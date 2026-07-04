"Bunu yapmak zorundaydım!" - Mohamed Salah, Mısır'ın Avustralya'yı penaltı atışlarında mağlup ettiği Dünya Kupası maçında cüretkar bir Panenka vuruşuyla gol attı

Gergin bir penaltı atışları mücadelesinde, deneyimli kaptan yedek kaleci Mat Ryan’ın karşısına çıktı ve ortadan muhteşem bir çip vuruşu yaptı.

Karışık bölgede bu hesaplı riskini değerlendiren ve Reds'ten ayrıldıktan sonra şu anda serbest oyuncu statüsünde olan Liverpool efsanesi, genç takım arkadaşlarına örnek olarak liderlik etme sorumluluğunu vurguladı.

Salah şöyle konuştu: "Bunu yapacak biri varsa, o da bendim. Diğerlerinden daha deneyimliyim ve onlara güven vermek istedim. Son dakikada karar verdim; bunun benim son Dünya Kupam olup olmayacağını bilmiyorum, ama bunu yapmak zorundaydım."

Ülkesini turnuvanın eleme turlarında tarihindeki ilk zaferine taşıyan forvet, bu başarının ardındaki muazzam yükün tam olarak farkındaydı.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bu tarih yazıldı. Maçtan önce takım arkadaşlarıma, burasının oynayabileceğiniz en büyük sahne olduğunu, bu yüzden tadını çıkarın ve baskının sizi etkilemesine izin vermeyin dedim. Maçı kazanmayı başardığımız için mutluyum. Onlar için şanssızlık oldu, penaltılarda kaybettiler. Ama bugün tarih yazdığımız için mutluyum."