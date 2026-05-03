Franz, antrenör Burkardt'ın yardımcı antrenörü Jan Fießer aracılığıyla Riera'nın fiziksel kondisyon değerlerine yönelik eleştiriler ilettikten sonra, onun danışmanını spor direktörü Markus Krösche'ye gönderip Riera hakkında şikayette bulunmasını hiç anlayamıyor.
Çeviri:
"Bunu son derece utanç verici buluyorum": Jonathan Burkardt, Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Albert Riera'yla ilgili skandal nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı
"Burkardt'ın danışmanını bu konuda bilgilendirip, durumu açıklığa kavuşturmasını istemesi - bunu son derece utanç verici buluyorum," dedi 2009'dan 2011'e kadar kendisi de Frankfurt'ta forma giymiş olan Franz, Pazar günü Sport1'in"Doppelpass" programında. 44 yaşındaki Franz, VfL Wolfsburg'da profesyonel kariyerinin ilk dönemlerinden bir anekdotla, Burkardt'ın Riera'nın davranışına verdiği tepkinin kendisini neden bu kadar rahatsız ettiğini açıkladı.
2002/03 sezonunda, eski Bayern yıldızı Stefan Effenberg'in kariyerini Wolfsburg'da sonlandırdığı dönemde, VfL'nin o dönemki yardımcı antrenörü Bernd Storck, baş antrenör Jürgen Röber'in talimatıyla Effenberg'e kilo sorununa dikkat çekmişti.
"O zaman biraz gerginlik yaşandı, ama sonra Effe şöyle dedi: 'Bu benim dövüş ağırlığım, bununla Şampiyonlar Ligi'ni kazandım (2001'de Bayern ile, ed. notu).' Effe bu konuyu böyle ele aldı, bu tamamen farklı bir şeydi," dedi Franz.
Maik Franz'ın Eintracht teknik direktörü Albert Riera hakkındaki görüşü değişti
Bu arada Burkardt ile yaşanan anlaşmazlık, Cuma günü Riera'nın unutulmaz basın toplantısının ana konularından biriydi. Eintracht teknik direktörü, bu anlaşmazlıkla ilgili medya haberlerinin "tamamen saçmalık" olduğunu söyledi. "Ne açıklayayım ki? Zaten ne isterseniz onu yazıyorsunuz." Olayın üzerinden iki hafta geçtiğini belirten Riera, konuyla ilgili sorulara sadece gazetecilere doğru şöyle bağırdı: "Daha iyi bilgi edinin. Eğer yüzde 100 emin değilseniz, yazmayın."
Riera'nın sadece Burkardt ile değil, Ritsu Doan, Can Uzun veya Mario Götze gibi diğer bazı SGE oyuncularıyla da zorlu bir ilişkisi olduğu söyleniyor. Cuma günkü gibi tuhaf kamuoyu önündeki çıkışları, İspanyol teknik adama kamuoyunda giderek daha fazla eleştiri getiriyor.
"Başlangıçta şöyle düşünmüştüm: Harika, ağzından lafını esirgemeyen ve düşündüğünü söyleyen bir teknik direktör. Ama artık bu biraz fazla geliyor, çok alıngan ve neredeyse biraz bunalmış gibi görünüyor," dedi Franz, Riera hakkındaki izlenimlerini dile getirirken. Ancak Burkardt meselesinde, belirtilen nedenlerden dolayı onu "korumak" istediğini belirtti.
Şubat başında görevden alınan Dino Toppmöller'in yerine geçen Riera'nın sezon sonu sonrasında Frankfurt'ta teknik direktör olarak kalıp kalmayacağı belirsiz görünüyor. Spor direktörü Krösche, Cumartesi günü Hamburg karşısında yaşanan yeni bir yenilginin ardından teknik direktörüne açıkça destek vermeyi kaçındı. Eintracht, evinde HSV'ye 1-2 yenildi ve artık Avrupa kupalarına katılma şansını her zamankinden daha fazla tehlikeye attı.
Eintracht Frankfurt'un kalan maç programı
Tarih
Maç Günü
Rakip
8 Mayıs Cuma
33
Borussia Dortmund (D)
Cumartesi, 16 Mayıs
34
VfB Stuttgart (E)