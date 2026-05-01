Nottingham Forest FC v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final First Leg
"Bunu nasıl kurtardı?!" - Nottingham Forest'ın Aston Villa'yı kıl payı yendiği Avrupa Ligi maçında Emi Martinez'in "mükemmel" kurtarışına hayran kalan Morgan Gibbs-White

Morgan Gibbs-White, Nottingham Forest’ın Aston Villa’yı mağlup ettiği Avrupa Ligi yarı final maçında Emi Martinez’in yaptığı inanılmaz kurtarış karşısında hayrete düştüğünü itiraf etti. Forest’ın oyun kurucusu, City Ground’da Villa kalecisinin yaptığı olağanüstü kurtarışı inanamayan gözlerle izlemekle yetindi.

    Gibbs-White, Avrupa Ligi yarı finalinin ilk ayağında Nottingham Forest'ın Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Martinez'in muhteşem kurtarışına hayran kaldı.

    Arjantinli kaleci, City Ground'da oynanan maçın en dikkat çekici anlarından birine imza attı ve ilk yarıda Igor Jesus'un şutunu olağanüstü bir refleksle kurtardı. Martinez'in kahramanlıklarına rağmen, Forest, Lucas Digne'nin eliyle oynadığı pozisyonun VAR incelemesinin ardından Chris Wood'un ikinci yarıda attığı penaltı golüyle galibiyete ulaştı. Bu sonuç, Forest'a rövanş maçı öncesinde küçük bir avantaj sağladı. Midlands'ın iki rakibi, finale kalmak için Villa Park'ta tekrar karşı karşıya gelecek.

    Gibbs-White, Martinez'in kahramanca performansına inanamayan bir tavırla tepki gösterdi

    Maçın ardından Gibbs-White, Villa kalecisinin bu şutu kurtardığına inanmakta zorlandığını itiraf etti. O anı değerlendiren İngiltere milli takım oyuncusu, Arjantinli kalecinin birçok kişinin gecenin en iyi kurtarışı olarak nitelendirdiği performansı sergilemesinin ardından Martinez’in reflekslerini ve kurtarma yeteneğini övdü.

    "Bu arada, o şutu nasıl kurtardı?" diye sordu TNT Sports'a. "Nasıl kurtardı? Geçen yıl da benzer bir kurtarış yapmıştı. Igor'a 'nasıl gol yapamadın?' diye bağırıyordum. Ama tüm övgü kaleciye ait, harika bir kurtarıştı."

    Bununla birlikte Gibbs-White, teknik direktörü Vitor Pereira'ya da övgüler yağdırdı. 26 yaşındaki oyuncu, Forest'ın Avrupa Ligi yarı finallerine ulaşmasındaki başarının, teknik direktörün fikirleri ve taktiklerine bağlı olduğunu vurguladı.

    "Fikirleri ve taktikleri açısından son zamanlarda elde ettiğimiz başarının büyük bir parçası oldu" diye ekledi. "Futbolun tutku, agresiflik ve mücadele ile oynanması gerektiğine inanıyor. Performanslarımızda bunu gösteriyoruz. Bugünkü atmosfer inanılmazdı. Bence çocuklar inanılmaz bir performans sergiledi."

    "Maçta kontrol bizdeydi. Top onlarda olsa bile kontrolün bizde olduğunu hissettik. Rahat değildik çünkü açıkçası inanılmaz yetenekleri ve tehditleri var ama topla oynarken sakindik, kendimize güveniyorduk, daha önce 1-0 öne geçebileceğimiz birkaç fırsat yakaladık."


    Şimdi ne olacak?

    Bu maç her iki kulüp için de önemli bir dönüm noktasıydı; Nottingham Forest 1980’lerden bu yana ilk büyük Avrupa finaline ulaşmayı hedeflerken, Aston Villa ise on yıllardır ilk kıtasal kupasını kaldırmayı amaçlıyordu.

    İkinci maçta Villa, Avrupa Ligi finaline ulaşmak için 1 gol farkı kapatmak zorunda kalırken, Forest ise avantajını korumaya çalışacak ve son dört takım arasına kalmak için birçok güçlü rakibi elediği etkileyici Avrupa kampanyasını sürdürmeyi hedefleyecek.

