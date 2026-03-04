Getty/GOAL
Çeviri:
"Bunu öğrenmem lazım!" - Filipe Luis, Pep Guardiola'nın "hile yaptığını" düşündüğü anı anlatıyor. Eski Chelsea yıldızı, Man City teknik direktörünün elinden aldığı "en büyük yenilgi" hakkında konuşuyor
Oyunun öğrencisini tanımlayan taktiksel değişiklikler
Universo Valdano ile yaptığı samimi röportajda, eski sol bek oyuncusu geçmişine dönerek bazı teknik direktörlerin futbol algısını nasıl değiştirdiğini anlattı. Futbol tarihinin en büyük beyinlerinden bazılarının altında oynamış olsa da, spor öğrencisi olarak üzerinde en derin izlenimi bırakan, Guardiola'nın Bayern Münih'iyle oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçı oldu. Kariyerinde son dönemde, Copa Libertadores şampiyonluğu ve son maçında 8-0'lık bir galibiyet elde etmesine rağmen, Flamengo'daki teknik direktörlük görevinden ani bir şekilde ayrıldı.
Pep'in Luis'i şaşkına çevirdiği gece
Luís, Brezilya'nın Atletico Madrid'de oynadığı dönemde Guardiola'nın takımının yüksek riskli bir Avrupa maçında sergilediği mutlak hakimiyeti hatırladı. Taktiksel üstünlük o kadar eziciydi ki, savunma oyuncusu şaka yollu olarak sahada ters bir şeyler olduğunu düşündüğünü itiraf etti. Kendi menajerlik hedefleri için bir dönüm noktası olan şey, işte bu "farklı mağlubiyet"ti.
Luís, bu karşılaşma hakkında şunları söyledi: "Kariyerim boyunca aldığım en büyük hezimet Guardiola'nın Bayern'iydi. Her şey çok uzak hissettirdiği için saha boyutunda hile yaptığını düşündüm; hiç gol atamadık ve sanki sahada daha fazla oyuncusu varmış gibi görünüyordu. Kendi kendime dedim ki: Bunu öğrenmeliyim."
Simeone ve komuta sesi
Guardiola taktiksel ilham kaynağı olsa da, Luís'in savunma disiplinini ve zihinsel dayanıklılığını belirleyen kişi Atletico Madrid'den Diego Simeone'ydi. Brezilyalı oyuncu, "El Cholo"nun sahadaki sorumluluk anlayışını kökten değiştirdiğini kabul etse de, Arjantinli teknik adamın yoğun tarzının beklenmedik şekillerde kendisine etki ettiğini itiraf etti.
Simeone ile geçirdiği zamanı değerlendiren Luís, "Cholo ile birlikte ilk kez sahaya çıktığımda, ne zaman hata yaptığımı ve ne zaman yapmadığımı biliyordum. Onun emirleri o kadar etkileyici ki, bugün bile onun beni azarladığı kabuslar görüyorum. Ama aynı zamanda, sizinle konuşan ve size nasıl ulaşacağını bilen biridir. O anda, 'Cholo gibi olacağım' diye düşündüm" dedi.
Saha kenarında bir gelecek
Flamengo'dan ayrılmasına rağmen, Luís Avrupa'da teknik direktörlükte zirveye ulaşmaya odaklanmış durumda. Brezilya milli takımında çeşitli görevler de dahil olmak üzere birçok pozisyonla adı anılsa da, uluslararası sahneden çok kulüp futbolunun günlük rutinini tercih ettiğini doğruladı.
Luís, Brezilya milli takımındaki görevi ve Carlo Ancelotti'ye olan hayranlığı hakkındaki tutumunu açıklığa kavuştururken, nihai hedefini de şöyle özetledi: "Ancelotti, ideal anda ideal bir teknik direktör. Ben günlük işlerle ilgileniyorum ve en büyük hayalim Şampiyonlar Ligi."
