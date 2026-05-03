"Bunu son derece utanç verici buluyorum": Jonathan Burkardt, Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Albert Riera'yla ilgili skandal nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı

Bu arada Burkardt ile yaşanan anlaşmazlık, Cuma günü Riera'nın unutulmaz basın toplantısının ana konularından biriydi. Eintracht teknik direktörü, bu anlaşmazlıkla ilgili medya haberlerinin "tamamen saçmalık" olduğunu söyledi. "Ne açıklayayım ki? Zaten ne isterseniz onu yazıyorsunuz." Olayın üzerinden iki hafta geçtiğini belirten Riera, konuyla ilgili sorulara sadece gazetecilere doğru şöyle bağırdı: "Daha iyi bilgi edinin. Eğer yüzde 100 emin değilseniz, yazmayın."

Riera'nın sadece Burkardt ile değil, Ritsu Doan, Can Uzun veya Mario Götze gibi diğer bazı SGE oyuncularıyla da zorlu bir ilişkisi olduğu söyleniyor. Cuma günkü gibi tuhaf kamuoyu önündeki çıkışları, İspanyol teknik adama kamuoyunda giderek daha fazla eleştiri getiriyor.

"Başlangıçta şöyle düşünmüştüm: Harika, ağzından lafını esirgemeyen ve düşündüğünü söyleyen bir teknik direktör. Ama artık bu biraz fazla geliyor, çok alıngan ve neredeyse biraz bunalmış gibi görünüyor," dedi Franz, Riera hakkındaki izlenimlerini dile getirirken. Ancak Burkardt meselesinde, belirtilen nedenlerden dolayı onu "korumak" istediğini belirtti.

Şubat başında görevden alınan Dino Toppmöller'in yerine geçen Riera'nın sezon sonu sonrasında Frankfurt'ta teknik direktör olarak kalıp kalmayacağı belirsiz görünüyor. Spor direktörü Krösche, Cumartesi günü Hamburg karşısında yaşanan yeni bir yenilginin ardından teknik direktörüne açıkça destek vermeyi kaçındı. Eintracht, evinde HSV'ye 1-2 yenildi ve artık Avrupa kupalarına katılma şansını her zamankinden daha fazla tehlikeye attı.