AFP
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“Bunun bir daha olmaması için elinden geleni yap” - Endrick, Brezilya için pahalıya mal olan kaçırdığı golün ardından nasıl tepki gösterdi? Real Madrid’in genç yıldızı, 2030 Dünya Kupası’nda daha güçlü bir şekilde geri döneceğine söz verdi
Brezilya için acı bir veda
Brezilya basını ge’ye göre Endrick, Brezilya’nın turnuva genelindeki performansı ve maçın ikinci yarısında skor henüz 0-0 iken kaçırdığı fırsat nedeniyle derin bir hayal kırıklığı içinde stadyumu terk etti. Brezilya, son 16 turunda Norveç’e 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
Forvet, maçın sonucunu değiştirebileceğini kabul etti ve bu olayı bir ders olarak değerlendirmeyi planlıyor. Endrick, maça mal olan bu kaçırılan gol hakkında şunları söyledi: "Çok. Maçtan sonra Tanrı'yla konuşmaya devam ettim, bana bu fırsatı verdiği için O'na şükrettim, ama o anda daha iyisini yapabilirdim. Başaramadım, ama o fırsat için Tanrı'ya şükrediyorum. Bunun bir daha olmaması için çalışacağım."
- Getty Images
2030’a bakış
İlk Dünya Kupası deneyimini değerlendiren Endrick, turnuvanın nihayetinde beklentilerinin altında kaldığını kabul etti, ancak ünlü milli takım forması giyebilmek için kat ettiği uzun yolu son derece değerli buldu. Erken elenmenin getirdiği büyük hayal kırıklığına rağmen Endrick, bir sonraki turnuvada kadroda yerini garantilemek konusunda son derece kararlı.
Endrick şunları ekledi: "Elbette Dünya Kupası, beklediğim gibi geçmedi, ancak bu fırsat için Tanrı’ya şükrediyorum. Buraya gelmek için çok zorlu bir süreçti. Bu benim için bir deneyim oldu. Önümüzdeki dört yıl boyunca tekrar burada olmak için çok çalışacağım."
Topluma odaklanın
Yaklaşan Dünya Kupası döngüsünde Brezilya için en önemli sembol ve ana referans noktası olmayı bekleyip beklemediği sorulduğunda Endrick, bu muazzam bireysel baskıyı üstlenmekten hemen kaçındı. Bunun yerine, sarsılmış güvenlerini yeniden inşa etme hedefleri doğrultusunda kolektif çabanın ve takım çalışmasının hayati önemini vurguladı. Başarının tüm kadroya bağlı olduğunu vurgulayan Endrick şöyle açıkladı: “Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım tek başıma yük taşımak zorunda kalmam, umarım buradaki herkes bu yükü paylaşır, böylece takım olarak çalışabiliriz. Herkesin iyi bir iş çıkarması Brezilya için en iyisidir; böylece bir daha böyle bir durum yaşamayız."
- AFP
Brezilya’nın bundan sonraki yolu ne olacak?
36 yılın en kötü Dünya Kupası performansını sergiledikten sonra, Carlo Ancelotti ve takımı şimdi yeniden toparlanmak üzere ülkelerine dönecek. Brezilya, Eylül ayındaki milli maç aralığında sahalara dönmeden önce bir ara verecek. Takım, Avustralya ile iki hazırlık maçı oynayacak; ilk maç 25 Eylül’de Townsville’de, ikinci maç ise dört gün sonra Brisbane’de oynanacak.
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