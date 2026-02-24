Getty Images
"Bunu neden yaptıkları bir muamma" - Tottenham'ın sahipleri, Igor Tudor'un işe alınmasıyla ilgili olarak eski teknik direktörün menajeri tarafından sert bir şekilde eleştirildi
Tudor, Arsenal yenilgisinde Spurs'un krizinin derinliğini gösterdi
Tottenham, bu ayın başlarında Newcastle United'a yenildikten sonra Frank ile yollarını ayırmaya karar verdi. Kuzey Londralılar, yılın başından bu yana kötü bir performans sergiliyordu. Acil durumlarla başa çıkmak için işe alındığı bilinen Tudor, sezon sonuna kadar takımın başına getirildi, ancak Pazar günü Arsenal'e 4-1 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.
Spurs, büyük bir sakatlık kriziyle boğuşuyor ve Cristian Romero da cezası nedeniyle iki Premier League maçında daha forma giyemeyecek. Kulüp, dokuz maçtır ligde galibiyet alamayınca, Championship'e düşme korkusu giderek artıyor.
Daha önce, Heitinga, kötü gidişat sırasında Frank'e yardımcı olmak için getirilmişti, ancak birçok kişi, patronu kovulursa ona menajerlik görevi verilebileceğini düşünüyordu. Bunun yerine, Tudor ve teknik ekibinin gelmesiyle Tottenham'daki görevi hızlı bir şekilde sona erdi.
Menajer, Tottenham'ın Heitinga'nın devam etmesini istediğini iddia ediyor
Şimdi Jansen, Tottenham'ın Heitinga'nın yeni yönetim altında görevine devam etmesini istediğini, ancak ayrılmaya karar verdiklerini açıkladı.
KieftJansenEgmondGijp podcast'ine katılan Jansen, "Kalmaya izin verildi. Hatta kalmasını istediler. Diğer tüm koçlar, tüm İskandinav koçlar ayrıldı. Ve üç hafta sonra ona 'Lütfen kal ve sözleşmeni burada tamamla' dediler. Üç hafta orada çalışan biri için bu oldukça büyük bir başarı.
"Ancak o şöyle dedi: 'Evet, ama şimdi Hırvat teknik direktör Igor Tudor, tüm ekibiyle birlikte üç veya dört aylığına geliyor'. Bu adam her zaman acil durumlar için işe alınır.
“Bu neredeyse hiç işe yaramaz. Neden böyle yaptıkları benim için bir muamma. Ve sonra başka bir koç gelecek. Yani, iki kez ayrılabilirsin. Yeni koç da 45 kişiyle gelecek. O, ‘Bu anlamsız, Rob. Şimdi ayrılmam gerekiyor’ dedi.”
"Onun devralma ihtimali vardı."
Jansen şunları ekledi: "Ancak onun görevi devralma ihtimali vardı; bunu aklımızda tutuyorduk. Ancak kulüp bunu istemedi. Üç hafta sonra, bunun için henüz çok erken olduğuna karar verdiler. Böylece geçici bir menajer atandı.
“Yönetim, ya da bu durumda sahipler, Lewis ailesi ne yapar? Bir tür güvenlik önlemi alırlar. Birkaç ay boyunca zor durumdaki kulüplerde kriz yöneticisi olarak tanınan, başarısı kanıtlanmış birini işe alırlar. Bu, imajlarını kurtarır. Heitinga ve yeni kadroyla devam etmeye cesaret etmedikçe, ama bunu yapmayacaklar.”
Spurs, küme düşme korkusu içinde umutsuzca galibiyet arayışında
Tottenham, sezonun son aylarında Premier Lig'deki konumlarının tehlikede olması nedeniyle Tudor'u geçici teknik direktör olarak atama kararının meyvesini vereceğini umuyor. Manchester United, Newcastle ve son olarak Arsenal'e yenilerek üst üste üç iç saha mağlubiyeti alan takım, alt sıralardan uzaklaşmak için bir an önce puan toplamaya ihtiyaç duyuyor.
Önümüzdeki iki maçları özellikle hayati önem taşıyor. İlk olarak, son maçında Sunderland'ı 3-1 mağlup eden ve kendilerinden altı sıra üstte yer alan Fulham'ı ziyaret edecekler, ardından Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadyumu'na konuk olacak. Spurs, Mart ayındaki milli maç arası öncesinde Anfield'da Liverpool ve evinde Nottingham Forest ile karşılaşacak.
Tottenham'ın ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları da var. Ligde başarılı bir performans sergileyerek dördüncü sırada bitirip play-off'ları kaçıran takım, son 16 turunda Atletico Madrid, Galatasaray veya Juventus ile karşılaşacak. Ancak bu maçların hoş bir oyalama olup olmayacağı henüz belli değil, çünkü ligde kalmak sezonun geri kalanında en önemli hedef.
