yazıyordu ve yanında şu not yer alıyordu: "Süper Sky Blues, ait oldukları yerde." Bir zamanlar rekor golcü Steve Ogrizovic, "Mr. Magic" Tommy Hutchinson veya golcü Dion Dublin gibi kulüp efsanelerinin oynadığı birinci ligde.
Premier Lig'de Coventry elbette önce yeniden en arkaya geçmek zorunda. Eski Schalke oyuncusu Haji Wright (sezonun 16 golü) ve Danimarkalı oyun kurucu Victor Torp'un yer aldığı kadro güçlü olsa da, İngiltere'de ikinci ve birinci lig arasındaki uçurum çok büyük ve bir yeni yükselmiş takım için ligde kalmak her zaman büyük bir engel.
Ancak yine gök mavisi formayı giyen bir örnek var: Coventry ile birlikte 2001'de küme düşen Manchester City. Ve o zamandan beri, şey... iyi bir toparlanma gösterdi.
2025/26 Şampiyonası: Sezonun son düzlüğünde liderler grubu
Durum: 18 Nisan 2026, saat 12:00
Sıra
Maç
Takım
Goller
Puan
1
43
Coventry City
85:43
86
2
41
Ipswich Town
71:42
75
3
42
FC Millwall
56:47
73
4
42
FC Southampton
73:50
72
5
42
FC Middlesbrough
62:42
72
6
42
Hull City
64:60
68