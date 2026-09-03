'Bunu sindirmesi gerekiyor' - Pierre Sage, Liverpool'a transferinin suya düşmesinin ardından Ismaila Sarr'ın zamana ihtiyacı olduğunu kabul etti

Durum, Kamara'nın Palace'ı Afrikalı bir futbolcunun kariyer hedeflerine saygı göstermemekle suçlayan kışkırtıcı bir açıklama yayımlamasının ardından tırmandı.

Ancak Sage, bu iddiaları sert bir şekilde reddederek Selhurst Park'taki yönetime güçlü biçimde destek verdi. Sage, "Bu görüşe gerçekten katılmıyorum. Kulüp ve buradaki insanlar saygılı. Pek çok şeye saygı duyuyoruz ve sadece kulübümüz ile oyuncularımız için en iyisini istiyoruz" dedi.

Palace, Türkiye ve Suudi Arabistan'daki, transfer dönemlerinin hâlâ açık olduğu kulüplerden gelen ek ilgiye rağmen sert tutumunu korudu.