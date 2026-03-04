"Bunu öğrenmem lazım!" - Filipe Luis, Pep Guardiola'nın "hile yaptığını" düşündüğü anı anlatıyor. Eski Chelsea yıldızı, Man City teknik direktörünün elinden aldığı "en büyük yenilgi" hakkında konuşuyor

Luís, Brezilya'nın Atletico Madrid'de oynadığı dönemde Guardiola'nın takımının yüksek riskli bir Avrupa maçında sergilediği mutlak hakimiyeti hatırladı. Taktiksel üstünlük o kadar eziciydi ki, savunma oyuncusu şaka yollu olarak sahada ters bir şeyler olduğunu düşündüğünü itiraf etti. Kendi menajerlik hedefleri için bir dönüm noktası olan şey, işte bu "farklı mağlubiyet"ti.

Luís, bu karşılaşma hakkında şunları söyledi: "Kariyerim boyunca aldığım en büyük hezimet Guardiola'nın Bayern'iydi. Her şey çok uzak hissettirdiği için saha boyutunda hile yaptığını düşündüm; hiç gol atamadık ve sanki sahada daha fazla oyuncusu varmış gibi görünüyordu. Kendi kendime dedim ki: Bunu öğrenmeliyim."