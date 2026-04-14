"Bunu sevmiyorum" - Arjen Robben, Michael Olise ile yapılan karşılaştırmalar hakkında konuştu; Bayern Münih efsanesi ise "dikkatli olun" uyarısında bulundu

Olise'yi kendisinin doğrudan varisi olarak nitelendirmekten çekinmesine rağmen Robben, Fransız milli oyuncunun tüm takıma fayda sağlayan üst düzey bir performans sergilediğini kabul etti. Beş yıllık bir sözleşmeyle kulübe katıldığından bu yana Olise, şimdiden bir Bundesliga şampiyonluğu ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı; sadece 97 maçta 90'a yakın gol katkısı sağladı.

Teknik yaklaşımlarındaki benzerliklere ve Olise'nin gelişimine değinen Robben, şunları ekledi: "Elbette ortak noktalarımız var. Ama sonuçta o benden farklı bir oyuncu. Harika bir iş çıkarıyor. Bundan çok mutluyum ve gerçekten keyif alıyorum."