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"Bunun bizim zamanımız olduğunu sanmıştım" - Anthony Gordon, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı karşısında "yıkılmış" durumda; taraftarlara içten bir mesaj gönderdi
Gordon, yarı finalde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı
İngiltere'nin Dünya Kupası finaline ulaşma hayalleri, Atlanta'da oynanan yarı final maçında Arjantin'e karşı 2-1'lik dramatik bir yenilginin ardından bir kez daha suya düştü. Barcelona'nın kanat oyuncusu Gordon, 55. dakikada Morgan Rogers'ın ortasını gole çevirerek Tuchel'in takımını öne geçirmişti. Ancak Tuchel'in ikinci yarıda Gordon'u oyundan çıkarma kararı pahalıya mal oldu; Arjantin, Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in golleriyle maçın sonlarında geri dönüşe imza attı.
- Getty Images Sport
Winger, duygusal bir mesaj paylaştı
Eski Newcastle United forveti, kişisel Instagram hesabından, yürek burkan elenmenin ardından Three Lions taraftarlarına derin hayal kırıklığını dile getirdi. Gordon şöyle yazdı: “Gerçekten yıkıldım. Onca yıl bekledikten sonra bu sefer kazanacağımızı içtenlikle düşünmüştüm ama olmadı ve bu acı bir süre daha devam edecek.
"Hiç bu kadar çok kazanmak istemedim; sadece kupa için değil, bir takım olarak inşa ettiğimiz her şey ve bunun İngiltere için ne anlama geleceği için de. Dünya Kupası'nda bu ülkeyi temsil etmenin ve uzun süre unutulmayacak anılar yaratmanın her dakikasını çok sevdim."
Barça’nın kanat oyuncusu, Three Lions taraftarlarına teşekkür etti
25 yaşındaki oyuncu, Kuzey Amerika’da etkileyici bir turnuva geçirdi ve altı maçta bir gol ve üç asist kaydetti.
Gordon ayrıca, hem ABD'ye seyahat eden hem de evlerinden maçı izleyen taraftarların gösterdiği büyük desteğe derin şükranlarını dile getirdi. "ABD'deki bu yolculuğumuzda ve evimizde bizi destekleyen herkese teşekkür ederim; bu birlikteliği ve kutlamaları görmek çok güzeldi. Bizim de günümüz gelecek," diye ekledi duygusal paylaşımında.
- Getty Images Sport
Tatil öncesinde bir teselli maçı oynanacak
İspanya’ya dönmeden önce Gordon, İngiltere’nin Fransa ile üçüncü sıra maçı oynayacağı bu karşılaşmada son bir uluslararası yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Bu teselli maçı, Atlanta’daki acı yenilginin şokunu henüz atlatamamış olan Tuchel’in takımının zihinsel dayanıklılığı için zorlu bir sınav olacak.
Dünya Kupası macerası resmen sona erdiğinde, kanat oyuncusu yaz tatilinin tadını çıkaracak ve ardından sezon öncesi antrenmanları için Katalonya’ya uçarak Barcelona kadrosuna katılacak.
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