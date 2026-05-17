"Bunu saklayamıyoruz": Jose Mourinho, Real Madrid'in ilgisi konusunda açık sözlü konuştu

Bununla birlikte, Madrid kulübünden henüz resmi bir teklif gelmediği veya ilk görüşmelerin yapılmadığı belirtiliyor. Mourinho’nun açıklamalarına göre, önümüzdeki hafta bu konuda yeni gelişmeler yaşanabilir. Yakın zamanda bir karar alınması da ihtimal dışı değil.

63 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'in yeni teknik direktörlüğü için en büyük favori olarak görülüyor. Mevcut teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın, vasat performansının ardından yaz sonundan sonra görevine devam edemeyeceği tahmin ediliyor.

Son haberlere göre Mourinho'nun Krallara transferi kesinleşmiş durumda, ancak hiçbir taraftan resmi bir onay gelmedi. Geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamın eski kulübüne geri döneceğine dair işaretler vardı. "The Special One"un Benfica ile 2027'ye kadar süren sözleşmesinde 3 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi bulunuyor.

Mourinho'nun yanı sıra, Fransa'nın görevinden ayrılan milli takım teknik direktörü Didier Deschamps ve VfB Stuttgart'tan Sebastian Hoeneß de adaylar arasında yer alıyordu.