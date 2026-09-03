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'Bunu ona garanti edemezdim' - Luis Enrique, Bradley Barcola'nın 123 milyon sterlinlik Liverpool ayrılığı hakkında konuştu
Barcola'nın ayrılığının nedeni
Enrique, Barcola'nın değişkenler dahil 123 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Parc des Princes'ten Anfield'a gitmeyi neden tercih ettiğine açıklık getirdi. İspanyol teknik adam, geçen sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkıp 13 gol atan ve yedi asist yapan genç kanat oyuncusunun, Lyon'dan PSG'ye katıldığından bu yana profilini önemli ölçüde yükseltmesinin ardından ilk 11'de daha merkezi bir rol istemeye başladığını açıkladı.
Transfer hakkında konuşan Luis Enrique şunları söyledi: "Onun durumu benim için biraz farklı çünkü Lyon'dan gelişinden bu yana Paris'te muazzam bir gelişim gösterdi. Ayrıca performansıyla takımı da ciddi şekilde geliştirdi. Onun isteği takımda daha önemli bir rol oynamaktı, ben ise bunu ona garanti edemedim. Sonuç olarak bu durumdan herkesin fayda sağladığına inanıyorum. Bunu kabul ediyorum ve ona en iyisini diliyorum. Sezona bu kadroyla başlayacak olmaktan çok mutluyuz."
- Getty Images
Liyakat meselesi
PSG teknik direktörü, Barcola'nın soyunma odasında sevilen bir isim olduğunu yineledi ancak kadro seçiminin tamamen günlük performansa göre belirlendiğini vurguladı. 23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, bu sezon Paris'te fiilen gözden çıkarılmıştı; tek bir maç kadrosuna bile giremedi ve sezon öncesinde hiç süre alamadı. Şimdi ise Premier League sezonuna yavaş bir başlangıç yapan, Newcastle ve Nottingham Forest karşısında üst üste beraberliklerle açılış yapan Liverpool'a gidiyor. Liverpool, bu süreçte ivme arıyor.
Enrique, transfer öncesinde oyuncunun düşünce yapısıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha fazla dakika almak ve takımda daha büyük bir role sahip olmak istediği için ayrılmak istedi. Ben ise bunu hiçbir oyuncuya garanti edemem, çünkü bunu antrenmanlarda ve maçlarda hak etmeniz gerekir. O çok önemliydi ve takım arkadaşları tarafından çok sevilen bir oyuncu. Herkes için zor, çünkü Bradley inanılmaz bir insan. Onun hakkında yalnızca olumlu konuştum. Gelecekte takım için çok önemli olmuş oyuncuların ayrılması normal olacak ama hayat bu, bunu kabul etmek gerekir."
Transfer döneminden memnuniyet
Böylesine umut vadeden bir yeteneği bir Avrupa rakibine kaptırmasına rağmen Enrique, kulübün yaz aylarında yürüttüğü transfer çalışmalarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Paris ekibi, Barcelona'dan Ferran Torres, Aston Villa'dan Lucas Digne, Ajax'tan Mika Godts ve Monaco'dan Maghnes Akliouche takviyeleriyle kadrosunu güçlendirdi. Teknik adam, önemli kadro değişikliklerine rağmen yenilenen ekibin gelecek sezonda her kulvarda mücadele edecek donanıma sahip olduğuna inanıyor.
Kısa süre önce kapanan transfer dönemindeki genel kulüp faaliyetlerini değerlendiren eski Barcelona teknik direktörü, transfer ekibinin çalışmalarına ilişkin yorumunda son derece netti. Barcola'nın ayrılığı sonrası, yeni gelenler ve takımın dengesi hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, kulüp adına 152 maçta 39 gol kaydeden oyuncuyla ilgili olarak teknik direktör şu ifadeleri kullandı: "Bence olağanüstü bir transfer dönemi geçirdik. Hiç şüphesiz."
- AFP
Bireysel ödüller ve takım başarısı
Transfer haberlerinin ötesinde PSG teknik direktörü, Ballon d'Or gibi bireysel ödüller hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. Geleneksel olarak kişisel ödüllerden ziyade takım başarılarını ön planda tutsa da, kadrosunda küresel ölçekte takdiri hak ettiğine inandığı bazı isimlere dikkat çekti. Oyuncularının uluslararası başarılarını, Fransa'nın başkentinde kalan kalitenin bir göstergesi olarak işaret etti.
Oyuncularının büyük ödülleri kazanma ihtimalini değerlendirirken Enrique şunları söyledi: "Bizde her şeyden biraz var. Birkaç oyuncu Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, sonra Fabian [Ruiz] var, o da Dünya Kupası'nı kazandı, ardından Dembele geliyor. Tahminimde yanılıyor olabilirim. Ama bireysel ödüllerle ilgilenmiyorum, çünkü bir takım sporundan bahsediyoruz."
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