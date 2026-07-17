"Bunun bizim zamanımız olduğunu sanmıştım" - Anthony Gordon, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı karşısında "yıkılmış" durumda; taraftarlara içten bir mesaj gönderdi

Eski Newcastle United forveti, kişisel Instagram hesabından, yürek burkan elenmenin ardından Three Lions taraftarlarına derin hayal kırıklığını dile getirdi. Gordon şöyle yazdı: “Gerçekten yıkıldım. Onca yıl bekledikten sonra bu sefer kazanacağımızı içtenlikle düşünmüştüm ama olmadı ve bu acı bir süre daha devam edecek.

"Hiç bu kadar çok kazanmak istemedim; sadece kupa için değil, bir takım olarak inşa ettiğimiz her şey ve bunun İngiltere için ne anlama geleceği için de. Dünya Kupası'nda bu ülkeyi temsil etmenin ve uzun süre unutulmayacak anılar yaratmanın her dakikasını çok sevdim."