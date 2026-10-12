Yalnızca 8,37 saniyede gelen bu gol, Karim Bellarabi ile Kevin Volland'ın sırasıyla 2014 ve 2015'te kaydettiği, uzun yıllardır kırılamayan dokuz saniyelik rekoru geride bıraktı. Bu tarihi anla Almanya'nın en üst liginde nasıl bir yer edindiğinin farkında olan orta saha oyuncusu şunları ekledi: "Ama şimdi, maçtan sonra, bunu yavaş yavaş idrak etmeye başlıyorum. Böylesine büyük bir olayın parçası olmak, adının rekor kitaplarına kazınması tarif edilemez bir duygu. Yakın zamanda kimsenin bu rekoru kıracağını sanmıyorum."