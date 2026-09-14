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'Bunun bir sebebi var, oynamıyordu' - Pat Nevin, Liverpool taraftarlarını Bradley Barcola konusunda uyardı
Hızlı temposuna rağmen ikna etmekte zorlanıyor
Liverpool, Barcola'ya tüm kulvarlardaki ilk üç maçının ikisinde ilk 11'de başladı, ancak erken dönem performansları şimdiden sert eleştiriler aldı. Kanat oyuncusu, Paris Saint-Germain'den 123 milyon £ gibi dev bir bedelle geldi ve bu da taraftarda büyük beklenti yarattı.
Ancak Nevin, BetPack'e konuşurken oyununun genelindeki bariz zayıflıklara dikkat çekerek taraftarların heyecanını dizginlemesi gerektiğini savundu. Nevin, "Umarım Liverpool taraftarı Bradley Barcola'da ne aldığını biliyordur" dedi. "PSG'de neden her hafta oynamadığının bir sebebi var."
- Getty Images Sport
Teknik görüşte ciddi kısıtlamalar
Yorumcu, Barcola'nın ürkütücü bir hıza sahip olduğunu kabul ederken, iş gerçekten kritik ana geldiğinde son pası verme becerisini ciddi şekilde sorguladı. Nevin, kanat oyuncusunun bonservis bedelini haklı çıkarabilmesi için karar verme becerilerinde büyük gelişim göstermesi gerektiğini vurguladı.
"Akıl almaz, aptalca, inanılmaz derecede hızlı. Bu adamın ne kadar hızlı olduğunun altını gerçekten yeterince çizemem; hızıyla savunmaları darmadağın edecek," diye açıkladı Nevin. "Ama savunmaların arkasına sarktığında, pas seçiminde daha iyilerini gördüm. Bunu nazikçe söylemeye çalışayım: o henüz tamamlanmış bir futbolcu değil."
Savunmaya çekilen rakiplere karşı taktik zorluklar
Nevin ayrıca, rakipler derine çekilip ona hareket alanı bırakmamayı tercih ettiğinde yalnızca saf hızın Barcola için yeterli olmayacağını savundu.
Eski Chelsea oyuncusu, bu tür sıkışık durumlarda zekâ ve yaratıcılığın belirleyici olduğuna inanıyor; ona göre £123 milyonluk transferde şu anda eksik olan özellikler de bunlar. Nevin, "Bunun temelinde yatan en büyük şey, koşu yapabileceğiniz boş alana da ihtiyaç duymanız" dedi. "Ama gerçekten çok hızlıysanız ve alçak blokla oynayan bir takıma karşı mücadele ediyorsanız, koşacak yer kalmaz. O noktada sadece hıza değil, saf beceriye ve zekâya ihtiyaç duyarsınız."
- Getty Images Sport
Iraola yönetiminde şüphe duyanları haksız çıkarmak
Barcola artık eleştirmenlerini haksız çıkarmak için Andoni Iraola yönetiminde antrenman sahasında teknik becerilerini geliştirmeye odaklanmalı. Liverpool'u yoğun bir fikstür bekliyor ve kanat oyuncusu, yaklaşan yurt içi ve Avrupa maçlarında gelişen oyun görüşünü sergilemeyi umutsuzca isteyecek.
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