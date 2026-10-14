AFP
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“Bunu yapacaklarını biliyorduk”: Diego Simeone, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi galibiyetinde Manchester United'ın zaafından nasıl yararlandığını açıkladı
Manchester United, Madrid'de cezalandırıldı
Manchester United'ın galibiyet hasreti beş maça çıkarken takım, İspanya'nın başkentinde ağır bir yenilgi aldı. Henüz 50 saniye dolmadan savunma arkasına atılan topa koşan Alex Baena, Pablo Barios'u buldu ve konuk ekip geriye düştü.
Michael Carrick'in ekibi oyuna ortak olmakta zorlandı. İlk yarının sonlarına doğru Johnny Cardoso'nun golü elle oynama gerekçesiyle iptal edilince bir tehlikeyi atlattı. Ancak ikinci yarının ortalarında Leny Yoro, Jonathan David'i düşürdüğü için doğrudan kırmızı kart görünce United'ın işi imkânsız hâle geldi. Sadece beş dakika sonra Ademola Lookman, dönen topu ağlara göndererek ev sahibinin farkı ikiye çıkarmasını ve üç puanı almasını sağladı.
- ZUMA Press Wire
Yüksek presi aşmak
Son düdüğün ardından konuşan Simeone, takımının United'ın savunma düzenini nasıl aştığını anlattı. Atletico Madrid teknik direktörü gazetecilere, “İlk golü bularak maça etkili başlama şansını yakaladık. Güzel bir organizasyondu” dedi. “Önde baskı yapacaklarını biliyorduk, bunu iyi yapıyorlar. Ama ilk baskıyı aşarsak tehlikeli bölgelere girebileceğimizi de biliyorduk. Kanatlardan onlara zarar verebileceğimizin farkındaydık.”
Arjantinli teknik direktör, takımının üstünlüğü göz önüne alındığında galibiyet farkının daha büyük olabileceğini düşündü. Simeone, “Skor farkını artıracak fırsatlarımız vardı” diye ekledi. “İlk yarıda bir tehlikeli pozisyon buldular ama daha iyi oynayan ve daha fazla fırsat yakalayan taraf bizdik. Takım sürekli daha fazlasını aradı.”
Karışık tepkiler ve geri dönen yıldızlar
Atletico, Liverpool’a yenildiğinden bu yana üst üste beşinci galibiyetini kutlarken gece Julian Alvarez için bütünüyle olumlu geçmedi. Kulübün yaz aylarında Barcelona’ya istediği transferi engellediği forvet, 71. dakikada oyundan alınırken yuhalandı.
Simeone, taraftarların tepkisi sorulduğunda “Taraftarların yaptıkları, oyuncuların ortaya koyduklarıyla ilgili,” dedi. “Oyuncuların en iyi performansını görmek istiyorlar ve Julian da bunu ortaya koyuyor. Bugün gol atma fırsatı buldu. Görmek istediğimiz oyuncuya giderek yaklaşıyor. Ona ihtiyacımız var.”
Teknik direktör, yazın geçirdiği ayak bileği ameliyatının ardından iyileşip başarılı performanslar sergileyen orta saha oyuncusu Cardoso’yu da övdü. Simeone, Amerikalı oyuncu için “Çok iyi bir dönemden geçiyor,” dedi. “Real Sociedad maçımızda oyuna girdi ve yüksek seviyede oynamaya başladı. O oyuncuya ihtiyacımız var. Kulübün transfer etmek istediği oyuncu bu.”
- Getty Images Sport
Carrick için kritik dönem
Bu hafta sonu ezeli rakibi Leeds'e yapacağı kritik lig deplasmanı öncesinde Carrick üzerindeki baskı hızla artıyor. Old Trafford'daki ortam zaten gergin; bu gerginliği Lisandro Martinez'in maç sonrası kulüp yönetimine yönelttiği sert eleştiriler daha da artırdı.
Yenilgiye rağmen United, Sabah karşısında aldığı 4-0'lık ilk maç galibiyeti sayesinde Şampiyonlar Ligi puan tablosunda averajla Atletico'nun üzerinde kalmayı sürdürüyor. Manchester United, gelecek hafta Cesc Fabregas'ın Como'suna konuk olduğunda yeniden çıkışa geçmeyi çok isterken yükselişteki Atletico, Stuttgart'la karşılaşmak için Almanya'ya gidecek.
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