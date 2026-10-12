Maç öncesi basın toplantısında konuşan Chivu, Avrupa'da en üst düzeyde mücadele etmek için gereken zihniyeti anlattı. Chivu, “Bir takımın ve bu kulübün konumu, bu sezon tüm hedeflere ulaşmaya çalışmayı gerektiriyor” dedi.

“Bir hayalin gerçekleşmesi kesin değildir: Onu sorumluluğa dönüştürmek, iyi iş çıkarmak ve hem bireysel hem de grup olarak gelişmek gerekir.”

“Böyle bir kupayı satın alabilecek bir formül ya da para yok: Hayal kurma cesareti gerekir ama en önemlisi nasıl çalıştığınızdır.”