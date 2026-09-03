'Bunu ona garanti edemezdim' - Luis Enrique, Bradley Barcola'nın 123 milyon sterlinlik Liverpool ayrılığı hakkında konuştu

Enrique, Barcola'nın değişkenler dahil 123 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Parc des Princes'ten Anfield'a gitmeyi neden tercih ettiğine açıklık getirdi. İspanyol teknik adam, geçen sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkıp 13 gol atan ve yedi asist yapan genç kanat oyuncusunun, Lyon'dan PSG'ye katıldığından bu yana profilini önemli ölçüde yükseltmesinin ardından ilk 11'de daha merkezi bir rol istemeye başladığını açıkladı.

Transfer hakkında konuşan Luis Enrique şunları söyledi: "Onun durumu benim için biraz farklı çünkü Lyon'dan gelişinden bu yana Paris'te muazzam bir gelişim gösterdi. Ayrıca performansıyla takımı da ciddi şekilde geliştirdi. Onun isteği takımda daha önemli bir rol oynamaktı, ben ise bunu ona garanti edemedim. Sonuç olarak bu durumdan herkesin fayda sağladığına inanıyorum. Bunu kabul ediyorum ve ona en iyisini diliyorum. Sezona bu kadroyla başlayacak olmaktan çok mutluyuz."