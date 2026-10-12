AFP
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“Bunu satın alabilecek ne bir reçete ne de para var!” Cristian Chivu'dan Şampiyonlar Ligi'ne dair cesur itiraf
Chivu, San Siro'daki ilk maçı öncesinde Avrupa standartlarını belirliyor
Inter Milan Teknik Direktörü Cristian Chivu, Club Brugge ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçından bir gün önce Inter Training Center'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Inter, Real Madrid deplasmanındaki ilk maçını kaybetmesinin ardından turnuvanın lig aşamasında ilk kez sahasında oynayacak.
Chivu, Inter'in büyüklüğünün tüm kulvarlarda azami özveri gerektirdiğini vurguladı.
45 yaşındaki teknik direktör, Avrupa'da başarıya ulaşmak için mali yatırımdan ziyade her gün yoğun biçimde çalışmak gerektiğini belirtti.
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Teknik direktör spekülasyon yerine sorumluluk istiyor
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Chivu, Avrupa'da en üst düzeyde mücadele etmek için gereken zihniyeti anlattı. Chivu, “Bir takımın ve bu kulübün konumu, bu sezon tüm hedeflere ulaşmaya çalışmayı gerektiriyor” dedi.
“Bir hayalin gerçekleşmesi kesin değildir: Onu sorumluluğa dönüştürmek, iyi iş çıkarmak ve hem bireysel hem de grup olarak gelişmek gerekir.”
“Böyle bir kupayı satın alabilecek bir formül ya da para yok: Hayal kurma cesareti gerekir ama en önemlisi nasıl çalıştığınızdır.”
Calhanoglu’nun oynamaya hazır olduğu açıklandı, Chivu Bastoni’yi savundu
Chivu, orta saha oyuncusu Hakan Calhanoglu'nun tamamen hazır olduğunu doğrulayarak kadroya ilişkin olumlu haberler verdi ve savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'ye güçlü desteğini dile getirdi. Chivu, "Calhanoglu iyi durumda, hiçbir zaman bir sorunu olmadı ve oynayabilir," dedi.
"Alessandro, Inter ve İtalya için değerli bir isim. Onun değerini biliyoruz ve kişiliğiyle de bize destek oluyor."
Eski kaleci Yann Sommer'in Brugge ile dönüşüne de değinen Chivu, "Yann, Inter'deki üç yılında yaptıkları için yalnızca teşekkürümüzü hak ediyor," diye ekledi.
- Buzzi
İnisiyatif alan Brugge karşısında tam konsantrasyon şart
Chivu, yoğun lig ve Avrupa maçları takvimine rağmen oyuncularını sonraki maçları düşünmemeleri konusunda uyardı ve Club Brugge'ün agresif oyun tarzını övdü.
Chivu, “Bu maçlarda dikkatinizin dağılmasına yer yok. En önemlisi yarınki maç,” dedi.
“Brugge, oyunun her iki yönünde de hırslı ve girişken. Önde baskı yapıyor ve kalabalık hücum ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yok.”
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