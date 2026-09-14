Liverpool, Barcola'ya tüm kulvarlardaki ilk üç maçının ikisinde ilk 11'de başladı, ancak erken dönem performansları şimdiden sert eleştiriler aldı. Kanat oyuncusu, Paris Saint-Germain'den 123 milyon £ gibi dev bir bedelle geldi ve bu da taraftarda büyük beklenti yarattı.

Ancak Nevin, BetPack'e konuşurken oyununun genelindeki bariz zayıflıklara dikkat çekerek taraftarların heyecanını dizginlemesi gerektiğini savundu. Nevin, "Umarım Liverpool taraftarı Bradley Barcola'da ne aldığını biliyordur" dedi. "PSG'de neden her hafta oynamadığının bir sebebi var."