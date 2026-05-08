27 yaşındaki oyuncu, antrenman sırasında gerginliğin tırmandığını kabul etti ancak bu anlaşmazlığın hiçbir zaman kavgaya dönüşmediğini vurguladı. Orta saha oyuncusu, yoğun bir sezonun getirdiği yorgunluk ve hayal kırıklığı nedeniyle duyguların yoğunlaştığını açıkladı. Valverde'ye göre, bu tür anlaşmazlıklar soyunma odalarında sıkça yaşanır ancak genellikle özel kalır.

"Dün antrenman sırasında bir takım arkadaşımla bir olay yaşadım. Müsabakalardan kaynaklanan yorgunluk ve hayal kırıklığı, her şeyi abartılı hale getirdi," diye Instagram'da yazdı. "Normal bir soyunma odasında bu tür şeyler olabilir ve genellikle kamuoyuna yansımadan içerde çözülür. Açıkça görülüyor ki, burada biri dedikodular yayıyor ve bu durum, Real Madrid'in her zaman mercek altında olduğu, şampiyonluksuz bir sezonla birleşince her şeyi abartılı göstermiş oldu."

"Bugün yine bir anlaşmazlık yaşadık. Tartışma sırasında yanlışlıkla alnımı masaya çarptım ve rutin bir hastane ziyareti gerektiren küçük bir kesik oluştu. Bu durumla ilgili öfkem, bazılarımızın sezonun sonuna kadar zorlanarak, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken gördüğüm hayal kırıklığı, beni bir takım arkadaşımla tartışma noktasına itti."