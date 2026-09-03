Getty Images Sport
Çeviri:
'Bunu sindirmesi gerekiyor' - Pierre Sage, Liverpool'a transferinin suya düşmesinin ardından Ismaila Sarr'ın zamana ihtiyacı olduğunu kabul etti
Sage, forvetin iyileşmesi için zamana ihtiyacı olduğunu doğruladı
Daily Mail'e göre Sage, Sarr'ın yeniden rekabetçi maçlara dönmeden önce gerçekleşmeyen transferinin yarattığı duygusal yükü atlatması gerektiğini söyledi. Geçen sezon 45 maçta 21 gol atan Sarr için Liverpool'un £50 milyonluk teklifi reddedilmişti, ancak Palace transfer dönemi boyunca forvetin vazgeçilmez olduğunu savundu.
"Dün onunla konuştum ve bizimle olacağından emin olduğunu söyledi," diye açıkladı Sage. "Bunu sindirmesi gerekiyor çünkü bu tür bir kulüpte oynamak birçok oyuncunun hayali. Eline iyi bir fırsat geçti ama olmadı."
- AFP
Palace teknik direktörü saygısızlık iddialarını reddetti
Durum, Kamara'nın Palace'ı Afrikalı bir futbolcunun kariyer hedeflerine saygı göstermemekle suçlayan kışkırtıcı bir açıklama yayımlamasının ardından tırmandı.
Ancak Sage, bu iddiaları sert bir şekilde reddederek Selhurst Park'taki yönetime güçlü biçimde destek verdi. Sage, "Bu görüşe gerçekten katılmıyorum. Kulüp ve buradaki insanlar saygılı. Pek çok şeye saygı duyuyoruz ve sadece kulübümüz ile oyuncularımız için en iyisini istiyoruz" dedi.
Palace, Türkiye ve Suudi Arabistan'daki, transfer dönemlerinin hâlâ açık olduğu kulüplerden gelen ek ilgiye rağmen sert tutumunu korudu.
A takıma dönüş için sabır gerekiyor
Sage, Sarr'ın sahalara döndüğünde gelecekteki üst düzey fırsatları performansıyla hak etmesi gerektiğini belirtti. "İlginin sürmesini istiyorsa, bizimle iyi bir sezon geçirmeli, bizimle iyi performans göstermeli ve geçen yıl yaptığı gibi çok gol atmalı. Ama zamana ihtiyacı olduğunu biliyoruz" diye ekledi Sage.
"Onu gelecek hafta bekliyorum ama bunu daha önce iki kez söyledim. Önemli olan, iyi durumda ve iyi bir zihinsel yapıyla gelmesi. Bu yüzden bazen biraz beklemek istiyoruz."
- Getty Images Sport
Sarr için sırada ne var?
Sarr, kasığındaki sorun nedeniyle Palace'ın cumartesi günü Fulham deplasmanını kaçıracak ve Sage'in hücum seçeneklerini yeniden şekillendirmesine neden olacak. Tam anlamıyla hazır olduğunda Sarr'ın, Palace'ın Manchester City'ye 4-1 yenildiği son maçın ardından toparlanmasına yardımcı olmak için hızla yeniden odaklanması gerekecek. Hücum oyuncusu, golcülük formunu yeniden yakalamayı ve kulübe uzun vadeli değerini kanıtlamayı hedefleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun