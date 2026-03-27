"Bunu yapan kişi Gio olmalı" - Freddy Adu, Reyna'nın eşsiz yeteneklerinin ABD Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda başarıya ulaşması için hayati önem taşıdığına inanıyor
Reyna, liderlik yükünü Pulisic ve McKennie ile paylaşmalı
Christian Pulisic ve Weston McKennie gibi Avrupa’da kendini kanıtlamış oyunculara başvurabilecek durumda olsa da, ABD birkaç kişiye aşırı derecede bel bağlayamaz. Yaratıcılık ve gol tehdidi yaratma sorumluluğu, birçok oyuncunun omuzlarında paylaşılmalıdır.
İşte burada, Amerikan futbolunun bugüne kadar yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan biri olan Reyna devreye giriyor. Beklentileri karşılama baskısını çok iyi bilen Adu, şöyle diyor: “Her şeyi birbirine bağlayabilen bir ofansif orta saha oyuncusuna büyük bir inanç besliyorum. Bu yüzden her zaman Gio'nun bunu yapması gerektiğini söyledim.”
Artık görev belirlendi: Şu anda Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Reyna, ABD Milli Takımı için maçı değiştirebilecek bir seçenek olabileceğini kanıtlamak zorunda.
Reyna'nın ABD Erkek Milli Takımı için neden çok önemli bir rol oynayabileceği
Bu yaz ABD'nin başarılı olması için iyi performans göstermesi gereken oyuncuları seçmesi istendiğinde, Adu – Dünya Kupası bahis sitesi aracılığıyla GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Bence o Pulisic. Bence o gerçekten iyi oynadığında, takım da bundan besleniyor gibi hissediyorum. O, takımın en iyi oyuncusu. En iyi oyuncunuz, en önemli oyuncunuz formda olduğunda, yerinde olduğunda ve iyi oynadığında, bu tüm takıma yayılır ve herkes iyi oynamak için çaba gösterir. Bence o, tam da o oyuncu.
“Her şeyi birbirine bağlayabilen bir ofansif orta saha oyuncusuna büyük bir inanç besliyorum. İşte bu yüzden her zaman Gio'nun bunu yapması gerektiğini söyledim. Tüm bunları yapabilecek beceriye sahip olan kişi o. Ancak şu anda oynamıyor ve bu büyük bir sorun.
“Dünya Kupası'na girerken formda olmalısınız. Sonuçta bu bir Dünya Kupası. Bu yüzden zor olacak çünkü hücumu açabilen, Pulisic'i, McKennie'yi ve [Folarin] Balogun'u açabilen kişi o.”
Reyna, kulüpte yeterince süre alamadığı için sahada daha fazla süreye ihtiyaç duyuyor
Reyna bu sezon Gladbach formasıyla 16 maça çıktı, ancak en son 17 Ocak'ta sahaya çıktı ve ilk 11'de yer bulması zor oldu. Pochettino, onun şüphesiz potansiyeline güvenmeye devam ettiği için, Belçika ve Portekiz ile oynanacak hazırlık maçlarında yine ona şans verdi.
Reyna'nın Dünya Kupası başlamadan önce her hazırlık maçında forma giymesi gerekip gerekmediği sorulduğunda Adu, “Bence evet, çünkü sahada süre alması gerekiyor. Maç formuna ve kondisyonuna kavuşması gerekiyor.
“Oynamadığınız zaman durum farklıdır. Sürekli antrenman yapıp iyi çalışmakla, sahada olmak ve maç formuna sahip olmak arasında fark vardır. Bu tamamen farklıdır. Bu yüzden buna ihtiyacı var. Eğer bunu başaramazsa, Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alması zor olacak.”
Pochettino, Reyna'ya güvenini sürdürecek mi?
Reyna, 2022 Dünya Kupası sırasında ve hemen sonrasında zor bir dönem geçirdi; zira eski ABD Milli Takımı teknik direktörü Gregg Berhalter ile olan iş ilişkisi mercek altına alınmıştı. Pochettino ile ise daha iyi bir uyum içinde olduğu görülüyor.
ABD'nin Dünya Kupası macerası sona erene kadar sözleşmesi olan Arjantinli teknik adamın Reyna'ya güvenmeye devam edip etmeyeceği sorulduğunda Adu, "Poch'un Gio'ya açık olacağını düşünüyorum. Onu son kadroya dahil etti, yani hala açık. Gio oynamasa da onu kadroya aldı, bu da Gio için iyiye işaret.
“Onun aklında Gio'nun olduğunu düşünüyorum. Ve Gio'nun takıma neler katabileceğini fark ettiğini düşünüyorum. Yani şu anda, Gio'nun elinden gelenin en iyisini yapıp kendini en iyi forma sokması, takıma girmeyi başarması ve biraz süre alması gerekiyor. Mümkün olduğunca fazla süre almalı.”
ABD Milli Takımı, Cumartesi günü Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşacak. Takım, Cristiano Ronaldo'nun yer almayacağı Portekiz ile oynayacağı maç için de aynı stadyumda kalacak. Senegal ve Almanya ile oynanacak iki önemli hazırlık maçı daha, Pochettino'nun takımını Dünya Kupası finallerine taşıyacak ve bu süreçte Reyna, oyununda yeniden parlamaya başlayabilir.