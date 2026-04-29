Manuel Neuer
Jonas Rütten

"Bunu yapmaya cesaret etmek lazım!" Bayern kalecisi Manuel Neuer ile PSG'nin top toplayıcısı arasında yaşanan gergin an

FC Bayern ile PSG arasındaki maçın ortasında Manuel Neuer, Paris ekibinden bir top toplayıcıyla tartışmaya girdi.

Yayıncı Amazon Prime'ın videosunda, FC Bayern'in kalecisinin, rekor şampiyonun kalesinin arkasında duran Paris Saint-Germain'in top toplayıcısına uzattığı eliyle topu istediği görülüyor.

Ancak top toplayıcı, topu Neuer'e verme niyetinde değil, bunun yerine ayağıyla topu geri çekiyor. 40 yaşındaki kaleci, top toplayıcıya defalarca sesleniyor, ancak top toplayıcı bunu neredeyse hiç umursamıyor, sadece Neuer'e sorgulayan bir bakış atıyor ve başını kısa bir süre sallıyor. Neuer, tamamen sinirlenerek arkasını dönüyor, şaşkınlıkla ağzını büküyor ve uzaklaşıyor. 

  • "Bunu önce GOAT Manuel Neuer'e karşı cesaret edebilmek gerekir," diye yorumladı yayın hizmeti, yayınlanan videonun altına. Neuer ile top toplayıcı arasındaki karşılaşmanın maçın hangi dakikasında gerçekleştiği belli değil. Ancak, Bayern için Budapeşte'deki Şampiyonlar Ligi finaline giden kapının, ara skorun 2-5 geride olmasına rağmen hâlâ açık olduğu kesin.

    Almanya'nın rekor şampiyonu, tarihi bir yarı final ilk maçında bir kez daha geri döndü ve 6 Mayıs'ta Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçına 4-5'lik küçük bir dezavantajla gidiyor. 58. dakikada Ousmane Dembele'nin muhteşem bir şekilde Paris'in beşinci golünü attığında, Bayern için aşılması gereken dağ çok yüksek görünüyordu. 

    Ancak Neuer, bunu öyle görmediğini vurguladı. "Bu beşinci golün ardından birkaç oyuncunun yanına gittim. Burada hala bir şeyler başarabileceğimize, en azından skoru iyileştirebileceğimize inandım," dedi maçtan sonra. O anda önceliği beden diline vermişti, "şimdi pes etmediğimizi veya vazgeçmediğimizi göstermek için".

    FC Bayern'in PSG'ye karşı geriye dönüş mücadelesinde Neuer, kendi hatası olmaksızın bir olumsuz rekor kırdı

    Takım arkadaşları da sonrasında tam olarak bunu yapmadı. Dayot Upamecano, Joshua Kimmich’in serbest vuruşunun ardından kafayla topu ağlara göndererek skoru 3-5’e getirdi; olağanüstü bir performans sergileyen Luis Diaz ise Harry Kane’in muhteşem pasının ardından farkı 2’ye indirdi. Sonuç olarak, Neuer’in Şampiyonlar Ligi’nde pek de gurur verici olmayan bir rekor kırmış olması da o kadar önemli olmadı.

    2010 yılında ayrıntılı veri kaydı tutulmaya başlandığından bu yana ilk kez, bir kaleci Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bir eleme maçında tek bir kurtarış bile yapamadan beş gol yedi. Ancak bunun suçlusu Neuer değildi.

    "Golleri gördünüz. Böyle durumlarda bir golü kurtarmak zor. İki kez çok az farkla kaçırdım, belki ulaşabilirdim ya da (topa; ed. notu) dokunabilirdim," diye açıkladı maçın ardından. Devre arasına kısa süre kala Dembele'nin 2-3'ü getiren penaltısında da Neuer doğru köşedeydi, ancak topu geçmek zorunda kaldı.

    "Beş gol elbette savunmayı ve kaleciyi rahatsız eder, bu açık. Ama kafamızı kuma gömmüyoruz. İleriye bakıyoruz," diye vurgulayan Neuer, bir hafta sonra Allianz Arena'da kendi seyircisi önünde oynanacak rövanş maçı için kendinden emin olduğunu gösterdi: "Eğer formumuzda olursak, savunmaya zarar verebiliriz. Ve defansif olarak da bugün yaptığımızdan daha iyisini yapabiliriz."

    Ve Allianz Arena'da en azından kendi top toplayıcılarına güvenebilir.

