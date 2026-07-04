AFP
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"Bunu yapmak zorundaydım!" - Mohamed Salah, Mısır'ın Avustralya'yı penaltı atışlarında mağlup ettiği Dünya Kupası maçında cüretkar bir Panenka vuruşuyla gol attı
Firavunlar tarihi bir tur atlamayı başardı
Mısır, zorlu bir penaltı atışları serisinde dirençli Avustralya takımını mağlup ederek turnuvada bir sonraki tura yükseldi. Firavunlar, ilk olarak Emam Ashour’un golüyle öne geçmişti, ancak ikinci yarıda Mohamed Hany’nin kendi kalesine attığı gol, bu dar avantajı ortadan kaldırdı. Uzatma süresi de iki takım arasında bir fark yaratamayınca, Avustralyalı oyuncular Harry Souttar ve Lucas Herrington’ın penaltı kaçırmaları, Hossam Abdelmaguid’in belirleyici penaltıyı gole çevirmesine olanak sağladı ve Mısır, penaltı atışlarını 4-2 kazanarak turu geçti.
- AFP
Salah, cesur Panenka vuruşunu açıklıyor
Gergin bir penaltı atışları mücadelesinde, deneyimli kaptan yedek kaleci Mat Ryan’ın karşısına çıktı ve ortadan muhteşem bir çip vuruşu yaptı.
Karışık bölgede bu hesaplı riskini değerlendiren ve Reds'ten ayrıldıktan sonra şu anda serbest oyuncu statüsünde olan Liverpool efsanesi, genç takım arkadaşlarına örnek olarak liderlik etme sorumluluğunu vurguladı.
Salah şöyle konuştu: "Bunu yapacak biri varsa, o da bendim. Diğerlerinden daha deneyimliyim ve onlara güven vermek istedim. Son dakikada karar verdim; bunun benim son Dünya Kupam olup olmayacağını bilmiyorum, ama bunu yapmak zorundaydım."
Ülkesini turnuvanın eleme turlarında tarihindeki ilk zaferine taşıyan forvet, bu başarının ardındaki muazzam yükün tam olarak farkındaydı.
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bu tarih yazıldı. Maçtan önce takım arkadaşlarıma, burasının oynayabileceğiniz en büyük sahne olduğunu, bu yüzden tadını çıkarın ve baskının sizi etkilemesine izin vermeyin dedim. Maçı kazanmayı başardığımız için mutluyum. Onlar için şanssızlık oldu, penaltılarda kaybettiler. Ama bugün tarih yazdığımız için mutluyum."
Mısır, Afrika’nın seçkinleri arasına katıldı
Bu olağanüstü zafer, futbol tarihinde anıtsal bir dönüm noktası oluşturarak Mısır’ı, Dünya Kupası eleme turlarını geçmeyi başaran tarihteki beşinci Afrika ülkesi haline getirdi. Bu sonuçla Mısır, Kamerun, Senegal, Gana ve Fas’ın yanına katılarak bu başarıya imza attı; Firavunlar, dünya sahnesinde uzun süredir devam eden psikolojik bir engeli aşmayı başardı.
- (C)Getty Images
Devasa bir nakavt mücadelesi bekliyor
Takım, turnuvanın devlerinden Arjantin ile oynayacağı zorlu ve heyecan verici son 16 turu maçına hazırlanırken, duygusal olarak bir an önce toparlanmak zorunda. Güney Amerika devi, Yeşil Burun Adaları ile oynadığı gergin ve beş golün atıldığı heyecan dolu maçtan galip çıkarak bir üst tura yükseldi. Favorilerin aksine bu turnuvada sürpriz bir performans sergileyen takımın yoluna devam edebilmesi için, sağlam bir savunma düzeni sergilemesi ve efsanevi kaptanları aracılığıyla kontratak fırsatlarını iyi değerlendirmesi hayati önem taşıyacak.
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