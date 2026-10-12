Jan Huebner
Çeviri:
“Bunu yakın zamanda kimsenin kıracağını sanmıyorum”: Augsburg forması giyen Robin Fellhauer, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer’e attığı rekor kıran golü değerlendirdi
Favori gösterilmeyenler savunma hatasını fırsata çevirdi
Fellhauer, Bundesliga tarihine adını başlama vuruşunun hemen ardından Bayern Münih'i şoke ederek yazdırdı. Bayern'in bu duruma düşmesinde kendi hatası da vardı: Hatalı bir geri pas, savunmasını ceza sahasında anında baskı altına soktu. Fırsatı gören orta saha oyuncusu, tecrübeli kalecinin etkisiz uzaklaştırma vuruşunu blokladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi.
- Getty Images Sport
Tarihi dönüm noktası orta saha oyuncusunu şaşkına çevirdi
Golü atan oyuncu, yaşadığı gerçeküstü anın etkisindeydi. Başarısının büyüklüğünü ancak maçın başlarında oyun bir sakatlık nedeniyle durduğunda takım arkadaşı kendisine haberi verince fark etti. Bundesliga'ya konuşan ev sahibi ekibin kahramanı şaşkınlığını gizleyemedi: “İlk sakatlık molasında Gregor yanıma gelip ‘Tebrikler, artık içkileri sen ısmarlıyorsun’ diyene kadar fark etmemiştim bile. Ancak o zaman bir şey olduğunu anladım.”
Almanya'nın rekorlar kitabı yeni bir ismi ağırlıyor
Yalnızca 8,37 saniyede gelen bu gol, Karim Bellarabi ile Kevin Volland'ın sırasıyla 2014 ve 2015'te kaydettiği, uzun yıllardır kırılamayan dokuz saniyelik rekoru geride bıraktı. Bu tarihi anla Almanya'nın en üst liginde nasıl bir yer edindiğinin farkında olan orta saha oyuncusu şunları ekledi: "Ama şimdi, maçtan sonra, bunu yavaş yavaş idrak etmeye başlıyorum. Böylesine büyük bir olayın parçası olmak, adının rekor kitaplarına kazınması tarif edilemez bir duygu. Yakın zamanda kimsenin bu rekoru kıracağını sanmıyorum."
- Eibner
Firari liderler kovalamaca sırasında tökezledi
Çalkantılı geçen ve 2-2 biten maçta Vincent Kompany'nin ekibi, 13 puanla ikinci sırada bulunan Borussia Dortmund'la arasındaki farkı kapatma fırsatını kaçırdı. Bayern, ligdeki ilk beş maçından yalnızca 11 puan çıkarabildi ve rakibinin iki puan gerisinde kaldı. Kendi hatalarından kaynaklanan bu savunma zaafları, lig ve Avrupa maçlarının yoğunlaşmasıyla birlikte her sezon zirveye oynayan Bayern için ciddi bir uyarı niteliğinde.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun