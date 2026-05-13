"Bunun bedelini ağır ödedim": Bundesliga takımından kiralık oyuncu, kariyeriyle ilgili şok edici bir itirafta bulundu

Eintracht'ın bir zamanlar Paris Saint-Germain'e 6,5 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Dina Ebimbe, Kasım 2024 ile Eylül 2025 arasında Frankfurt'ta sadece on bir dakika sahada kaldı. AS Monaco'ya planlanan kış transferi, son anda sağlık kontrolünde başarısızlıkla sonuçlandı.

Stade Brest'te başarılı bir kiralık dönem geçirmesine rağmen (26 maç, beş gol), her şey SGE'ye geri dönüşe işaret ediyor. Ligue 1'de 12. sırada yer alan kulübün 7 milyon avroluk satın alma opsiyonu olsa da, bugüne kadar en yüksek transfer ücreti 5 milyon avro olan bir kulüp için bu tutarı karşılamak neredeyse imkansız.

"Tam olarak bilmiyorum, ama öyle olacağını sanmıyorum. Muhtemelen önce Frankfurt'a geri döneceğim," dedi oyuncu. Frankfurt'ta ise farklı bir durumla karşılaşacak. Eski teknik direktör Dino Toppmöller yönetiminde tamamen kenara itilmişti, profesyonel takımla antrenmanlara bile çıkmasına izin verilmiyordu. Ancak Dina Ebimbe, yeni teknik yönetim altında ikinci bir şans için sabırsızlanıyor.

"Yeni bir insan olarak geri dönüyorum. (…) Frankfurt'u seviyorum, bu kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum. Benim için çok şey yaptılar, bunu inkar edemem. Bu yüzden kararlarına saygı duyuyorum," dedi.

Frankfurt'ta kendisine yer olmazsa bile, en azından hazırlıklı olduğunu düşünüyor: "Yeni teknik direktör altında bana bu şansı verirlerse, kesinlikle yüzde yüzümü vereceğim. Vermezlerse de, başka bir kulüp için en iyi durumda olmak için yine de elimden geleni yapacağım."