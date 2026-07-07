Getty Images Sport
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"Bunun bir anlamı yok" - Roberto Martinez, Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Portekiz milli takımındaki görevinden ayrıldığını doğruladı; Cristiano Ronaldo'nun eski teknik direktörü ise muhtemel halefi olarak öne çıkıyor
Yüksek beklentiler hayal kırıklığıyla sonuçlandı
Portekiz’in Dünya Kupası serüveni, Mikel Merino’nun son dakikalarda attığı golün İspanya’ya son 16 turunda 1-0’lık galibiyet getirmesinin ardından erken sona erdi. Bruno Fernandes, João Neves ve Vitinha gibi isimlerin yer aldığı dünya klasında bir orta saha kadrosuna sahip olmasına rağmen, Martinez yönetimindeki Selecao’nun turnuva boyunca sergilediği performanslar pek ikna edici değildi. Kupayı eve getirmek gibi büyük hedeflerine ulaşamama başarısızlığı, İspanyol teknik direktörün hemen istifasını resmen açıklamasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Martinez’den resmi açıklama
Dallas’ta düzenlenen maç sonrası basın toplantısında konuşan eski Belçika teknik direktörü, Ocak 2023’te başlayan görev süresini sonlandırma kararının kesin olduğunu açıkça belirtti.
Martinez şunları söyledi: "Portekiz'e Dünya Kupası'nı kazanmak için geldim ve bence bunu kazanmadan devam etmenin bir anlamı yok. Yönetim kurulu ve başkan artık yeni teknik direktörü seçme fırsatına sahip… sözleşmem bugün sona eriyor.
"Söylenecek fazla bir şey yok. Çok gurur duyuyorum… Burada, tıpkı diğer Portekizliler gibi çok sıcak bir şekilde kabul gördüm. Bu benim için bir zevk, bir gurur kaynağı ve bir sorumluluktu."
"Altın nesil" mercek altında
Martinez’in ayrılışı, yıldızlarla dolu kadrolarla elde ettiği sonuçlar konusunda uluslararası futbol medyasında geniş çaplı bir tartışma başlattı. 52 yaşındaki teknik adam, mevcut Portekiz kadrosunun potansiyelini tam olarak ortaya çıkaramadan önce, Belçika’nın “altın kuşağı”yla kupa kazanamaması nedeniyle de ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
Portekiz gazetesi A Bola’nın haberine göre, federasyon şimdi bir sonraki uzun vadeli projesini yönetecek başlıca aday olarak eski Al-Nassr teknik direktörü Jesus’u hedefliyor.
- AFP
İsa'nın önderliğinde yeni bir dönem mi?
71 yaşındaki deneyimli teknik direktörün, takımın Lizbon’a dönmesinin hemen ardından FPF Başkanı Pedro Proença ile bir araya gelerek resmi sözleşme şartlarını imzalaması planlanıyor. Cristiano Ronaldo’nun milli takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Euro 2028 döngüsü öncesinde takımın zihniyetini yeniden inşa etme gibi ağır bir sorumluluğu üstlenen Jesus’u zorlu bir görev bekliyor. İleride ise odak noktası, Portekiz’in İspanya ve Fas ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası için sağlam bir temel oluşturmak olacak.
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