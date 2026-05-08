"Bunun arkasında birileri var" - Federico Valverde, Aurelien Tchouameni ile yaşanan tartışmanın "abartıldığını" iddia ederken, Real Madrid yıldızı hastaneye kaldırılma nedenini açıkladı
Antrenman sırasında yaşanan gerginlikler üzerine Real Madrid takım arkadaşları arasında çatışma çıktı
Valverde, Real Madrid’in Valdebebas antrenman tesislerinde Tchouameni ile yaşadığı iddia edilen kavgaya ilişkin spekülasyonlara yanıt verdi. Valverde bu hafta hastaneye kaldırılmıştı ve haberlerde, bu durumun ikisi arasında yaşanan fiziksel bir kavga sonucu ortaya çıktığı ve Uruguaylı orta saha oyuncusunun başından yaralandığı iddia ediliyordu. Ancak oyuncu, sosyal medyada paylaştığı bir açıklamayla bu iddiaları derhal yalanladı.
Valverde, anlaşmazlığı ve kazayı açıklıyor
27 yaşındaki oyuncu, antrenman sırasında gerginliğin tırmandığını kabul etti ancak bu anlaşmazlığın hiçbir zaman kavgaya dönüşmediğini vurguladı. Orta saha oyuncusu, yoğun bir sezonun getirdiği yorgunluk ve hayal kırıklığı nedeniyle duyguların yoğunlaştığını açıkladı. Valverde'ye göre, bu tür anlaşmazlıklar soyunma odalarında sıkça yaşanır ancak genellikle özel kalır.
"Dün antrenman sırasında bir takım arkadaşımla bir olay yaşadım. Müsabakalardan kaynaklanan yorgunluk ve hayal kırıklığı, her şeyi abartılı hale getirdi," diye Instagram'da yazdı. "Normal bir soyunma odasında bu tür şeyler olabilir ve genellikle kamuoyuna yansımadan içerde çözülür. Açıkça görülüyor ki, burada biri dedikodular yayıyor ve bu durum, Real Madrid'in her zaman mercek altında olduğu, şampiyonluksuz bir sezonla birleşince her şeyi abartılı göstermiş oldu."
"Bugün yine bir anlaşmazlık yaşadık. Tartışma sırasında yanlışlıkla alnımı masaya çarptım ve rutin bir hastane ziyareti gerektiren küçük bir kesik oluştu. Bu durumla ilgili öfkem, bazılarımızın sezonun sonuna kadar zorlanarak, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken gördüğüm hayal kırıklığı, beni bir takım arkadaşımla tartışma noktasına itti."
Zorlu bir sezonun ortasında özür
Bu olay, sezonu kupasız bitirme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve kısa süre önce Şampiyonlar Ligi'nden elenen Real Madrid için hayal kırıklığı dolu bir sezonun ortasında meydana geldi. Valverde, bu durumun sezonun yarattığı duygusal yükü yansıttığını kabul etti ve olayın yol açtığı tartışmalar için özür diledi.
Valverde şunları ekledi: "Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm çünkü bu durum beni incitiyor, yaşadığımız bu an beni incitiyor. Real Madrid hayatımdaki en önemli şeylerden biri ve buna kayıtsız kalamam. Sonuç, anlamsız bir kavgayla sonuçlanan bir dizi olayın birikimidir; bu da imajımı zedeliyor ve onların uydurup, iftira atıp, bir kazaya körükle ateş ekleyecekleri şüphesine yer bırakıyor."
"Saha dışında yaşayabileceğimiz herhangi bir anlaşmazlığın sahada ortadan kalktığına hiç şüphem yok ve stadyumda bunu savunmam gerekirse, ilk ben yaparım. Sezon sonuna kadar konuşmayacaktım. Şampiyonlar Ligi'nden elendik ve öfkemle kırgınlığımı kendime sakladım. Bir yılı daha boşa harcadık ve gösterebileceğim tek yüzüm sahadaki yüzümken sosyal medyada paylaşım yapma konumunda değildim ve bence bunu yaptım."
"Bu yüzden, tıbbi kararlar nedeniyle bir sonraki maça çıkmamı engelleyen bu durumu yaşayan en üzgün ve en çok acı çeken kişi benim. Her zaman sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yaptım ve bunu yapamamak beni herkesten daha çok üzüyor. Kulübüm ve takım arkadaşlarımın gerekli gördüğü her türlü kararda işbirliği yapmaya hazırım. Teşekkür ederim."
İç disiplin işlemi
Los Blancos, kısa ama net bir açıklamayla bu iki oyuncuya karşı disiplin soruşturması açmaya karar verdiklerini doğruladı. Haberlere göre hem Valverde hem de Tchouameni, bu hafta sonu Barcelona ile oynanacak El Clásico maçında forma giyemeyecek.