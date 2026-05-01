"Bunu nasıl kurtardı?!" - Nottingham Forest'ın Aston Villa'yı kıl payı yendiği Avrupa Ligi maçında Emi Martinez'in "mükemmel" kurtarışına hayran kalan Morgan Gibbs-White

Gibbs-White, Avrupa Ligi yarı finalinin ilk ayağında Nottingham Forest'ın Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Martinez'in muhteşem kurtarışına hayran kaldı.
Arjantinli kaleci, City Ground'da oynanan maçın en dikkat çekici anlarından birine imza attı ve ilk yarıda Igor Jesus'un şutunu olağanüstü bir refleksle kurtardı. Martinez'in kahramanlıklarına rağmen, Forest, Lucas Digne'nin eliyle oynadığı pozisyonun VAR incelemesinin ardından Chris Wood'un ikinci yarıda attığı penaltı golüyle galibiyete ulaştı. Bu sonuç, Forest'a rövanş maçı öncesinde küçük bir avantaj sağladı. Midlands'ın iki rakibi, finale kalmak için Villa Park'ta tekrar karşı karşıya gelecek.