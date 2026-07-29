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Ryan Tolmich

Çeviri:

“Bunu olabildiğince eğlenceli hâle getirmek istiyoruz” - MLS All-Star Maçı hâlâ önem taşıyor mu? Son Heung-Min, Thomas Muller ve ligin yıldızları tartışmaya görüş bildirdi

Analysis
MLS All-Stars
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MLS All-Stars - Liga MX All-Stars
Liga MX All-Stars
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Her spor dalı, All-Star maçlarıyla ilgili benzer sorulara yanıt arıyor ama bu hafta MLS için daha büyük bir şey söz konusu.

CHARLOTTE -- Küresel futbol dünyasındaki yeri göz önüne alındığında, MLS düzenli olarak başka hiçbir ligin yaşamadığı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ancak All-Star Maçı konusundaki ikilemi tanıdık bir mesele. Amerikan sporlarında bu tür etkinliklere ilgi azalırken, MLS bu eğilimin tersine gitmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Bu yüzden lig, yaz ortasındaki bu etkinliğe yeni unsurlar ekledi. Beceri Yarışması, eğlenceli olması amaçlanan, yıldızlar arasında hafif ve keyifli bir rekabet anı. MLS All-Star'larının Liga MX'teki rakipleriyle karşı karşıya geldiği maçın formatı ise biraz daha fazla rekabet yaratıyor.

Yine de soru ortada duruyor: Bu gerçekten önemli mi?

Yine, bu yalnızca MLS'ye özgü bir soru değil, ancak ligin her yıl yüzleştiği bir mesele. NBA, tüm yıldız gücüne rağmen, LeBron James, Anthony Edwards ve Victor Wembanyama gibi büyük isimlerin öne çıktığı format değişikliklerine karşın All-Star Maçı'na ilgi yaratmakta zorlanıyor. NFL'in Pro Bowl'u ise neredeyse on yıldır fiilen etkisiz durumda. MLB de yıllardır All-Star Maçı'nı daha büyük bir etkinliğe dönüştürmeye çalışıyor; oyuncuların daha fazla çaba göstermesini sağlamak için buna gerçek play-off etkileri bile ekledi.

MLS gibi bir lig için bu etkinlik bir maçtan çok daha fazlası; bir dayanak noktası. Bu, ligdeki en önemli isimlerin, hem oyuncuların hem de yöneticilerin, tek bir yerde bir araya geldiği takvimdeki bir an. Sponsorlar için pazarlanabilir bir varlık. Hepsinden önemlisi ise benzersiz bir şey; hem farklılık yaratan hem de aynı ölçüde birleştiren, Amerikan sporları ile küresel futbol arasında bir köprü.

Tüm bunlara rağmen, değeri hâlâ tartışmaya açık ve bu tartışma, son iki organizasyonda MLS'in en büyük yıldızı ve futbolun en ünlü oyuncusu Lionel Messi'nin yokluğuyla daha da yoğunlaştı. Messi olsun ya da olmasın, lig All-Star Maçı'nın neye dönüşmesi gerektiğine ve giderek daha da kalabalıklaşan takvimde nereye oturduğuna karar vermek zorunda.

  • imago-sport-1080511423.jpgDi Sports Photo Agency

    Bir All-Star olma onuru

    Steven Moreira 2021'de ilk kez MLS'e geldiğinde, ilk hedefi All-Star olmaktı. Bunu şimdi iki kez başardı.

    Columbus Crew savunmacısı, GOAL'e şöyle konuştu: "Bunun nasıl bir şey olduğunu görmek istedim. Çünkü NBA'i seviyorum ve bu çılgıncaydı. Ben Fransa'danım, bu yüzden eski takım arkadaşlarımın hepsi benim All-Star olduğumu görünce, 'Kahretsin, bu çılgınlık!' dediler. Ligin yaptıkları ve her şey, bu konsepti gerçekten çok beğeniyorlar. Ben bile bu konsepti gerçekten çok seviyorum."

    Moreira yalnız değil. Oyunun en büyük yıldızlarından bazıları bile All-Star seçilmenin onurunu hissediyor. Thomas Muller kazanılabilecek her şeyi kazandı. Son Heung-Min de kendi payına düşeni başardı. Ve bu hafta, ikisi de Charlotte'ta liglerini ve kulüplerini temsil ediyor. Aynı zamanda kendilerini de temsil ediyorlar ve bunu, dışarıdan bakıldığında büyük resim içinde oldukça önemsiz görünen bir başarıdan keyif alarak yapıyorlar.

    Son, "All-Star Maçı için çağrılmak, bence herkes bu tür etkinliklerde yer almak ister" dedi. "Harika oyuncular ve büyük isimlerle burada olmak çok güzel bir deneyim, ben de bunu dört gözle bekliyorum."

    Son gibi oyuncular için All-Star Maçı biraz eğlence demek. Muller, Tim Ream ve Ashley Westwood gibi isimlerle vakit geçirmek için bir fırsat. Uzun yılların rakipleri, geçici takım arkadaşlarına dönüşüyor. Her zaman mücadele ettiğiniz oyuncularla aynı takımda oynamanın ayrı bir keyfi var ve hayatınızı hep zorlaştıran rakiplerin arkasındaki insanları tanımanın da ayrı bir heyecanı bulunuyor.

    Ancak bu maç genç oyuncular için farklı bir anlam taşıyor. Zavier Gozo, Julian Hall ve Lucas Herrington gibi yükselen yıldızlar için bu, idollerle birlikte oynayabilmek adına ender bir fırsat.

    Son, "Kulağa garip geliyor ama bu bana sadece 17 ya da 18 yaşında olduğum zamanları hatırlatıyor, biliyor musun?" dedi. "Muhtemelen biraz gerginlerdir ama bu inanılmaz bir deneyim. Bence öğrenme, bizimle konuşma ve bizimle oynama şansları var. Bunun çok büyük bir onur olduğunu düşünüyorum.

    "Ayrıca ben yaşın sadece bir sayı olduğunu söylerim, bu yüzden burada olmayı hak ettiklerini düşünüyorum. Biz sporcular olarak onları aramızda görmekten mutluyuz, ayrıca kendi adıma genç çocuklarla oynamaktan da çok mutluyum. Ben de bu genç çocuklardan ve genç nesilden bir şeyler öğreniyorum."

    Son, zamanını hem genç hem de daha yaşlı nesillerle geçirirken, perde arkasında ligin gidişatını değiştiren toplantılar ve görüşmeler yapılıyor.

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  • GarberMLS Soccer

    Saha dışındaki önem

    Takvimde, bir grup milyarderi bir araya getirmenin kolay olduğu birkaç an vardır. MLS All-Star Maçı da bu anlardan biridir. Dış dünyanın odağı maçın üzerindeyken, ligin yönünü belirleyen kişiler ev sahibi şehirde bir araya gelip All-Star haftasının çok ötesine uzanan etkiler yaratacak kararlar alır.

    Çarşamba günü The Athletic, MLS Yönetim Kurulu'nun çarşamba günü Charlotte'ta toplanacağını bildirdi. Bu toplantıda, sportif ve müsabaka komitesinden ligin kadro kurma formatlarını yeniden şekillendirebilecek bir teklif de yer alacak. Bu nedenle All-Star haftasının en önemli anları sahada yaşanmayacak; MLS'in geleceğinin karara bağlandığı otel lobilerinde ve konferans salonlarında yaşanacak.

    Bu arada All-Star haftası, bugün açısından da kritik bir an. MLS'in kurumsal sponsorlarının her birinin All-Star haftasında bir tür rolü var; bu organizasyon hem lig için önemli bir pazarlanabilir değer hem de mevcut ya da potansiyel sponsorlar için bir deneyim ve buluşma noktası niteliği taşıyor.

    Bu yüzden insanların izlemek için ekran başına geçtiği kısım maçın kendisi olsa da, bir bakıma bu neredeyse ikinci planda kalıyor. Her şeyden çok, bu maç bir araya gelmek ve çok ama çok daha büyük anlam taşıyan kararlar almak için bir bahane.

  • MLS All-Star Game 2025Getty Images

    Rekabet mantığa karşı

    Aslında maç, oyuncular için de bir bakıma ikinci planda kalıyor. Yoğun geçen bir Dünya Kupası yazının ardından MLS'in yıldızları geçen hafta sonunda sahaya çıktı ve önümüzdeki hafta sonunda da yeniden oynayacak.

    Geçen cumartesi Columbus Crew ile FC Cincinnati, maçın ardından tünelde yaşanan arbede nedeniyle karşı karşıya geldi ve bu hafta Moreira ile Max Arfsten, Evander'la birlikte forma giyiyor. Bu cumartesi ise MLS All-Star teknik direktörü Dean Smith, sadece birkaç gün önce Philip Zinckernagel'i çalıştırmasının ardından Charlotte FC'yi Chicago Fire'a karşı yönetecek. Elbette asıl maçlar çok daha fazla anlam taşıyor.

    Dünya Kupası durumunu da hesaba kattığınızda, bu tablo oyuncular için kaotik bir döneme işaret ediyor; seyahat şartları da hiç ideal değil. Bir de odadaki fil var: özellikle bu yılki fikstür, ligin en büyük yıldızlarından bazılarını dışarıda bıraktı. Lionel Messi ile Rodrigo De Paul, Dünya Kupası görevinden henüz dönmedi; Sebastian Berhalter ile Hugo Cuypers ise artık MLS oyuncusu değil.

    Messi'nin yokluğu ise elbette, birçok kişi için bir ölçüde külfet sayılan bir organizasyonun ışıltısından çok şey eksiltiyor.

    Son, "Açıkçası dürüst olmam gerekirse fikstür biraz çılgındı çünkü fazlasıyla çok maçımız vardı ve bu maçı o fikstürün içine sıkıştırmak bence biraz çılgıncaydı" dedi ve şöyle devam etti: "Ama bakın, bu deneyim herkes için çok büyük. Thomas ve ben biraz yaş alıyoruz ama bence bu deneyim özel. Kaç yaşında olduğunuzun önemi yok, hepimiz heyecanlıyız ve burada olmaktan mutluyuz, bu maçı olabildiğince özel kılmak istiyoruz."

    Bunu yapmak için lig formatta değişikliğe gitti. MLS All-Star ekibi artık sezon öncesinde Avrupa'nın güçlü takımlarına karşı mücadele etmek yerine Liga MX'in en iyi isimlerinden oluşan bir kadroyla karşılaşıyor.

    Charlotte FC kaptanı ve eski Burnley yıldızı Ashley Westwood, "İngiliz takımları buraya geldiğinde sezon öncesi hazırlıklarının ortasında oluyorlar, bu yüzden bunu ciddiye almıyorlar" dedi. "Bu onlar için sadece bir antrenman. Liga MX'e karşı oynamak işi daha rekabetçi hale getiriyor. Biz MLS'i, Amerika'yı temsil ediyoruz ve kazanmak istiyoruz."

    Westwood'un da söylediği gibi bu format, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki rekabete yaslanma girişimi. Aynı zamanda iki ligin, küresel futbolda birbirlerini yukarı taşımaya yardımcı olma hedefiyle sürdürdüğü ilişkinin de bir parçası.

    USMNT kaptanı Tim Ream, "Rekabet en tepeden başlıyor ve her seviyeye yayılıyor" dedi. "Bunu söylemenin etrafından dolaşmanın bir yolu olduğunu sanmıyorum. En tepede başlıyor. Lig seviyesinde başlıyor. Takımlara iniyor. Oyunculara iniyor. Aile bağlarına kadar gidiyor. Her şey bu, değil mi?

    "Bu çok büyük bir rekabet ve bunun bir All-Star maçı olup olmaması fark etmiyor; bir taraf diğerine üstün gelmek istiyor. Her zaman böyleydi ve her zaman da böyle olacak. Bence bu, rekabetçi olmak ve birbirine bu kadar yakın olmakla ilgili. Mesele, kimin kendisinden en iyisini çıkaracağı ve rakibine üstünlük kuracağı."

    Bu durum, rekabetle doğrudan bağı olmayanlar için bile geçerli. Oyuncular rekabetçi bir damar olmadan bu seviyeye ulaşamaz ve bu da hafta boyunca açıkça görüldü. İster Yetenek Yarışması'nda ister maçın kendisinde olsun, herkes bunun hâlâ bir gösteri maçı olduğu gerçeğini gözden kaçırmadan en iyiler arasında yer aldığını kanıtlamak istiyor.

    Son, "Bir sporcu olarak maçı kaybetmek istemezsiniz" dedi ve ekledi: "Ama en önemlisi, bence iki taraf da sağlıklı kalmalı ve sakatlanmamalı. Bence en önemlisi bu. Bunu olabildiğince eğlenceli ve izlenebilir hale getirmek istiyoruz. Sakatlanmak istemiyoruz ama yine de bu maçı kazanmak istiyoruz."

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  • MLS All-Star Game 2026 Press ConferencesGetty Images Sport

    Keyif alacağınız bir şey

    Hava koşulları nedeniyle Skills Challenge kendi zorluklarını yaşadı. Yine de, uzun bir yağmur arasının ardından gösteri devam etti. Maskotlar sahaya geri döndü, oyuncular da öyle. Ünlüler kenarda yürüdü. Oyunlar sürdü.

    Kahkahalar da öyle. Oyuncular için bunlar, bu haftanın en güzel anları.

    Moreira, "Sadece keyfini çıkarabiliyorsun" diyor. "Evet, nefes alıp keyif çıkarabiliyorsun ve sadece gülüyorsun. Gerçekten çok güzel bir an ve bu harika çünkü biz çok odaklanıyoruz ve öylece rahatlayıp keyif çıkaracak zamanın olmuyor. Şimdi ise herkesle birlikte anın tadını çıkarıyorsun. Mükemmel."

    MLS'in umudu, başkalarının da keyif alması. Bu etkinliğin bir vitrin olması gerekiyor; Muller ve Son gibi yıldızların yan yana sahaya çıkması da dikkat çekti. Belki biri bu ikisini izlemek için yayını açar ve Evander'ı tanır. Belki biri Gozo'yu ya da Hall'u ilk kez görür. Belki bir çocuk, başka türlü asla tanışamayacağı bir oyuncuyla tanışır ve ömür boyu taraftar olur.

    Westwood, "Bütün bu isimlerin burada MLS için oynuyor olması harika bir etkinlik" dedi, "ama bence genel olarak MLS de bunu yapıyor. Dünya Kupası'nın ardından dikkat çekiyorlar. Harika bir iş yapıyorlar. Bugün ve dün burada kaç kişinin olduğunu görüyorsunuz. Olağanüstü, yani gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Dünya çapında tanınıyor. Burada üst düzey yeteneklerimiz var. Açıkçası [Robert] Lewandowski de yeni katıldı. Oyuncular burada olmak istiyor ve bu da ligin ne kadar büyüdüğünün bir göstergesi."

    Belki Lewandowski gelecek yıl takımda olur. Belki Messi de orada olur. Bir sonraki All-Star Maçı'na kadar çok şey değişecek, özellikle de ligin 2027'de Avrupa'nın mevcut takvimine uyum sağlamak için takvim değişikliğinden önce kısa bir sezon oynayacak olması nedeniyle.

    Peki, bunun önemi var mı? Maçın kendisi, belki de MLS'in istediği kadar değil. Ancak etrafındaki hafta hâlâ önemli. Oyuncular için bir onur, taraftarlar ve sponsorlar için bir vitrin ve ligin karar vericilerinin tek bir yerde toplanması için nadir bir fırsat olmayı sürdürüyor. Skor neredeyse hemen unutulabilir, ancak etkinlik bunun çok ötesine uzanan bir amaca hizmet ediyor.

    Tartışmalar, her All-Star Maçı'nın etrafında olduğu gibi, devam edecek. Ancak oyuncular orada olmak istediği, taraftarlar izlemeye değer bir şey bulduğu ve MLS bu haftayı kendisini ileri taşımak için kullanabildiği sürece, All-Star Maçı hem Amerikan sporunda hem de Amerikan futbol kültüründe bir yere sahip olmaya devam edecek.

    Moreira, "Ligdeki birçok oyuncu burada olmak istiyor" diyor, "bu yüzden keyfini çıkarmanız, onları temsil etmeniz ve anın tadını çıkarmanız gerekiyor. Bu diğer adamları görüyorsunuz ve birlikte çok fazla zaman geçirebiliyorsunuz, bu yüzden onları dışarıda görmek güzel.

    "Pazarlama tarafına gelince, bence lig çok ama çok daha fazlasını hak ediyor. Buradaki herkes ligi dünyanın zirvesine taşımak için elinden gelenin en iyisini yapıyor."


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