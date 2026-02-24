Tottenham, bu ayın başlarında Newcastle United'a yenildikten sonra Frank ile yollarını ayırmaya karar verdi. Kuzey Londralılar, yılın başından bu yana kötü bir performans sergiliyordu. Acil durumlarla başa çıkmak için işe alındığı bilinen Tudor, sezon sonuna kadar takımın başına getirildi, ancak Pazar günü Arsenal'e 4-1 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.

Spurs, büyük bir sakatlık kriziyle boğuşuyor ve Cristian Romero da cezası nedeniyle iki Premier League maçında daha forma giyemeyecek. Kulüp, dokuz maçtır ligde galibiyet alamayınca, Championship'e düşme korkusu giderek artıyor.

Daha önce, Heitinga, kötü gidişat sırasında Frank'e yardımcı olmak için getirilmişti, ancak birçok kişi, patronu kovulursa ona menajerlik görevi verilebileceğini düşünüyordu. Bunun yerine, Tudor ve teknik ekibinin gelmesiyle Tottenham'daki görevi hızlı bir şekilde sona erdi.