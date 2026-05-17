"Bu konudaki ilgimizi gizleyemeyiz. Bir şeyler oluyor, ama doğrudan benimle ilgili değil. Karar vermek için zamana ihtiyacım var. Sanırım bu hafta çok önemli olacak," dedi 'The Special One', Benfica'nın GD Estoril Praia'ya karşı oynadığı sezonun son maçı (3-1) sonrası düzenlenen basın toplantısında.
"Bunu saklayamıyoruz": Jose Mourinho, Real Madrid'in ilgisi konusunda açık sözlü konuştu
Bununla birlikte, Madrid kulübünden henüz resmi bir teklif gelmediği veya ilk görüşmelerin yapılmadığı belirtiliyor. Mourinho’nun açıklamalarına göre, önümüzdeki hafta bu konuda yeni gelişmeler yaşanabilir. Yakın zamanda bir karar alınması da ihtimal dışı değil.
63 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'in yeni teknik direktörlüğü için en büyük favori olarak görülüyor. Mevcut teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın, vasat performansının ardından yaz sonundan sonra görevine devam edemeyeceği tahmin ediliyor.
Son haberlere göre Mourinho'nun Krallara transferi kesinleşmiş durumda, ancak hiçbir taraftan resmi bir onay gelmedi. Geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamın eski kulübüne geri döneceğine dair işaretler vardı. "The Special One"un Benfica ile 2027'ye kadar süren sözleşmesinde 3 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi bulunuyor.
Mourinho'nun yanı sıra, Fransa'nın görevinden ayrılan milli takım teknik direktörü Didier Deschamps ve VfB Stuttgart'tan Sebastian Hoeneß de adaylar arasında yer alıyordu.
- AFP
Mourinho daha önce Real Madrid'in teknik direktör koltuğunda oturmuştu
Mourinho’nun, sert tavırlarıyla Real’in dağınık yıldız kadrosunu yeniden bir araya getirmesi bekleniyor; bu kadro, üst üste ikinci kez önemli bir kupa kazanamadan sezonu tamamlayacak. Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda oyuncular birçok disiplin ihlali sergilemişlerdi; bu durum, Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasındaki ciddi tartışmada utanç verici bir doruk noktasına ulaşmıştı.
Mourinho, 2010'dan 2013'e kadar Madrid ekibinin teknik direktörlüğünü yapmıştı ve birer kez lig şampiyonu ve kupa şampiyonu olmuştu. Son olarak Sky Sport, 63 yaşındaki teknik adamın geri dönüşü için iki şart koştuğunu bildirmişti. Yetkililerle yapılan görüşmelerde, yeniden göreve başlamayı kabul etmeden önce "tam kontrol" ve "transferlerde büyük söz hakkı" talep ettiği konuşuluyordu.