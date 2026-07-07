“Bunun bir daha olmaması için elinden geleni yap” - Endrick, Brezilya için pahalıya mal olan kaçırdığı golün ardından nasıl tepki gösterdi? Real Madrid’in genç yıldızı, 2030 Dünya Kupası’nda daha güçlü bir şekilde geri döneceğine söz verdi

İlk Dünya Kupası deneyimini değerlendiren Endrick, turnuvanın nihayetinde beklentilerinin altında kaldığını kabul etti, ancak ünlü milli takım forması giyebilmek için kat ettiği uzun yolu son derece değerli buldu. Erken elenmenin getirdiği büyük hayal kırıklığına rağmen Endrick, bir sonraki turnuvada kadroda yerini garantilemek konusunda son derece kararlı.

Endrick şunları ekledi: "Elbette Dünya Kupası, beklediğim gibi geçmedi, ancak bu fırsat için Tanrı’ya şükrediyorum. Buraya gelmek için çok zorlu bir süreçti. Bu benim için bir deneyim oldu. Önümüzdeki dört yıl boyunca tekrar burada olmak için çok çalışacağım."