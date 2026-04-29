"Bunu yapmaya cesaret etmek lazım!" Bayern kalecisi Manuel Neuer ile PSG'nin top toplayıcısı arasında yaşanan gergin an

Takım arkadaşları da sonrasında tam olarak bunu yapmadı. Dayot Upamecano, Joshua Kimmich’in serbest vuruşunun ardından kafayla topu ağlara göndererek skoru 3-5’e getirdi; olağanüstü bir performans sergileyen Luis Diaz ise Harry Kane’in muhteşem pasının ardından farkı 2’ye indirdi. Sonuç olarak, Neuer’in Şampiyonlar Ligi’nde pek de gurur verici olmayan bir rekor kırmış olması da o kadar önemli olmadı.
2010 yılında ayrıntılı veri kaydı tutulmaya başlandığından bu yana ilk kez, bir kaleci Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bir eleme maçında tek bir kurtarış bile yapamadan beş gol yedi. Ancak bunun suçlusu Neuer değildi.
"Golleri gördünüz. Böyle durumlarda bir golü kurtarmak zor. İki kez çok az farkla kaçırdım, belki ulaşabilirdim ya da (topa; ed. notu) dokunabilirdim," diye açıkladı maçın ardından. Devre arasına kısa süre kala Dembele'nin 2-3'ü getiren penaltısında da Neuer doğru köşedeydi, ancak topu geçmek zorunda kaldı.
"Beş gol elbette savunmayı ve kaleciyi rahatsız eder, bu açık. Ama kafamızı kuma gömmüyoruz. İleriye bakıyoruz," diye vurgulayan Neuer, bir hafta sonra Allianz Arena'da kendi seyircisi önünde oynanacak rövanş maçı için kendinden emin olduğunu gösterdi: "Eğer formumuzda olursak, savunmaya zarar verebiliriz. Ve defansif olarak da bugün yaptığımızdan daha iyisini yapabiliriz."
Ve Allianz Arena'da en azından kendi top toplayıcılarına güvenebilir.