"Bunu sevmiyorum" - Arjen Robben, Michael Olise ile yapılan karşılaştırmalar hakkında konuştu; Bayern Münih efsanesi ise "dikkatli olun" uyarısında bulundu
Olise, sahne ışıklarının altında parlıyor
Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği bir dizi göz alıcı performansın ardından, Olise, sağ kanattan içe doğru kesme eğilimi nedeniyle giderek daha fazla Robben ile karşılaştırılmaya başlandı. 24 yaşındaki oyuncu, Bavyera'da olağanüstü bir ikinci sezon geçirerek tüm turnuvalarda 17 gol ve 29 asist kaydetti. 2024 yılında Crystal Palace'tan transfer olan kanat oyuncusu, kısa sürede hücumun kilit ismi haline geldi ve kulübün Bundesliga tablosunda 12 puanlık üstünlüğünü korumasına ve hem DFB-Pokal hem de Şampiyonlar Ligi'nde son aşamalara yükselmesine katkıda bulundu.
Robben, stil etiketlerinden çekiniyor
Bayern tarihinin en efsanevi isimlerinden biri olmaya devam eden Robben, kulübün resmi medya organlarıyla bir araya gelerek mevcut kadronun gelişimini değerlendirdi. fcbayern.com’a verdiği röportajda Olise’nin son dönemdeki formu ve kendi oyun stiliyle kaçınılmaz olarak yapılan karşılaştırmalar hakkında konuşan Robben, “Ondan çok etkilendim. Tabii ki o benim pozisyonum. Çok iyiydi – aktif ve yaratıcı oynadı ve topa mükemmel dokunuşlar yaptı. Kesinlikle bazı benzerlikler var. Ancak karşılaştırmalar konusunda her zaman dikkatli olmak gerekir. Bunu pek sevmiyorum çünkü her oyuncunun kendine özgü bir oyun stili vardır."
Bir yıldızın evrimini izlemek
Olise'yi kendisinin doğrudan varisi olarak nitelendirmekten çekinmesine rağmen Robben, Fransız milli oyuncunun tüm takıma fayda sağlayan üst düzey bir performans sergilediğini kabul etti. Beş yıllık bir sözleşmeyle kulübe katıldığından bu yana Olise, şimdiden bir Bundesliga şampiyonluğu ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı; sadece 97 maçta 90'a yakın gol katkısı sağladı.
Teknik yaklaşımlarındaki benzerliklere ve Olise'nin gelişimine değinen Robben, şunları ekledi: "Elbette ortak noktalarımız var. Ama sonuçta o benden farklı bir oyuncu. Harika bir iş çıkarıyor. Bundan çok mutluyum ve gerçekten keyif alıyorum."
Avrupa ve ulusal başarıların peşinde
Sezonun son düzlüğüne giren Bayern, geriye kalan sadece beş maçla Bundesliga şampiyonluğunu korumak için en büyük favori konumunda. Ancak, Real Madrid ile oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı hazırlıklarına odaklanarak dikkatlerini kıtasal arenaya çeviriyorlar. Olise, Bernabeu'da oynanan ilk maçta Bayern'in 2-1'lik galibiyetinde kilit rol oynamıştı; Allianz Arena'da da benzer bir performans sergilemesi halinde takımını yarı finale taşıyabilir.