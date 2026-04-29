"Bunu yapmaya cesaret etmek lazım!" Bayern kalecisi Manuel Neuer ile PSG'nin top toplayıcısı arasında yaşanan gergin an

"Bunu önce GOAT Manuel Neuer'e karşı cesaret edebilmek gerekir," diye yorumladı yayın hizmeti, yayınlanan videonun altına. Neuer ile top toplayıcı arasındaki karşılaşmanın maçın hangi dakikasında gerçekleştiği belli değil. Ancak, Bayern için Budapeşte'deki Şampiyonlar Ligi finaline giden kapının, ara skorun 2-5 geride olmasına rağmen hâlâ açık olduğu kesin.

Almanya'nın rekor şampiyonu, tarihi bir yarı final ilk maçında bir kez daha geri döndü ve 6 Mayıs'ta Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçına 4-5'lik küçük bir dezavantajla gidiyor. 58. dakikada Ousmane Dembele'nin muhteşem bir şekilde Paris'in beşinci golünü attığında, Bayern için aşılması gereken dağ çok yüksek görünüyordu.

Ancak Neuer, bunu öyle görmediğini vurguladı. "Bu beşinci golün ardından birkaç oyuncunun yanına gittim. Burada hala bir şeyler başarabileceğimize, en azından skoru iyileştirebileceğimize inandım," dedi maçtan sonra. O anda önceliği beden diline vermişti, "şimdi pes etmediğimizi veya vazgeçmediğimizi göstermek için".