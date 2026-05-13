"Her şeyi kaybedeceğimden korkuyordum. Ama Brest'te iyileştim," diye itiraf etti kanat oyuncusu. Bu, kendi ifadesine göre neredeyse işini kaybetmesine neden olacak zehirli bir ortamdan uzaklaşmak için attığı cesur bir adımdı.
"Bunun bedelini ağır ödedim": Bundesliga takımından kiralık oyuncu, kariyeriyle ilgili şok edici bir itirafta bulundu
Dina Ebimbe, profesyonelliği açıkça hafife aldığını itiraf etti. Şu anda Liverpool FC'de forma giyen Hugo Ekitike gibi takım arkadaşları durumun ciddiyetini fark ederken, Ebimbe hâlâ rahat bir ortamda olduğunu sanıyordu. "Artık futbolun sadece tutkum değil, aynı zamanda işim olduğunu anlıyorum. Bunu daha önce fark etmemiştim," dedi.
Dina Ebimbe şunu kabul etti: "Keşke daha önce de şu anki kadar profesyonel olsaydım. Takım arkadaşlarımın çoğu bunu benden daha önce anladı. Örneğin Hugo Ekitike. Futbol zor bir spor, diğerlerinden daha çok çalışmalısın. Frankfurt'tayken buna gözlerimi kapatıyordum. Fazla rahat davranıyordum."
Dina Ebimbe: Yeni bir ortam ve değişen yaşam tarzı
Ayrıca, kişisel hayal kırıklıklarını da dile getirdi. İyi niyetli biri olarak yanlış insanlara rastladığını söyledi: "Ben güvenimi kolayca veren biriyim. Ne yazık ki, beni kullanan insanlara güvenmiştim. Bunun bedelini ağır ödedim. Artık sadece ben artık oynamadığım zamanlarda da yanımda olanlara güveniyorum. Kariyerimde ilk kez, en iyi insanlarla birlikte olduğumu biliyorum."
Sonuç: Çevresini tamamen değiştirmesi ve yaşam tarzında radikal bir dönüşüm. "Her şeyi değiştirdim. Hayatımda, bana yakın olan insanlarla ilgili büyük kararlar aldım. Birçok şeyi değiştirdim ve saha dışında performansımı en üst düzeye çıkarmak için her şeyi yapıyorum," dedi ve şöyle devam etti: "Artık günde iki antrenman yapıyorum, bir beslenme danışmanım var ve erken yatıyorum. Hatta daha fazla su içiyorum. Sadece sahada değil, hayatımın her alanında kendimi daha iyi hissediyorum."
Dina Embibe, Krösche'nin tavsiyesini kabul etmedi
25 yaşındaki genç, bu konuda somut örnekler verdi: "Hayatımı baştan aşağı değiştirdim, danışmanımı değiştirdim ve sözde arkadaşlarımla olan ilişkilerimi suistimal ettim. Bana çoğu zaman sadece duymak istediklerim söylendi. Bu yanlıştı."
Bundan çıkardığı sonuç: "Sana karşı dürüst olan insanlarla birlikte olmalısın. Duymak istediklerini söylemeyenlerle. İnsanlar seni gerçekten seviyorsa, hoşuna gitse de gitmese de sana gerçeği söylerler. Bunu kalbime kazıdım."
Ayrıca, Eintracht'ın spor direktörü Markus Krösche'nin tavsiyesini dinlememiş olmaktan pişman olduğunu da belirtti. "Bana şöyle demişti: 'Çevrene dikkat et ve etrafını daha iyi insanlarla çevir.' Keşke bunu daha önce anlamış olsaydım. Ama bazen her şeyin bir sebebi vardır. Artık anladım ve bu, şu anki halime gelmeme yardımcı oldu," dedi Dina Ebimbe.
Dina Ebimbe'nin Frankfurt'ta bir geleceği var mı?
Eintracht'ın bir zamanlar Paris Saint-Germain'e 6,5 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Dina Ebimbe, Kasım 2024 ile Eylül 2025 arasında Frankfurt'ta sadece on bir dakika sahada kaldı. AS Monaco'ya planlanan kış transferi, son anda sağlık kontrolünde başarısızlıkla sonuçlandı.
Stade Brest'te başarılı bir kiralık dönem geçirmesine rağmen (26 maç, beş gol), her şey SGE'ye geri dönüşe işaret ediyor. Ligue 1'de 12. sırada yer alan kulübün 7 milyon avroluk satın alma opsiyonu olsa da, bugüne kadar en yüksek transfer ücreti 5 milyon avro olan bir kulüp için bu tutarı karşılamak neredeyse imkansız.
"Tam olarak bilmiyorum, ama öyle olacağını sanmıyorum. Muhtemelen önce Frankfurt'a geri döneceğim," dedi oyuncu. Frankfurt'ta ise farklı bir durumla karşılaşacak. Eski teknik direktör Dino Toppmöller yönetiminde tamamen kenara itilmişti, profesyonel takımla antrenmanlara bile çıkmasına izin verilmiyordu. Ancak Dina Ebimbe, yeni teknik yönetim altında ikinci bir şans için sabırsızlanıyor.
"Yeni bir insan olarak geri dönüyorum. (…) Frankfurt'u seviyorum, bu kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum. Benim için çok şey yaptılar, bunu inkar edemem. Bu yüzden kararlarına saygı duyuyorum," dedi.
Frankfurt'ta kendisine yer olmazsa bile, en azından hazırlıklı olduğunu düşünüyor: "Yeni teknik direktör altında bana bu şansı verirlerse, kesinlikle yüzde yüzümü vereceğim. Vermezlerse de, başka bir kulüp için en iyi durumda olmak için yine de elimden geleni yapacağım."