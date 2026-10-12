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imago-sport-1084312420.jpgJan Huebner
Adhe Makayasa
Çeviri:

“Bunu yakın zamanda kimsenin kıracağını sanmıyorum”: Augsburg forması giyen Robin Fellhauer, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer’e attığı rekor kıran golü değerlendirdi

R. Fellhauer
M. Neuer
Augsburg - Bayern Münih
Augsburg
Bayern Münih
Bundesliga

Cumartesi öğleden sonra Bundesliga rekorları yeniden yazıldı. Augsburg, birçok taraftar henüz yerine oturmadan gelen golle Bayern Münih’i şaşkına çevirdi. Fırsatın değerlendirildiği o an, Alman devini sarsarken daha önce pek tanınmayan bir orta saha oyuncusunu ilgi odağına taşıdı.

  • Favori gösterilmeyenler savunma hatasını fırsata çevirdi

    Fellhauer, Bundesliga tarihine adını başlama vuruşunun hemen ardından Bayern Münih'i şoke ederek yazdırdı. Bayern'in bu duruma düşmesinde kendi hatası da vardı: Hatalı bir geri pas, savunmasını ceza sahasında anında baskı altına soktu. Fırsatı gören orta saha oyuncusu, tecrübeli kalecinin etkisiz uzaklaştırma vuruşunu blokladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi.


  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Tarihi dönüm noktası orta saha oyuncusunu şaşkına çevirdi

    Golü atan oyuncu, yaşadığı gerçeküstü anın etkisindeydi. Başarısının büyüklüğünü ancak maçın başlarında oyun bir sakatlık nedeniyle durduğunda takım arkadaşı kendisine haberi verince fark etti. Bundesliga'ya konuşan ev sahibi ekibin kahramanı şaşkınlığını gizleyemedi: “İlk sakatlık molasında Gregor yanıma gelip ‘Tebrikler, artık içkileri sen ısmarlıyorsun’ diyene kadar fark etmemiştim bile. Ancak o zaman bir şey olduğunu anladım.”

  • Almanya'nın rekorlar kitabı yeni bir ismi ağırlıyor

    Yalnızca 8,37 saniyede gelen bu gol, Karim Bellarabi ile Kevin Volland'ın sırasıyla 2014 ve 2015'te kaydettiği, uzun yıllardır kırılamayan dokuz saniyelik rekoru geride bıraktı. Bu tarihi anla Almanya'nın en üst liginde nasıl bir yer edindiğinin farkında olan orta saha oyuncusu şunları ekledi: "Ama şimdi, maçtan sonra, bunu yavaş yavaş idrak etmeye başlıyorum. Böylesine büyük bir olayın parçası olmak, adının rekor kitaplarına kazınması tarif edilemez bir duygu. Yakın zamanda kimsenin bu rekoru kıracağını sanmıyorum."

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    Firari liderler kovalamaca sırasında tökezledi

    Çalkantılı geçen ve 2-2 biten maçta Vincent Kompany'nin ekibi, 13 puanla ikinci sırada bulunan Borussia Dortmund'la arasındaki farkı kapatma fırsatını kaçırdı. Bayern, ligdeki ilk beş maçından yalnızca 11 puan çıkarabildi ve rakibinin iki puan gerisinde kaldı. Kendi hatalarından kaynaklanan bu savunma zaafları, lig ve Avrupa maçlarının yoğunlaşmasıyla birlikte her sezon zirveye oynayan Bayern için ciddi bir uyarı niteliğinde.

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