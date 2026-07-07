"Bunun bir anlamı yok" - Roberto Martinez, Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Portekiz milli takımındaki görevinden ayrıldığını doğruladı; Cristiano Ronaldo'nun eski teknik direktörü ise muhtemel halefi olarak öne çıkıyor

Dallas’ta düzenlenen maç sonrası basın toplantısında konuşan eski Belçika teknik direktörü, Ocak 2023’te başlayan görev süresini sonlandırma kararının kesin olduğunu açıkça belirtti.

Martinez şunları söyledi: "Portekiz'e Dünya Kupası'nı kazanmak için geldim ve bence bunu kazanmadan devam etmenin bir anlamı yok. Yönetim kurulu ve başkan artık yeni teknik direktörü seçme fırsatına sahip… sözleşmem bugün sona eriyor.

"Söylenecek fazla bir şey yok. Çok gurur duyuyorum… Burada, tıpkı diğer Portekizliler gibi çok sıcak bir şekilde kabul gördüm. Bu benim için bir zevk, bir gurur kaynağı ve bir sorumluluktu."