Atletico, Liverpool’a yenildiğinden bu yana üst üste beşinci galibiyetini kutlarken gece Julian Alvarez için bütünüyle olumlu geçmedi. Kulübün yaz aylarında Barcelona’ya istediği transferi engellediği forvet, 71. dakikada oyundan alınırken yuhalandı.

Simeone, taraftarların tepkisi sorulduğunda “Taraftarların yaptıkları, oyuncuların ortaya koyduklarıyla ilgili,” dedi. “Oyuncuların en iyi performansını görmek istiyorlar ve Julian da bunu ortaya koyuyor. Bugün gol atma fırsatı buldu. Görmek istediğimiz oyuncuya giderek yaklaşıyor. Ona ihtiyacımız var.”

Teknik direktör, yazın geçirdiği ayak bileği ameliyatının ardından iyileşip başarılı performanslar sergileyen orta saha oyuncusu Cardoso’yu da övdü. Simeone, Amerikalı oyuncu için “Çok iyi bir dönemden geçiyor,” dedi. “Real Sociedad maçımızda oyuna girdi ve yüksek seviyede oynamaya başladı. O oyuncuya ihtiyacımız var. Kulübün transfer etmek istediği oyuncu bu.”



